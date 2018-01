Earteles que decían “Hoy no se abre”, “Martes 23 Cerrado” o simplemente “Cerrado todo el día”, lucían en distintos comercios de la ciudad en un martes común y corriente que los comerciantes que se sumaron a la jornada central de protestas lo volvieron un día feriado.

Mucha gente se preguntaba si jugaba la selección ese día, porque casas y comercios lucían la bandera uruguaya en adhesión a la protesta generalizada que impulsaron los productores agropecuarios y a la que sumaron los distintos sectores de la actividad comercial, que se llevó a cabo ayer en el departamento de Durazno.

“Esto no es cuestión de banderas políticas, acá o nos juntamos todos o no se salva nadie”, dijo un comerciante de la zona céntrica ayer a EL PUEBLO cuando le consultó el motivo de tener colgada la bandera uruguaya en la puerta de su comercio, al igual que la lucían distintas casas contiguas al lugar.

“Lo de la bandera uruguaya surgió, al parecer, como consigna y lo pasaron por las redes sociales, yo lo recibí en Whatsapp y lo hablamos con varios amigos que íbamos a hacer lo mismo, entonces la colgué, pero además creo que es una linda forma de protestar, porque reclamamos algo que es para todos, entonces hacerlo con la bandera uruguaya creo que fue la mejor forma porque nos identifica a todos sin exclusiones”, comentó el joven comerciante a este diario, que tiene un kiosco en la zona céntrica.

Sobre el motivo de la movilización el mismo agregó “es una pelea para que no te saquen tanto y te dejen vivir, los comerciantes chicos hace rato que estamos peleando por subsistir, sabemos que diciembre es un mes para juntar plata para pagarle a la DGI y al BPS, y después ves que cuando los informales tienen problemas, la gente va y los ayuda, y no les cae como a nosotros el Estado a cobrarles un solo peso de impuesto, estamos realmente cansados que para trabajar en este país primero hay que pagar mucho impuesto, estamos mal y el gobierno sea del partido que sea, no puede hacerle esto a la gente”.

Como él, muchas personas pasaban en sus coches con una bandera uruguaya y lucían en las puertas y ventanas de sus casas un pabellón nacional.

La protesta fue significativa, pudo verse y no pasó desapercibida, al punto que las redes sociales ayer por la tarde explotaron entre oficialistas, que defendían al gobierno descalificando a quienes se manifestaban de forma contraria y quienes estaban de acuerdo con la protesta, muchos de ellos identificados con partidos de la oposición y otros no.

Los militantes frenteamplistas, así como los que ocupan cargos rentados en el gobierno y figuras como la diputada Manuela Mutti, pusieron en su perfil de Whatsapp, la foto de la bandera del Frente Amplio, para identificarse como defensores del gobierno y contrarios a los manifestantes que usaban el pabellón nacional, como manera de nuclearse a favor de la movilización.

Aunque hubo gente que no entendía el porqué de tantas banderas uruguayas, al punto que algunos preguntaron si “jugaba Uruguay”. “Vino una señora y me preguntó cuándo jugaba ‘la Celeste’, porque veía muchas banderas uruguayas. Entonces le expliqué que había una protesta y ahí entendió”, narró Rodrigo, que estaba atendiendo el comercio de su primo a pocas cuadras de la Plaza Treinta y Tres.

Si bien a durazno llegaron miles de personas de todo el país para hacer oír sus reclamos, el gobierno estuvo atento a lo que podía pasar y la oposición, para no partidizar aún más de lo que muchos lo habían hecho esta movida, decidió que sus máximos dirigentes no participaran, pero sí lo hizo el grueso de su militancia.

Más allá de todo, el reclamo de los productores, empresarios, comerciantes, industriales y gente de a pie, se escuchó y como explicó el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Daniel Constantín a este diario, ahora la pelota está en la cancha del gobierno.