Paso del Parque del Daymán homenajeó a descendientes de Artigas en “emotivo” encuentro

Un territorio en que se respira historia por donde se lo mire, así es Paso del Parque del Daymán. Allí, se cuenta con un lugar muy especial, el Cementerio “Los Talas”, declarado monumento histórico nacional donde se guardan los restos mortales de la nieta del Gral José Artigas, Fidela Artigas Vallejo, cuya numerosa descendencia con Donato Dalmao, se dispersó por ese lugar y hace que algunos llamen a esta localidad como “el pueblo de los Dalmao”. En dicho lugar, se llevó a cabo el pasado domingo el segundo encuentro de descendientes de Artigas, en lo que fue “un encuentro muy emotivo”, según dijo uno de los integrante de la Filial Salto, de la Asociación de Descendientes de Artigas, Mtro Ramón Rosconi. Sin embargo, los organizadores del encuentro lamentaron que el cementerio, declarado monumento histórico y que fuera profanado y lacerado a fines del año pasado aún no haya sido reparado así como tampoco se ha mejorado el estado de la “ruta Jones”, el camino vecinal por el cual se ingresa al lugar desde Salto y donde un ómnibus de escolares que iba a la actividad “quedó varado” y no pudo continuar por los enormes pozos y el mal estado en que se encuentra dicho acceso. Vale destacar que no son muy frecuentes los museos de campaña y mucho menos aún, que en un mismo lugar se respire tanta historia no solo por hallarse una rama de los descendientes de quien contribuyó al sentimiento de orientalidad en nuestra patria; sino porque allí también se jugó una batalla muy importante durante las guerras civiles de principio del siglo XX. En otrora, en ese lugar ocurrió el conflicto bélico armado de la guerra de Paso del Parque del Daymán, escaramuza en la que se enfrentaron Blancos y Colorados en 1904 y de la cual aún en estos días se encuentran en sus campos vestigios de ese conflicto. No es poca cosa para una localidad tan pequeña como Paso del Parque del Daymán, contar con tanta historia y que a su vez permanezca casi inaccesible como un paseo cultural, turístico e histórico, que debe ser valorado como lo que es, monumento histórico nacional.

MOLESTOS POR EL ABANDONO DEL CEMENTERIO Y EL MAL ESTADO DE LA “RUTA JONES”

Los organizadores del segundo encuentro de descendientes de Artigas, mostraron su alegría por vivir un momento “muy emotivo” pero a la vez mostraron su pesar por el estado de abandono en que continúa el cementerio “Los Talas” y por el mal estado del camino vecinal conocido como “Ruta Jones”, lugar de acceso desde Salto a dicha localidad. “El cementerio tiene un abandono total, desde la Intendencia (de Salto) dijeron que lo iban a arreglar y no lo hicieron todavía, lo mismo pasó con la caminaría para llegar al lugar. El ómnibus que transportaba un grupo de escolares, donde iba una maestra, la directora y dos inspectores de zona, quedó enterrado en la zona de Laureles por el mal estado de la ruta Jones y eso malogró un poco el disfrute de la actividad. “Después de un rato de espera, con el tractor de un vecino de la zona lo pudieron sacar pero ya no pudo avanzar por el pozo en el camino y tuvo que volver a Salto. Fue una pena para todos por la ilusión de los niños en poder llegar a destino pero a la vez contentos porque no hubo que lamentar ningún tipo de lesión en los escolares ni en quienes los acompañaban”, comentó el integrante de la Asociación.

UN ENCUENTRO “MUY EMOTIVO”

Del encuentro en sí, destacaron que “acompañó el tiempo” para disfrutar de una hermosa jornada. En lo demás, salvo el lamentable episodio con el ómnibus de los escolares, “salió todo dentro de lo previsto, con muy buena concurrencia de público, para lo cual viajó gente desde Montevideo y Argentina, en lo que fue para ellos un encuentro muy emotivo”, señaló el Maestro Rosconi. En el cementerio se recordaron los motivos por los cuales el cementerio “Los Talas” fue declarado monumento histórico. La directora de la Escuela Nº 104 “Punta de Cañas”, que es integrante de la comisión, leyó el Dto Ley por el cual fue declarado monumento histórico y el Maestro Ramón Rosconi leyó lo que fue su pedido durante su trabajo como edil en la Junta Departamental de Salto, fundamentando su solicitud para que el cementerio “Los Talas” fuera declarado monumento histórico.