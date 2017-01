El 6 de enero falleció un niño en el Hospital Regional de Salto por causas que aún se

están analizando. Enterada de esta situación, la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) desea expresar su dolor por lo ocurrido, y transmitir su pésame a la familia que

enfrenta esta situación.

Los niños, niñas y adolescentes son el centro y el principal motivo de toda nuestra

formación y tarea profesional, y por supuesto que no somos ajenos al sufrimiento y la tristeza que implica cada pérdida que nos toca enfrentar.

De la misma forma, debemos rechazar de plano toda manifestación violenta, insulto o

amenaza que se cometa hacia un cuerpo médico, como está ocurriendo hacia nuestras colegas en Salto por parte de personas aún no identificadas.

Registrada esta situación, ya hicimos llegar nuestra solidaridad a las profesionales involucradas, y expresamos una profunda preocupación por este tipo de hechos, totalmente injustificados, que no

hacen más que agravar un escenario triste y delicado.

La familia del niño merece una explicación clara y certera sobre lo ocurrido, y para eso están avanzando los mecanismos debidamente previstos. De la violencia y las

amenazas no se puede obtener nada bueno, y somos enfáticos en nuestro rechazo a esas conductas. Entendemos que, ahora, es momento de ser respetuosos con el dolor de la familia y de permitir las adecuadas investigaciones como la mejor forma de responder a la actual situación.

Montevideo, 19/01/2017

Comisión Directiva de la SUP