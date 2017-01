Como parte de su formación en la danza, la profesora Romanella Balbuena estará realizando un intercambio de danza en Ecuador. Sobre este punto, destacó la importancia de la formación constante para mejorar día a día la técnica y el baile.

A más de veinte años de haber iniciado su propia academia de danzas, Balbuena enseña a sus alumnas a bailar, trabaja desde hace 18 años en el club Remeros Salto con diferentes clases de gimnasia y hace doce años da clases de expresión corporal en un jardín, además de trabajar en un gimnasio.

Reconoció que “nada fue fácil” porque comenzó muy temprano a dictar clases a la vez que continuaba su formación en diferentes ritmos, algo que continúa haciendo como lo ejemplifica su próximo intercambio a Ecuador.

UNA LARGA FORMACIÓN EN LA DANZA

A los cuatro años, empezó a estudiar danza clásica, después español. Un poco más grande empezó a estudiar danza jazz en Concordia (Argentina), donde vivía en ese entonces (aunque es nacida en ese departamento). A los 14 años más o menos se vino a Salto con su familia y aquí retomó sus clases y se recibió de profesora de danza clásica en el año 95, de danza española en el 96 y danza jazz al siguiente año. También se especializó en hip-hop, danza aérea, danza árabe y continúa tratando de perfeccionarse.

LA BÚSQUEDA DE NUEVOS DESAFÍOS

“Yo pensaba hacer educación física pero al final no me dediqué a eso propiamente, aunque la danza está vinculada a la gimnasia también y por eso tomé cursos de aeróbica, pilates, entrenamiento personal, que lo hice el año pasado. También soy coach en coreografía, hice expresión corporal, y ritmos como reggaeton (…) Cada año trato de hacer algo nuevo para mi formación porque uno sigue aprendiendo y mejorando la técnica, no podés tener el título y quedarte sentado. La idea es tratar de mejorar año a año, por eso tengo pensado irme a Ecuador a un intercambio de danza por un mes”, comentó Balbuena.

En el año 1996 abrió su academia de danzas, así que el año pasado hizo veinte años que comenzó a enseñar a bailar. “Además de enseñar sigo bailando. Yo pienso que voy a bailar hasta que no pueda más porque me parece que no hay edad para dejar de bailar y mientras uno pueda y sienta ganas de bailar tiene que hacerlo”, comentó en un momento de la entrevista.

“A mi me gustan todos los estilos. Algunas me gusta más bailarlas y otras me gusta más enseñarlas por su técnica, porque son todas diferentes. Pero me gustan todos los ritmos”, agregó.

NO HAY EDAD PARA BAILAR

Balbuena comentó que si bien se recomienda iniciarse en la danza desde los tres años, no hay edad para bailar. Por eso, aseguró que en su academia hay niñas con tan solo dos años. “Lo que siempre digo es que nunca es tarde para empezar a bailar, aprender pasos, sus nombres, porque es algo que trabaja mucho la creatividad. La danza implica además elegir una música, armar una coreografía, elegir la escenografía, el decorado, la vestimenta, son muchas cosas”.

Sobre las condiciones para bailar, comentó: “hay dos casos muy notorios, pero a mí me gusta más el segundo que te voy a contar. El primero es cuando a una chiquita se le notan condiciones naturales para la danza: oído, técnica, expresión, coordinan, aprenden rápido, tienen memoria de los pasos. Pero a veces pasa con estas chicas que le dicen tanto lo buenas que son, que se descansan en eso, por eso hay que estar más arriba de ellas. Pero también puede pasar que no se descansen y quieran siempre mejorar, que es lo ideal. Después están las otras chicas, que no tienen condiciones naturales pero tienen muchas ganas de aprender y ahí viene el esfuerzo, la perseverancia.

Esas niñas a veces llegan hasta más alto que las otras, por ese querer superarse día a día. Eso se ve, y es muy emocionante, sobre todo cuando con los años uno las ve bailar tan bien”.

LA COMPETENCIA Y EL DISFRUTE EN EL BAILAR

En lo que tiene que ver a la competencia entre las jóvenes, la profesora de danza remarcó que entre sus alumnas trata de que no haya competencia “y si una chica realiza en determinado momento de una coreo una parte como solista, trato de que las otras chicas tengan también su momento. Sin embargo, entre las más grandes a veces se ve algo de competencia. Es cierto que la competencia lleva a la exigencia personal pero si uno les habla que no importa sacar un primero, un segundo o un tercer puesto, sino dar todo en el escenario, si ellas logran entender eso, es lo mejor, porque en la danza es uno mismo con su propio cuerpo y la música. Las más chiquitas no lo sienten tanto, ellas más bien disfrutan de bailar y que sus padres, hermanos y familiares las vean, eso las deja muy contentas”.

Finalmente, Balbuena aseguró que la danza es mucho más que técnica y precisión, “bailar es algo muy terapéutico, es como que te libera. Cuando te gusta bailar, es como cualquier arte, como la música, la pintura, que te ayuda a la mente, al cuerpo y al alma”, concluyó.