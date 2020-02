Sabe que hay, pero no conoce en Salto otras personas con igual diagnóstico

Catalina Escobar, salteña de 53 años de edad, en setiembre del año 2017 le fue diagnosticada “Vasculitis”, una enfermedad incluida en las consideradas “enfermedades raras”. Al conversar sobre el tema con EL PUEBLO, comenzó narrando que “los síntomas comenzaron luego de un estado gripal” y que “el diagnóstico surge porque después de un tiempo, consulto con el doctor Daniel Machiavello, porque cada vez estaba peor, y el doctor decide internarme y hacerme varios análisis”.

-¿Cuáles fueron esos síntomas?

Muy fuertes dolores musculares y en las articulaciones, también dolor de oídos y de cabeza, junto con un decaimiento general que me llevaban a tener que estar solamente en cama. Antes del diagnóstico consulté a varios médicos, porque en general me decían que era solo gripe.

-¿Cómo explicaría lo que es exactamente la Vasculitis?

Vasculitis significa inflamación de los vasos sanguíneos; es una enfermedad autoinmune crónica, considerada “enfermedad rara”, y que puede afectar tanto la piel como otros órganos internos.

–Luego de diagnosticada esta enfermedad, ¿qué tratamiento le indicaron?

El tratamiento consistió en Ciclofosfamida (medicamento empleado para tratar algunos tipos de cáncer; agente citostático con amplio espectro antineoplásico que inhibe la multiplicación de las células tumorales, pero también puede actuar sobre algunas células sanas, por lo que puede provocar efectos adversos), que en realidad es una quimio, y Prednisona (fármaco corticosteroide sintético que se toma usualmente en forma oral, pero puede ser administrado por vía intramuscular mediante inyección), en principio me lo indicaron por un año.

Es el tratamiento que se hace para este tipo de enfermedad autoinmune.

Y los análisis eran permanentes, semanalmente, para observar si la enfermedad a través de la quimio respondía.

-¿Y después de realizado ese tratamiento cómo siguió?

Después del tratamiento me fui recuperando, aunque me quedó como secuela una inflamación en un ojo, lo que requirió control médico durante todo el año pasado, 2019. En principio tenía consulta semanalmente con el equipo médico, doctores Arturo Altuna, Daniel Machiavello, la doctora Lizia Cacciavillani, que es oculista…, todo para controlar justamente cómo asimilaba el tratamiento.

-¿Qué puede comentar acerca del trato profesional que recibió ante su enfermedad?

Rescato que más allá de lo profesional, el trato fue muy humano.

Destaco la gran atención de los doctores que mencioné recién y de todo el equipo médico, así como del Centro Médico en general. Siempre me dieron un trato muy amable.

Es bueno decirlo porque se escucha que la gente se queja mucho de la atención médica, pero en mi caso el trato fue el mejor. También tengo que agradecer la disponibilidad de los medicamentos especiales, que son de alto costo, algunos de alrededor de 25.000 pesos, pero no me los cobran, o me hacían descuentos muy importantes.

-¿Cómo se encuentra en este momento?

En este momento la enfermedad se encuentra controlada y yo sigo con el tratamiento pero únicamente vía oral.

-¿Conoce otras personas con igual diagnóstico en Salto?

No, no conozco a nadie, aunque los médicos me dijeron que sí hay.

-Uno supone que esto habrá significado un antes y un después en su vida…¿es así? ¿qué reflexión le merece?

Sí, sin dudas que fue un cambio grande para mi vida, porque pasé de estar sana a tener una enfermedad crónica…Pero mi caso, dentro de todo fue positivo en el sentido que al ser joven y como no tenía ninguna otra enfermedad, la situación no tuvo complicaciones. Además soy una persona muy positiva y muy agradecida, hoy estoy viva gracias a los médicos que siempre me atendieron sin ningún problema.

LO QUE SE ENTIENDE POR “VASCULITIS”

El término vasculitis engloba un conjunto de enfermedades en el que la característica principal es la inflamación de los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas). Como consecuencia de esa inflamación se produce una disminución del flujo vascular o incluso puede darse una interrupción completa del mismo.

CAUSAS

La enfermedad puede ser provocada por una infección, una medicina o ser originada a causa de alguna otra enfermedad. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca a los vasos sanguíneos por equivocación, pero a menudo las verdaderas causas son desconocidas.

PRINCIPALES SÍNTOMAS

Fiebre, dolor de cabeza, fatiga, adelgazamiento rápido y notorio, molestias y dolores generales, sudoraciones nocturnas, erupción cutánea, problemas en los nervios (en especial entumecimiento), debilidad.

LO QUE SE ENTIENDE POR “ENFERMEDAD AUTOINMUNE”

Una enfermedad autoinmune es una condición patológica que hace que el sistema inmunitario se convierta en el propio agresor que ataca y destruye a los órganos y tejidos corporales sanos.

Normalmente, el sistema inmune distingue lo propio de lo extraño y es lo que nos defiende de agentes externos como los virus o las bacterias.