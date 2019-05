Premios Ortega y Gasset de Periodismo

El drama de los naufragios en el Mediterráneo, la crisis humanitaria en Venezuela, el feminismo y Darío Arizmendi protagonizan los galardones

Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo 2019, que se han fallado este jueves en Madrid, reconocen el periodismo comprometido y valiente de los medios independientes. El premio a mejor historia o investigación periodística ha sido para Los muertos que me habitan, de la revista 5W, una crónica sobre los cuerpos sin nombre que el Mediterráneo arroja a las costas. En mejor cobertura multimedia ha sido galardonado La generación del hambre, de El Pitazo, un retrato de las carencias alimentarias y sanitarias infantiles en Venezuela. Vincent West ha obtenido el galardón de mejor fotografía por una imagen del 8-M tomada en Bilbao y el colombiano Darío Arizmendi ha sido reconocido con el de trayectoria profesional. El trabajo ganador en la categoría de mejor historia o investigación periodística, Los muertos que me habitan, está firmado por el periodista Agus Morales y el fotógrafo Eduardo Ponces. El reportaje, publicado en la revista 5W y enmarcado en un proyecto de Ruido Photo, es una crónica que narra la labor de Chamseddine Marzoug, un hombre que voluntariamente entierra los cadáveres que el Mediterráneo devuelve a las playas de Túnez.

El jurado ha resaltado que es “un magnífico reportaje” que “golpea la emoción del lector en un tema de actualidad —el drama de los naufragios en el Mediterráneo-— a través de un enfoque distinto”. Además, ha añadido que “reúne todas las cualidades del buen periodismo, tiene una sensibilidad especial y está maravillosamente escrito”.

El premio en la categoría de mejor cobertura multimedia ha sido para La generación del hambre, un reportaje coordinado por Johanna Osorio Herrera y publicado en el medio venezolano El Pitazo en colaboración con la plataforma Connectas. Hasta 14 periodistas han investigado durante ocho meses las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno de Nicolás Maduro en la salud de un grupo de niños. “Es durante los primeros cinco años de vida cuando una alimentación adecuada es más importante, y el resultado es entristecedor: ocho niños cuyo futuro parece marcado antes de tiempo por daños irreversibles, y uno que no pudo sobrevivir”, narran en la presentación de su trabajo.

“El periodismo en Colombia es un ejercicio heroico”

Darío Arizmendi, premio a la Trayectoria Profesional, dirige los informativos en la cadena Caracol

El Pitazo es un medio creado por un grupo de periodistas cuyo objetivo es hacer llegar información a las zonas más desfavorecidas de Venezuela. Además de la red de informadores, cuentan con colaboraciones con ONG que les ayudan a acercarse a las diferentes comunidades del país. “Seguiremos trabajando para que El Pitazo suene, hasta convertirnos en la voz de los sectores populares”, reza en su web.

El jurado ha enfatizado el trabajo de este medio: “Son un grupo de periodistas jóvenes y admirables que arriesgan y que van al lugar en el que suceden las cosas, a buscar los hechos y contarlos”.

El premio a mejor fotografía se lo ha llevado Vincent West, de la agencia Reuters. El trabajo seleccionado es una de las imágenes más icónicas del 8-M de 2018: una marea de mujeres forman un triángulo con sus manos alzadas durante una manifestación en favor de la igualdad en Bilbao.

La fotografía fue publicada en EL PAÍS y en otros medios internacionales como The New York Times. El jurado ha ensalzado “el empuje y la fuerza” de una imagen que refleja la protesta de las mujeres en España y condensa el gran año de lucha por la igualdad de derechos.

En la categoría de trayectoria profesional el galardonado es Darío Arizmendi. Director de noticias de la cadena colombiana Caracol y una de las voces más escuchadas de su país, tuvo que exiliarse en los años ochenta tras varios intentos de asesinato por parte de los carteles de la droga.

El jurado ha valorado “la excelencia profesional de su trayectoria, su constante esfuerzo para explicar a la sociedad lo que está pasando en cada momento, su defensa de las propuestas de paz y el diálogo y, por encima de todo, su valentía a la hora de afrontar las dificultades que, a lo largo de su carrera, se le han presentado para el ejercicio de la profesión periodística”.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Arizmendi ha sido director y presentador de programas de televisión, fue fundador del periódico El Mundo de Medellín y su director desde 1971 hasta 1991. También fue embajador plenipotenciario de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en 1989, y profesor fundador de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. En esta 36ª edición de los premios el jurado ha estado compuesto por Manuel Mirat, presidente de EL PAÍS y consejero delegado de PRISA; Soledad Gallego-Díaz, directora de EL PAÍS; Carlos Yárnoz, Defensor del lector en el diario; Jesús Ceberio, presidente del Comité editorial de PRISA; Daniel Gavela, director general de Cadena SER; Inés Juste, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar y del grupo Juste; Elena Salgado, economista y exvicepresidenta del Gobierno; Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol; Zahara, cantante, y los redactores de EL PAÍS María Fabra, miembro del Comité de redacción, y Mikel López Iturriaga, responsable de El Comidista. Ha ejercido como secretario del jurado Pedro Zuazua, director de Comunicación de PRISA Noticias.

Los miembros del jurado. De pie, de izquierda a derecha, Zahara, cantante; Soledad Gallego-Díaz, directora de EL PAÍS; Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol; Manuel Mirat, presidente de EL PAÍS y consejero delegado de PRISA; Daniel Gavela, director general de la Cadena SER; Carlos Yárnoz, defensor del lector en el diario, y María Fabra, redactora de EL PAÍS y miembro del Comité de redacción.

Agachados, desde la izquierda, Inés Juste, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar y del grupo Juste; Pedro Zuazua, director de Comunicación de PRISA Noticias, que ha ejercido como secretario del jurado; Elena Salgado, economista y exvicepresidenta del Gobierno; Jesús Ceberio, presidente del Comité editorial de PRISA, y Mikel López Iturriaga, responsable de El Comidista.

Los miembros del jurado. De pie, de izquierda a derecha, Zahara, cantante; Soledad Gallego-Díaz, directora de EL PAÍS; Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol; Manuel Mirat, presidente de EL PAÍS y consejero delegado de PRISA; Daniel Gavela, director general de la Cadena SER; Carlos Yárnoz, defensor del lector en el diario, y María Fabra, redactora de EL PAÍS y miembro del Comité de redacción. Agachados, desde la izquierda, Inés Juste, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar y del grupo Juste; Pedro Zuazua, director de Comunicación de PRISA Noticias, que ha ejercido como secretario del jurado; Elena Salgado, economista y exvicepresidenta del Gobierno; Jesús Ceberio, presidente del Comité editorial de PRISA, y Mikel López Iturriaga, responsable de El Comidista.

GEMA GARCÍA

Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por EL PAÍS y que llevan el nombre del pensador y periodista español, buscan resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que hayan destacado por su calidad. Cada uno de los galardones está dotado con 15.000 euros y con una obra del artista donostiarra Eduardo Chillida. Pueden optar a estos premios los trabajos escritos o gráficos publicados en español, en medios de todo el mundo.

(EL PAIS DE MADRID)