El abogado salteño Juan Diego Menghi Arburúas, que trabaja en el Estudio Pérez del Castillo & Asociados, analizó para EL PUEBLO las posibles repercusiones de la crisis generada por el coronavirus en nuestra economía y en las relaciones laborales.

– ¿Cómo se observa desde el punto de vista laboral y financiero esta crisis originada por el coronavirus?

– A nivel de Uruguay ha generado un caos total en trabajadores y en las empresas. Lo que hemos visto es que la normativa que estaba a disposición de los trabajadores y de las empresas no es suficiente para cubrir una situación de emergencia. En ese sentido, el gobierno de manera adecuada y oportuna ha emitido una serie de normas jurídicas que ayuda a las empresas y a los trabajadores a enfrentar esta contingencia. Por ejemplo, hace dos horas el Poder Ejecutivo emitió una resolución flexibilizando el ingreso al subsidio por desempleo de los trabajadores mensuales por la causal baja de actividad de los sectores comercio minorista de alimentación, bares, hoteles, restaurantes y agencias de viaje, en el entendido de que son estos sectores los más afectados por esta crisis. El coronavirus ha traído muchas dudas a las empresas y a los trabajadores sobre cómo reaccionar. Hay obligación de trabajar, pero la gente tiene derecho a decir que no va a trabajar porque tiene miedo, ¿cómo se resuelve la cuarentena en los trabajadores? Esta y otra serie de dudas se ha planteado a nivel empresarial y de los trabajadores.

– En ese sentido, en Salto se planteó un dilema en el servicio de ómnibus urbano de pasajeros. Los trabajadores decidieron que, si no había garantías sanitarias, no saldrían a trabajar. El intendente emitió una resolución diciendo que funcionario que no trabajase tendría una falta grave. De hecho, funcionarios que no trabajaron el lunes fueron sancionados. El servicio se retomó este martes, pero como se entendió que no se cumplió con los reclamos realizados, volvieron a parar. ¿Cómo se resuelve esta situación? La sanción impuesta por el intendente, ¿es válida en esta circunstancia?

– En principio, el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo permite a los trabajadores negarse a prestar tareas cuando entienden que hay un riesgo grave e inminente para su seguridad y salud. A su vez, el viernes pasado, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un organismo que conforman el Ministerio de Trabajo, el Banco de Seguros, el Ministerio de Salud Pública, el BPS, las Cámaras y el PIT CNT, emitieron una resolución donde se recomienda a los empleadores que tomen determinadas medidas de prevención y de ataque ante un caso de coronavirus. Y dentro de esas medidas de prevención, se indica que tiene que haber un protocolo de actuación que tiene que ser discutido en el marco de la Comisión de Seguridad del artículo 291 del 2007, y que por supuesto, todos los elementos de higiene tienen que ser abundantes y estar a disposición del trabajador constantemente, así como la maquinaria que se utiliza para trabajar.

Hay que ver un poco el caso concreto que me está planteando, pero en principio hay que ver si estas cuestiones se cumplen. Acá hay un tema que no podemos perder de vista, la seguridad y salud en el trabajo es una obligación del empleador, y ante incumplimiento que ponga en riesgo la vida del trabajador, puede ser pasible de responsabilidad penal por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Entonces, hay que tomarse las cosas con mucha seriedad en este sentido, está la vida de los trabajadores en juego.

– Uno se queda con la sensación que tanto las patronales públicas como privadas vienen haciendo bien los deberes…

– Tengo mi familia viviendo en Salto y con mucha alegría me entero que en Salto la cuestión se ha tomado con mucha seriedad, lo que me llena de felicidad y tranquilidad.

Realmente en el mundo empresarial hay una conciencia en el tema, se ha dado una utilización exponencial del teletrabajo, y aquellos servicios que lamentablemente no puede ser objeto de teletrabajo, hay medidas de seguridad y de higiene muy fuertes en las empresas. No solo por un tema de humanidad, los empresarios son conscientes a la responsabilidad al que se exponen.

– El coronavirus no solo golpeará a nuestra economía, como viene pasando en estos momentos en el turismo…

– Totalmente. Justo ayer leí una entrevista de unos economistas de Estados Unidos que decían que avizoraban una recesión mundial ante este panorama.

Lamentablemente el gobierno después de muy pocos días de haber asumido se encuentra con este factor exógeno.

Esto implicará un golpe económico para Uruguay muy grande, cuya magnitud la veremos recién con el paso del tiempo, pero ese tema se lo dejo a los economistas que son especialistas, pero igualmente ya se ve un detenimiento de la actividad económica, al menos es lo que se ve en Montevideo, algo que realmente asusta.