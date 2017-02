Dr. Enrique Garbarini

Un nuevo espacio de consultas jurídicas comenzó a desarrollarse el pasado sábado de la mano del abogado y docente Dr. Enrique Garbarini, quien en diálogo con El Pueblo, nos informó al respecto.

¿De qué se trata la propuesta?

El sábado pasado, a partir de las 17:00 horas, por invitación de Alcides Flores, quien conduce el programa radial “El Atajo”, por Nueva Era FM, 102.3, muy escuchado en las tardes del sábado, comenzamos un ciclo de charlas jurídicas, el que tendrá lugar una vez al mes, orientado a los asiduos oyentes y a la sociedad salteña toda, con una duración de una media hora, donde compartimos y compartiremos en adelante, distintos temas legales que interesen e importen en la vida diaria, y que sean inquietudes que la gente pueda tener. La idea es poder aportar una ayuda en aquellos temas que quizás cuestan entender, y que por ahí las personas no tienen acceso o no saben dónde recurrir para evacuarlos, por lo que se aceptarán preguntas, estando a la orden para contestarlas al aire, y si alguna por la complejidad no puede ser contestada de esa manera o la persona prefiere reserva, los recibiremos sin problema alguno en nuestro Estudio Jurídico de Artigas 668, Esc 11, en el horario de 16:30 a 19:00 horas.

¿Un nuevo desafío?

Sí, absolutamente. Comenzamos éste ciclo como un nuevo desafío, junto a alguien con quien nos une una gran amistad, y quien nos ha invitado a transitar por esta nueva forma, para nosotros, de aportar una mano en cuanto a lo jurídico, lo cual hemos aceptado. Arrancamos con la temática de familia, específicamente con Investigación de Paternidad, la cual es diaria y asidua por la importancia que tiene; y luego iremos avanzando en otros aspectos que vayan surgiendo del desarrollo del programa mismo.

Por lo tanto queremos realizar una invitación a todos los oyentes y a quienes deseen sumarse a serlo, a que se animen y envíen sus consultas; los números telefónicos por medio de los que podrán enviar sus mensajes y por los que podrán comunicarse con nosotros, serán dados en el transcurso del programa.

¿El asesoramiento legal es importante?

Nos interesa que las personas se quiten el temor a consultar sobre aquellos temas que son importantes ya que ante la duda es bueno que tengan un asesoramiento; muchas veces les llegan documentos o citaciones y lo primero que se tiende a hacer es asustarse o preocuparse, no sabiendo qué hacer; bueno, para eso estamos los profesionales del derecho al servicio, ya que como lo dice la palabra abogado, advocatus, que proviene del latín” el que viene en auxilio de”, entonces, reitero, es bueno que ante la duda siempre se tenga la visión de un profesional para no cometer imprudencias o tomar pasos erróneos, tener la orientación y el respaldo; la profesión socialmente también está para esto.

¿Surge otra vocación?

Con este nuevo desafío cumplimos también con lo que es de alguna manera otra de las vocaciones que tenemos, como lo es la comunicación social; antes de emprender el camino jurídico tuvimos estudios en el plano comunicacional, así que agradecemos a Flores por esta oportunidad en la que juntaremos ambas inquietudes y esperamos poder ser útiles.