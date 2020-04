El año que el fútbol salteño no traicionará la memoria

Siendo presidente de la Liga Salteña de Fútbol, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR sostenía que «ganamos lo que ganamos, por un convencimiento que nació cuando dimos los primeros pasos. Desde aquellos diálogos con Ramón Rivas, que sin dudas lo suyo cobró una importancia que no voy a discutir, lo que ocurrió después fue el producto buscado. Lo bueno es que desde la Liga no se descuido ninguna categoría y cada una de ellas buscó ser jerarquizada. Se fue campeón en las tres, Sub 15, sub 18 y mayores, porque nada faltó de lo básico y algo más. Lo bueno es que se corrigió sobre la marcha lo que pudo no ser acertado al comienzo. Cuando se habla de política de selección, yo creo que la tuvimos».

***********

En los primeros días de mayo del 2015, en reportaje aparecido en EL PUEBLO, el turno de RAMÓN WALTER RIVAS. No solo fue el DT de la influencia junto a Emilio Silva y el «profe» Carlos Ribero, sino alguien que fue norte permanente para que «el combinado tuviese entorno a favor».

En esa nota puntualmente, Ramón subrayabal: «no se puede creer que un fin es posible, si de entrada estamos recortando números y no dando lo que se puede dar. Si no hay, entonces busquemos».

Desde la claridad de conceptos que no le faltaba, concluyó sin más vueltas, «porque el factor económico no puede marcarle al objetivo deportivo. Si tenes la materia prima, ¿cómo no la vas a explotar?». Cinco años después, la validez de ese rescate analítico.

UNA MEMORIA SIN TRAICIÓN

Sucede que esa triple alianza finalmente campeona, fue mojón auténtico en el historial de la Liga Salteña de Fútbol. No es por obra de lo casual, que la realidad de un solo departamento se impregna con ese protagonismo. En el caso de los mayores, casi un sentido de pertenencia. El querer la causa. Abrazar el fin desde la conciencia y el afiatado sentido grupal.

A tal punto que Richard Requelme, con años de fútbol y sorbos internacionales también, no dejó de traslucir en palabras, «porque fue de los mejores núcleos en los que participé, con una capacidad de organización desde la dirigencia, que tornó siempre viable dar el paso siguiente».

Cinco años después, no se debiese renegar de las pautas claves que sustentaron un ciclo. Para que se alimente la convicción del futuro. Porque ese es el camino. Ese.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-