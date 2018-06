Maestra Educadora Ambiental Adriana Carabajal Conti:

En el marco del Día Internacional del Medioambiente, la Presidente de ACAS – Maestra Educadora Ambiental Adriana Carabajal Conti destacó: “No queremos dejar pasar en éste día tan importante el uso de los agro-químicos tóxicos que contaminan nuestros alimentos, nuestros arroyos y ríos, especialmente utilizados en las plantaciones de soja y arroz. Queremos recordar a nuestras autoridades departamentales que no queremos más un vertedero a cielo abierto en Salto, que queremos que escuchen más y hablen menos, queremos que hagan y no se queden en simples promesas.

Queremos invitar a la ciudadanía a unirse en el cuidado del Medio Ambiente, clasificando, reciclando y reutilizando, denunciando y controlando. La vigilancia ambiental es responsabilidad de cada uno de nosotros”.

La Asociación Civil Ambientalista de Salto fue fundada hace un año con el objetivo de defender los Bienes Naturales . Hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente es hora de construir certezas, es hora de construir los cambios basados en la participación, la información confiable basada en evidencias, en la educación ciudadana, en la denuncia certera y en la construcción de propuestas responsables.

Hoy en el Día del Medio Ambiente le decimos a nuestras autoridades que deben legislar, respetar y hacer cumplir las leyes que protegen al Medio Ambiente.

Se debe legislar prohibiendo en todo el territorio nacional el uso de la técnica del fracking para extracción de hidrocarburos, por eso le decimos no a la moratoria y sí a una ley nacional que lo prohíba definitivamente en todo el territorio nacional.

Así mismo recalcamos y exigimos el cumplimiento de los mandatos dados por los acuerdos internacionales, donde se ha comprometido Uruguay a respetar, defender y proteger el bien más preciado, «el Agua». El gobierno pone en peligro hoy el futuro de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta «El Acuífero Guaraní».

Hoy también es propicia la oportunidad para decir nuestra opinión sobre la «Ley de riego», promulgada el año pasado, donde se mercantiliza el agua, y se viola el derecho al «acceso al agua» que deben tener todos los ciudadanos.

«El agua es un bien natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales. (artículo 47 de la Constitución de la República)». Por eso instamos a firmar para lograr un plebiscito que derogue dicha ley.

En tercer lugar y no menos importante le decimos no a la implantación de la Tercera planta de Celulosa en nuestro país, donde por un acuerdo del gobierno nacional se la faculta a una empresa multinacional a hacer uso y abuso de los bienes ambientales comunes, uso del suelo, empobrecimiento del mismo, cambio de modelo productivo, uso indebido del agua, permitiéndose hasta el acceso a las aguas subterráneas a esta empresa para que funcione, bajo la promesa de brindar fuentes de trabajo y haciendo hincapié en algo que es una farsa. Uruguay no gana nada con esta planta de celulosa, sólo pierde y quienes perdemos en definitiva somos todos los ciudadanos. Agregamos además las concesiones económicas de todo tipo, donde Uruguay a lo largo de su historia nunca había firmado un acuerdo tan escandaloso y soberbio, sin tener en cuenta al ciudadano uruguayo, cediendo todo derecho a la Empresa Finlandesa. Estamos hoy los ciudadanos uruguayos ante la entrega colonialista más importante de todos los tiempos y no tiene el gobierno la licencia social para hacerlo, dado que no son dueños de nuestro territorio, el Pueblo Oriental es el soberano.