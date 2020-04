Ya es practicada por el Centro Médico

En el marco de la Emergencia Sanitaria por el coronavirus, el Centro Médico de Salto acelera la puesta en marcha de la modalidad de Teleconsulta para atender a pacientes a distancia, la cual ya venía practicando desde enero, en casos puntuales. Sobre este tema, fue entrevistado el Dr. Daniel Machiavello, actual presidente de la institución, quien venía gestionando esta iniciativa desde su rol anterior de Coordinador de la Dirección Técnica.

¿Qué es la Teleconsulta?

Es una consulta en la que el paciente es atendido a distancia por su médico (y/o equipo de salud tratante), mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En nuestro caso, se realiza a través de una video-llamada por la plataforma Zoom. Puede llevarse a cabo con fines diagnósticos, de tratamiento, seguimiento u orientación.

Una vez que se le confirma al paciente que será atendido bajo esta modalidad, el paciente deberá ingresar a nuestra página web con sus datos, de manera de que el sistema informático que sostiene esta forma de atención le permita al médico acceder, en ese momento, a la historia clínica electrónica del paciente.

Al hacerlo accede a información relevante, como ser: resultado de estudios y/o exámenes, medicación recetada, consultas con otros especialistas etc, de la misma forma que accedería en una consulta presencial. Por eso decimos que la Teleconsulta no es una simple video-llamada…

¿En qué casos Centro Médico está atendiendo bajo esta modalidad?

Hoy esta modalidad se está poniendo en práctica a través del servicio de Asistencia Domiciliaria con algunos pacientes seleccionados. Cuando se habilite a otros usuarios se comunicará como es la dinámica, pues esto funcionará en horarios establecidos durante la semana y debemos hacer un relevamiento de cuantos médicos se acogerán a esta modalidad de asistencia. Pero queremos aclarar que la misma no sustituye la asistencia presencial en el domicilio, sino que la está complementando.

La Teleconsulta se implementa en casos que son recomendados por el equipo tratante, después de evaluar la situación del paciente y de su entorno. Si ellos entienden que están dadas las condiciones se comienza a implementar. No se da en todos los casos, pero en los que lo estamos haciendo, la evaluación es muy positiva.

De todas formas, en el Centro Médico venimos trabajando en el desarrollo de esta forma de atención desde el año pasado, de hecho, en enero de este año ya habíamos comenzando a implementarlo con pacientes de psiquiatría del medio rural. Fueron experiencias piloto, en dónde el paciente estaba con el médico rural en la policlínica de su zona, recibiendo la atención del especialista, en este caso de la Dra. Cecilia Alvarez, desde Casa Grande.

La puesta en marcha de la Teleconsulta no sólo requiere contar con la estructura informática capaz de sostenerla, sino con el equipo de salud entrenado para llevarla adelante.

¿Por qué realizar una Teleconsulta en vez de una consulta presencial?

La Teleconsulta puede estar indicada en aquellos casos en los que el paciente no puede o no desea trasladarse hasta el centro de salud (en este caso hasta las instalaciones de Centro Médico), o cuando el médico entiende que no es conveniente su traslado. Por ejemplo, en el caso actual de la emergencia sanitaria por el Covid 19, es una forma de disminuir posibilidades de contagio.

En muchas ocasiones el motivo de la consulta puede ser realizado y solucionado perfectamente a distancia como por ej: ver resultados de exámenes realizados, renovar o aconsejar sobre la medicación o dar pautas de tratamiento, entre otras.

La herramienta permite, como ya dijimos previamente, compartir los propios resultados de exámenes o estudios de imagen que son visualizados en el dispositivo del usuario. Del mismo modo una vez finalizada la Teleconsulta se registran los hechos relevantes en la historia clínica del paciente.

¿ Qué garantías de confidencialidad tiene el paciente en una Teleconsulta?

El paciente que participa en una Teleconsulta debe acceder voluntariamente a la misma, sabiendo que serán utilizados todos los protocolos de seguridad necesarios para proteger la confidencialidad de la información que se brinde mientras se lleva a cabo.

¿En qué otros casos Centro Médico piensa aplicar esta modalidad de atención?

Creo que los usuarios que se pueden beneficiar claramente con esta modalidad son los que viven en el medio rural, muchas veces con escasez de médicos y especialistas. Esto evitaría, siempre que la modalidad asistencial esté indicada, traslados y costos innecesarios e incluso en pacientes añosos, la posibilidad de que exista el acompañamiento del grupo familiar durante la consulta le aporta un complemento más, además de evitar las esperas que se pueden dar en un consultorio de policlínica centralizado.

Por eso muchos investigadores dicen que la Telemedicina ayuda a reducir las desigualdades de acceso a la salud de muchas personas. La pandemia del coronavirus va a traer muchos cambios en el mundo, sobre todo para la medicina, y en ese sentido la Telemedicina, con todas sus posibilidades, y en especial el desarrollo de la Teleconsulta, será una de las áreas que veremos crecer significativamente.