EL PUEBLO con la joven comediante argentina

Anoche, en el Teatro Larrañaga, Magalí Tajes y Uke Geraci presentaron su espectáculo denominado Stand Up “Rayuela”. Un espectáculo humorístico que ha sido todo un éxito, donde se tratan diversos temas de la vida cotidiana pero buscando siempre hacer sonreír a la gente, según explicaron.

EL PUEBLO tuvo la oportunidad de dialogar ayer por la mañana con una de las principales comediantes del show, Magalí Tajes, quien no tuvo problema en contestarnos unas preguntas y contarnos sobre su vida y también sobre el show.

Magalí nació en el mes de octubre en 1988 en la ciudad de Buenos Aires. Es comediante, actriz y escritora; se ha

formado con referentes del stand up como Luciano Mellera, Fer Metilli, Pablo Picotto y Martín Pugliese. Desde el 2013 trabaja como comediante de stand up y según describe en su blog es una apasionada de los milagros cotidianos. En 2014 publicó su primer libro al cual lo nombró “Arde la vida” el cual ya lleva su cuarta edición en Argentina.

EL HUMOR LE DEFENDIÓ

DEL BULLYING

En la entrevista que tuvimos con ella nos contó un poquito sobre sus comienzos en la comedia y expresó que “desde hace cinco años empecé haciendo stand up, hace dos años que hago videos en las redes sociales como Instagram y Facebook y eso creo que fue lo que empezó a atraer más al publico”.

Desde chica siempre tuvo el don de hacer reír a la gente, pero también fue su principal arma contra el bullying, con respecto a esto la joven argentina comentó a EL PUEBLO que “el humor es una forma de salvarse del bullying, cuando era chica si alguien me agredía, el hecho de hacer un chiste siempre alivianaba la situación y comenzó a ser mi arma de defensa, pero después con el tiempo me di cuenta que servía para algo más que defenderme”.

En estos últimos años Magalí Tajes comenzó a realizar videos tratando temas de la vida cotidiana y eso creó una gran repercusión en las redes sociales, donde se han viralizado muchos de sus videos. El público de esta joven artista es en su mayoría joven, pero muchas personas de diferentes edades la siguen, ella nos expresó que “tengo un público joven más que nada, y nunca me esperé esta respuesta de la gente. En Facebook me sigue gente mucho más grande y así mismo igual les llegan los temas que trato, creo que las temáticas son más que nada apuntadas a la adolescencia”.

CÓMO SE INSPIRA

Con respecto a los temas que trata en sus videos, los cuales comparte con su público, que son más de 600.000 personas; Tajes expresó que los saca “de las experiencias que vivo todos los días, de algo que le pasó a alguna amiga, o algo que escuchó, de cosas que me pasaron hace años y las recuerdo o simplemente van surgiendo.

En estos días Magalí junto a Uke Geraci, estarán recorriendo el Uruguay. Empezaron el pasado miércoles en Montevideo, ayer estuvieron en nuestra ciudad, hoy estarán en Mercedes y el sábado en Nueva Helvecia, y cerrarán el lunes en Montevideo para hacer la despedida. Tajes también dialogó sobre su experiencia con el público uruguayo y nos dijo que “el público uruguayo siempre nos ha tratado muy bien, es la tercera vez que estamos en Uruguay y la respuesta de la gente es hermosa. Nosotros presentamos un show stand up que dura unas dos horas donde hablamos de la familia, de sexo, de nuestros miedos y de las cosas que nos duelen, pero siempre con humor, transformamos todo en comedia”.

ASPIRA A SEGUIR CRECIENDO COMO COMEDIANTE

Con respecto a sus aspiraciones a futuro la comediante argentina nos dijo que sus expectativas son “seguir creciendo como comediante, poder publicar otro libro y ver cómo sigue la vida después.”

Nota de:

Eugenia Aguirre Nessi