Quedó definido que la próxima semana se firmarán los contratos con pasantes de UTU desde la Intendencia de Salto. Serán cuatro estudiantes que se reparten entre Construcción, Administración e Informática. Hace tres años se firmó un convenio marco entre la Intendencia de Salto y el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU). En este caso los pasantes trabajarán veinte horas semanales y ganarán dos tercios al grado correspondiente a su función. Tendrán un docente tutor que coordinará con el director del área donde se desempeñan. Esto se da en el marco de la ley de pasantías en tanto podrán trabajar hasta nueve meses no pudiendo quedar en la plantilla estable de la comuna. Tampoco podrán dejar de estudiar.Firmarán los contratos por la Intendencia el jefe comunal Dr. Andrés Lima y el secretario general Lic. Fabián Bochia, por UTU la directora de la Escuela Técnica Catalina Harriague de Castaños profesora Gabriela Lorda, los tutores y los pasantes respectivos.

Luego los contratos serán presentados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la capital y comenzarán a trabajar en la comuna.Sobre el particular el secretario general Fabián Bochia dijo que «este es un trabajo que volvemos a llevar adelante con mucho gusto pues permite a la Intendencia recibir muchachos formados pero a su vez ejerce como primer espacio laboral. Quiero destacar el trabajo del director de Recursos Humano Miguel Moreira que ha llevado adelante gran parte del acuerdo y ha sido clave para esto. UTU nos entrega listas ordenadas y de allí convocamos a partir del primero nombrado. La Intendencia elije el área, no el pasante que viene en una hoja firmada de la entidad educativa».