Una historia que contar con la Antropóloga, escritora y docente Teresa Porzecanski

Teresa Porzecanski, es una de las antropólogas y escritoras de mayor relevancia en nuestro país y comparte parte de su vida en nuestro espacio “Una historia que contar…”

Nació en 1945 en Montevideo, en el barrio Sur… a su vez es trabajadora social y escritora.

Nació en el seno de una familia judía de ascendencia asquenaz por via paterna y sefardi por materna.

Se graduó como Licenciada en Trabajo Social en la Universidad de la República. Realizó un Doctorado en Trabajo Social con especialidad en Desarrollo Comunitario. Al mismo tiempo, se graduó como Licenciada en Ciencias Antropológicas en La Universidad de la República con especialidad en Etnología, realizó un posgrado en Hermenéutica (Universidad de Bilbao) y una Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Universidad Complutense de Madrid). Ha sido docente de grado y posgrado en Antropología Cultural en la Universidad de la República, en la UCUDAL, en el CLAEH y en diversas universidades y centros académicos de Argentina, Brasil, Perú, México, Suecia, Estados Unidos, Puerto Rico e Israel. Ha trabajado como investigadora y docente universitaria en varios países de América y Europa.

– ¿Qué recuerda de su época de niñez y adolescencia?

– “Una niñez con mucho dinamismo y exigencia, una adolescencia soñadora y creativa, dentro de una familia grande llena de primos y familiares cosmopolitas, venidos de muchos lugares y de diferentes tradiciones….La adolescencia especialmente fue intensa en la experiencia social y educativa, llena de aventuras, no exentas de conflictos y enfrentamientos dentro y fuera del núcleo amplio de la familia extensa. Encuentros y desencuentros, búsquedas del alma, el despertar de la vocación y la gran pregunta: ¿Quiénes somos?, ¿Quién es uno?

– Al ser hija de inmigrantes… ¿Qué costumbres de tales culturas conserva?

-”El conocimiento de varios idiomas, el sabor de diferentes tradiciones culinarias, la idea de la variedad del mundo, la necesidad de explorar otras comarcas, los viajes cortos y largos, la pasión por el estudio de las diferencias culturales a través de la antropología cultural, el interés por los diferentes sistemas de creencias, y en general, la curiosidad y la aventura”.

– ¿En qué momento de su vida define claramente su camino profesional?

-”Claramente en la adolescencia, hacia los 16 años (aunque ya a los 12 le había dicho a una prima mía mayor con firmeza que yo iba a ser escritora!) bajo la influencia de profesores de literatura y de arte que me alentaron hacia determinados caminos. Recuerdo especialmente a Irma Abirad y a Florio Parpagnoli, cómo olvidarlos, cómo no agradecerles…”

– ¿Cómo fueron sus primeros años de carrera?

-”Hice más de una carrera profesional y varios posgrados, estudié durante toda mi vida (y aún sigo estudiando) pues estudiar es una de las actividades que más me da felicidad, no hay nada como la investigación y el ejercicio iluminador de las facultades de la mente .

Mis primeros años de carrera fueron de sorpresa y de curiosidad: la posibilidad (a veces ilusoria) de poder comprender los fenómenos sociales, de saber por qué suceden las cosas, de si hay “leyes” que puedan explicar la complejidad de lo real, todo eso me parecía fascinante, como si hubiese descubierto una especie de “magia” de la que antes no tenía idea”.

– Cuéntenos sobre sus libros y publicaciones… Qué la llevó a abordar dichos temas…

-”Mis publicaciones académicas fueron muchísimas, y hasta ahora no sé bien cómo logré escribir tanto e investigar tantos temas. Más de 20 libros académicos y más de 10 libros de literatura de ficción, a lo que se suman más de 100 artículos especializados, ponencias, conferencias, intervenciones académicas de todo tipo en el Uruguay y en el extranjero, en español y en inglés, etcétera”.

Lo que me llevó a abordar las temáticas de investigación que elegí (etnicidad, sistemas religiosos, minorías, identidades, prejuicios colectivos, extranjeridad, etnicidades indigenas, y muchos más) fueron las experiencias cercanas que viví como parte de una familia de inmigrantes extranjeros que debian adaptarse a una nueva realidad, y las maneras en que lograron adaptarse y sobrevivir desde la persecución y la hostilidad…

– ¿Cómo define su experiencia docente? ¿Qué le ha significado?

-”Más de 6000 estudiantes universitarios pasaron por mis cursos, no solo en las universidades uruguayas (publica y privadas) sino en universidades de Argentina, Brasil, Puerto Rico, Suecia, Estados Unidos, México, Peru. Una experiencia maravillosa fue lo que tuve que investigar para poder enseñar temas bien complejos y en mis clases nunca hubo estudiantes que no entendieran y no desarrollaran un gran interes por lo temas de los que hablabamos (mis estudiantes solian decir que si traían a un mono a mis clases, igualmente aprendería….).

Cuando la tecnología era todavía rudimentaria, incorporé diapositivas y luego vídeos a mis clases, hice espacios visuales y no solo verbales y organicé debates interesantes donde los estudiantes tenían que fundamentar sus opiniones…(Nunca permití que se dieran opiniones sin fundamentos científicos, por lo tanto, incluso para hacer preguntas en clase, los estudiantes tenían que fundamentar sus preguntas antes de que yo las respondiera…)

Tantos años de docencia universitaria me fueron formando a mi también, profundizando cada vez más en los nuevos libros y las nuevas teorías que aparecían sobre un tema…. Fue así como seguí estudiando hasta tocar el fondo de las investigaciones más recientes sobre cada temática. (No es buen docente quien no sigue estudiando los más reciente).

Hoy por hoy, quienes fueron mis estudiantes y estan dispersos por el mundo, me escriben correos preguntándome sobre aquel libro o aquel ensayo del que hablábamos y que lo necesitan para explicar esto o lo otro…

Es muy reconfortante que la relación de afecto continúe, porque nadie aprende sin un vínculo empático que sostenga el aprendizaje…”

– Cuéntenos acerca de su novela «Perfumes de Cartago»

-”La novela Perfumes de Cartago salió en 1994 y ganó el Premio de la Critica “Bartolomé Hidalgo”, tiene muchas ediciones posteriores en Uruguay y en el extranjero y luego fue traducida y publicada en ingles en Estados Unidos.

Es una novela que ocurre en nuestro pais en los años 30 y algunos de sus personajes son figuras emblemáticas,como Carlitos Gardel, en tanto que acontecen situaciones históricas como el levantamiento contra la dictadura de Gabriel Terra, y la llegada de la inmigración extranjera. Para escribirla estudié mucho ( ninguna novela me lleva menos de cinco años de escritura) y llevé todo ese conocimiento al terreno de la imaginación y la ensoñación….Algo que hago también con las otras siete novelas que escribí”.

– ¿Qué lectura antropológica haría de nuestra realidad actual?

-”Como ha sido por múltiples pensadores, nada permanece, todo se transforma y aún con sus dificultades y problemas, la vida tiene un sentido mayor cuando implica un aprendizaje de valores y la posibilidad de alcanzar cierta sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento”.