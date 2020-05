El presidente fue hasta la casa de su antecesor con el documento elaborado por Vázquez con propuestas para el nuevo coronavirus.

Al salir de la reunión y en declaraciones a la prensa, Lacalle Pou confirmó que hablaron sobre el documento elaborado por Vázquez y sus asesores, y que contiene sugerencias y propuestas para el combate al nuevo coronavirus Covid-19 en Uruguay.

Al respecto aseguró que si bien «hay algunas diferencias», prefiere «destacar las coincidencias» que encontró en la conversación con Vázquez.

«Tenemos algunas diferencias, pero vine a hablar con el ex presidente de las coincidencias», dijo Lacalle Pou.

Ante las diferentes preguntas de los periodistas Lacalle Pou insistió en que tiene «más coincidencias que diferencias». «Nuestra vocación es unir y no dividir», reiteró.

Consultado acerca de las medidas económicas que plantea el documento de Vázquez, que incluyen ayuda monetaria para miles de personas que se quedaron sin ingresos desde el 13 de marzo, el mandatario dijo que está «abierto a considerarlas», pero que depende de la disponibilidad de recursos que -destacó- «son escasos».

Vázquez conformó en abril un grupo de trabajo con asesores particulares y elaboró un documento con medidas sugeridas para el durante y el después de la emergencia sanitaria.

Ese documento fue enviado al Frente Amplio y se anunció su entrega al gobierno, a modo de contribución del ex mandatario en la lucha contra el nuevo coronavirus.