La Universidad Católica tiene abierto un concurso para aspirantes a realizar la licenciatura de Tecnología Aplicada para el Agro, que otorga media beca (50%) durante toda la carrera para los dos ganadores. Sobre el particular dalogamos ayer con el Director de la Universidad Católica en Salto, Mg. Luis Emilio Silva y el Coordinador de la Licenciatura, Ing. Agr. Andrés Treglia, quienes aportaron detalles de la iniciativa.

Explicaron que pueden participar de este concurso jóvenes entre 17 y 30 años, que estén terminando de cursar o hayan completado cualquier opción de bachillerato o como máximo tengan pendiente una materia de dicho ciclo. Durante todo el mes de febrero está habilitada la posibilidad de presentar el trabajo que permitirá evaluar a los aspirantes.

Para participar, los interesados deberán presentar un trabajo que muestre la innovación en el sector agropecuario, ya sea en lo productivo, en lo tecnológico o en lo vinculado a la RSE (Responsabilidad Social Empresarial). También los interesados podrán realizar un análisis crítico de cómo ha evolucionado en los últimos años algún sector en particular de la agropecuaria nacional, usando como insumo los Anuarios Estadísticos de DIEA. La información la obtendrán de la página web del MGAP, en Estadísticas Agropecuarias, Publicaciones, Anuarios Estadísticos.

Los trabajos presentados tienen que documentar correctamente la fuente de información utilizada, así como el origen de fotos y videos si estos no son de producción propia.

Se valorará el tema seleccionado, la información presentada, los aspectos formales y las conclusiones a las que se arribaron.

Las propuestas se podrán presentar en 2 categorías: formato escrito (Monografía) o en video, según estime más conveniente el concursante.

– Monografía: Las propuestas se deberán presentar en formato escrito, con entrega de carpeta impresa, con una extensión no mayor a las 10 carillas, con espaciado simple y letra Arial 10. Los márgenes deben estar en formato “normal”, 2,5 cms superior e inferior y 3 cms izquierda y derecha.

El trabajo tendrá que contener carátula, índice y referencias. El trabajo impreso tiene que tener un

respaldo digital en formato PDF.

– Video: Entrega de DVD que muestre el proyecto en un formato documental, extensión no mayor a

2 minutos.

Los trabajos se entregarán en la Sede Salto de la Universidad Católica del Uruguay, Artigas 1251, personalmente. Los mismos deberán estar dirigidos al Coordinador de la Licenciatura en Gestión Agrícola Ganadera, Ing. Agr. Andrés Treglia.

El plazo de entrega de los trabajos es a partir del día 20 de febrero de 2017 hasta las 21:00 horas del 1 de marzo de 2017. Los ganadores se darán a conocer el viernes 3 de marzo de 2017.

Los autores de los dos mejores trabajos presentados se harán acreedores cada uno de una beca del 50% del costo total de la Licenciatura en Gestión Agrícola Ganadera.

El jurado será integrado por el Magister Emilio Silva, Cr. Fabrizio Rocca e Ing. Agr. Andrés Treglia.

Se notificará vía correo electrónico únicamente a los ganadores del mismo. El fallo del jurado con relación a los resultados del concurso será irrevocable e inapelable, pudiendo incluso declarar desierto el mismo, si el jurado estima que ninguno de los trabajos tiene la calidad requerida. El jurado tendrá facultades para resolver cualquier situación relacionada con el concurso que no esté especificada en estas bases.