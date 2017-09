Según Mónica Cabrera, presidente de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio.

Ante la sorpresiva renuncia de Raúl Sendic a la Vicepresidencia de la República, EL PUEBLO dialogó con la Presidente de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, Dra. Mónica Cabrera, quien expuso la postura de dicho órgano partidario, haciendo hincapié en el hecho puntual del accionar del Plenario y del Tribunal de Conducta, sosteniendo que “más allá del cargo que se ocupe, si se “mete la pata”, debe de ser y va a ser observado”.

-La Mesa Política en Salto, ¿tomó alguna resolución respecto a la renuncia del Vicepresidente Raúl Sendic?

Seguramente, como fuerza política vamos a analizar la renuncia del Vicepresidente Raúl Sendic; hoy tenemos la reunión de la Mesa Política Departamental, ámbito en el que la dirigencia frenteamplista se reúne y que consideramos que es el propicio para analizar el tema en cuestión.

Nosotros desde Salto enviamos a tres compañeros en representación de la Departamental al Plenario Nacional del Frente Amplio, y estamos a la espera de que nos manifiesten su versión de lo que sucedió el pasado sábado en el Plenario Nacional, y también previamente, porque estaban allí desde el viernes, donde hubo reuniones que buscaban llegar a una resolución acordada para presentar en el Plenario. Pero claro, no prosperó, porque luego de llegar al Plenario y encontrarse con la renuncia de Sendic, tuvieron que llevarse adelante otras negociaciones.

Por eso, esperamos que nuestros delegados nos cuenten cómo se fue avanzando en la situación, cómo estuvo el ambiente antes, durante y después de lo que todos ya conocemos al ser público y notorio.

¿Se puede hablar de una crisis política dentro del Frente Amplio, o de un simple embate político más que podrá superarse sin mayores consecuencias?

No creemos que el Frente Amplio esté ante una crisis. El Frente Amplio superó una denuncia contra un compañero, que en este caso puntual, se trataba de un compañero con una jerarquía muy alta como es la de Vicepresidente de la República.

Esa etapa fue superada a través del informe realizado por el Tribunal de Conducta del Frente Amplio y luego del Plenario, por lo cual ese asunto para nosotros ya está laudado.

Por lo tanto, no vemos que estemos ante una crisis, ni dentro del Frente Amplio, ni institucionalmente tampoco, porque, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, quien debe suplir al Vicepresidente de la República, es el Senador más votado del sector y del partido político más votado, y en este caso asumirá dicha responsabilidad, la Senadora del MPP Lucía Topolansky, y terminado el problema.

Muchos han alabado el accionar del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y otros lo han cuestionado, ¿cuál es su parecer?

Los compañeros que están cumpliendo con esa responsabilidad, son personas con muchos años de militancia frenteamplista, además de una honestidad y una rectitud fuera de lo común, de una intachabilidad inobjetable. Ellos fueron designados por la propia fuerza política en un Plenario Nacional; en el caso particular de Salto, tenemos a un integrante que es el Arq. Juan Carlos Ferreira, quien para nosotros está más allá de toda duda que se pueda tener, por su honestidad, seriedad y por sus años de formar parte de la fuerza política.

Por eso es que para todo frenteamplista debería de ser casi imposible dudar y no aceptar lo que dijera dicho Tribunal de Conducta Política, cuando este había analizado previamente la documentación y efectuó un interrogatorio al propio Raúl Sendic. Podríamos poner como ejemplo, cómo alguien puede poner en tela de juicio una sentencia judicial, si no tuvo acceso y no conoce al expediente sobre el que se resuelve; de la misma manera, consideramos inapropiado rechazar el fallo del Tribunal, cuando no se tuvo la documentación y el resultado del interrogatorio que le mencioné.

¿Considera que la decisión del Tribunal de Conducta fue apropiada?

Absolutamente. Creemos que queda demostrado que, más allá del cargo que se ocupe, del lugar en que se esté, si se “mete la pata”, y no se actúa como es debido, debe de ser y va a ser observado.

El Senador Mujica sostuvo que se compromete la mayoría parlamentaria que se volvió a recuperar recientemente ante una posible indisciplina partidaria por parte del sector liderado por Sendic, ¿comparte ese temor?

Tendríamos que ver. Por el momento no ha cambiado absolutamente nada en cuanto a la mayoría parlamentaria; si bien recientemente, como lo mencionó, el Frente Amplio acaba de recuperar su banca número 50 en la Cámara de Diputados, por la renuncia de Gonzalo Mujica, los cambios que puedan a llegar a ocurrir por corrimientos, se verán; lo bueno que acarrea, por ejemplo, para el sector de (José) Mujica, es que se amplía su base parlamentaria y obtendrá mayor apoyo todavía.

Por eso no creo que tengamos peligro en perder mayorías ni en cuanto a las negociaciones que se puedan dar en la bancada, porque si hay algo que tiene la Lista 711 de Sendic, es que es muy orgánica.

¿No le llama la atención el rotundo silencio por parte del Presidente Tabaré Vázquez en los últimos días?

Si hay algo bueno que tiene el presidente (Vázquez), es que cuando lo considera oportuno, hace un profundo silencio.

El mismo lo ha mencionado con su frase PPS (Profundo y Prolongado Silencio), pero me parece que, a parte, él no debía como institución Presidente de la República que es, incidir sobre la interna partidaria; debía mantenerse en silencio, abocándose desde ahora en adelante, en reacomodar su equipo de gobierno con la nueva Vicepresidente. Me parece que su silencio ha sido adecuado, porque hay momentos en los que uno debe de cerrar la boca, y esperar a que las cosas se acomoden.