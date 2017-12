Edil Glodomar Fraga

Hoy por hoy, vemos que ocurren hechos que en Salto no se veían. Todas las semanas hay un atraco o dos –y a veces más- en las casas de comercio, en las casas de familia, y vemos que los vecinos están preocupados y asustados.

Hoy por hoy, vemos que los comerciantes han tenido que hacer tremendas inversiones en rejas, en alarmas y en cámaras, para tratar de que quede registrado de repente el delincuente, pero, lamentablemente, el delincuente siempre entra de casco o encapuchado, y la Policía no le da solución a este grave problema que tenemos.

Los comerciantes están viendo cómo está disminuyendo la clientela, porque para entrar a un comercio, no sabemos si vamos a salir robados o no, lamentablemente tenemos que decirlo, y no estamos exagerando, como han dicho algunos medios, que estamos exagerando, que en Salto se exageran las cosas. No es así. Acá en Salto es realidad lo que estamos viviendo.

¿Quién no tiene un familiar fuera del departamento que haya hablado por teléfono o no haya comentado qué es lo que está pasando en Salto que no quieren venir? Es verdad eso, no estamos haciendo ninguna política, ningún circo político.

Lo que pido y digo como Edil de esta Junta Departamental, como representante del pueblo de Salto, que para eso me votó también, como ha votado a todos los ediles, que esto es un problema de todos, no es un problema de un grupo: es un problema de todos. Lo que digo es que, acá yo no he visto a ningún Secretario ni Ministro del Interior, preocuparse en venir a hacer una reunión con el centro de trabajadores de Salto, ni con el departamento de comerciantes de Salto, ni con las instituciones públicas de Salto. No he visto a ningún Ministro ni Viceministro ni a nadie, preocuparse por el tema.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio del Interior y a todos los medios de prensa.

Gracias, señor Presidente.

Edil Marcelo Rodríguez.

Los vecinos de barrio Cien Manzanas que residen en calle Orestes Lanza entre las calles Ramírez y Colón, están muy preocupados por lo peligroso que está el tránsito en dichas cuadras, luego de la reparación realizada hace poco tiempo atrás.

Las mejoras constatadas en Orestes Lanza, son aprovechadas por muchos conductores que no respetan la velocidad en una bajada tan pronunciada que existe en esas dos cuadras mencionadas, y se ve con mucha preocupación que motonetistas, automovilistas y ómnibus que transitan por allí, son una continua amenaza para los niños que asisten a centros educativos (Escuelas Nº 95 y 98 y Jardín Nº 130, entre otras) y demás peatones.

Antes de que alguna familia tenga que lamentar algún siniestro grave, los vecinos piden que las autoridades correspondientes intervengan para que todos los vehículos circulen a una velocidad adecuada por dicha arteria, ya sea con la implementación de una loma de burro o algún otro recurso para lograrlo.

Deseo que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Intendente Andrés Lima, al Director de Tránsito, al Director de Obras de la comuna y a todos los medios de prensa orales y escritos de nuestra ciudad, además que se adjunte a mi pedido la planilla de firmas de los vecinos. Muchas gracias.

Edil Gervasio Carbajal

En esta oportunidad quisiera referirme a casos puntuales del tránsito.

He podido observar la falta de cebra peatonal en barrio Salto Nuevo. Sobre calle Orestes Lanza, en la placita Benito de Paula, no se encuentra visiblemente marcada la cebra peatonal. Además, sobre calle Orestes Lanza entre Juan Antonio Lavalleja y Avenida Benito Solari, no está marcada la cebra peatonal de la Escuela Nº 95.

Considero que se debe visibilizar la cebra peatonal, no sólo porque es utilizada por los niños, sino también por las personas que utilizan el local de cobranzas de Red Pagos. A su vez, en Red Pagos no está visiblemente marcado el estacionamiento de motos.

Otra de mis inquietudes, es el cruce entre Avenida Manuel Patulé y calle Treinta y Tres; considero que se debe implementar otra señalización, en vista a que, en estas ocasiones, no se respeta la señalización de “Ceda el paso” que se encuentra en el lugar, y para evitar siniestros graves, una de las opciones podría ser colocar un cartel indicando como preferencial a la Avenida Manuel Patulé o en el mejor de los casos, colocar semáforos, ya que existen accidentes leves y graves en esta esquina.

Quisiera que la versión taquigráfica de mis palabras fuera dirigida a División de Tránsito de la Intendencia, a la Comisión de Tránsito y Transporte, y de Nomenclatura (por dichos carteles indicadores) de esta Junta y a los medios de comunicación.

Muchas gracias señor Presidente.