Con uno de sus principales Pablo Lucas.

Si está atravesando problemas de humedad, en paredes y techos, sin dudas Seccoplac, tiene una excelente solución a sus problemas.

De manera rápida, limpia, hermosa a la vista, pero por sobre todo, la solución que propone, es la eficacia en cuanto la tranquilidad de vivir sin hongos, olores y manchas, debido a la humedad.

Conocemos cuando esta, se hace reincidente y deja los ambientes sin vida, para nada lindos, desagradables, y dudosos en cuanto a la calidad de vida de ese hogar o empresa.

Ahora, usted puede combatirla, con los diferentes modelos de placas anti-humedad que Seccoplac dispone para su mayor comodidad.

Brindándole asesoramiento en su local de Julio Delgado y Brasil o trasladándose hasta su casa, para realizarle el trabajo en el día, con una garantía escrita, por diez años.

De lo contrario, solicitar el envío con el debido asesoramiento y hacerlo usted mismo.

Como nos tiene acostumbrados, esta empresa, se encuentra constantemente superándose para volcarlo al cliente.

Y aprovechando la visita de uno de sus principales desde Montevideo, Pablo Lucas dialogamos con él, haciendo un poco de historia sobre lo que es la empresa en sí:

«Seccoplac, abrió sus puertas en Montevideo, hace cinco años con Andrés Suárez, que fue quien inició este proyecto», nos dice.

«Luego, me propuso unirme al mismo y actualmente la llevamos adelante juntos, hace ya cinco años. Pero digamos que en forma seria, comenzamos a vivir de ello, hace tres.

Más allá de haber realizado un estudio de mercado, hicimos un trabajo muy a corazón, porque no había dinero como para salir al medio a publicitar el producto, como suele suceder. Y nos costó un tiempo, darlo a conocer y que la gente misma, depositara su confianza en él.

En que podía invertir un dinero, destinado a su casa en forma segura.

Además la empresa exige, tener locales exclusivos y no es fácil, cuando el producto no es conocido.

De todas formas, nos fue bien.

Estamos trabajando en distintos locales en el sur, como es el caso de Maldonado, Minas, Montevideo con un local nuevo y en sesenta días nos instalamos con un segundo local allí.

En ciudad de la Costa, en Solimar, San José y en el litoral, estamos instalados con Pablo Ghioldi en Salto.

Con muchas ganas y expectativas, proyectándolo a un futuro muy próximo, abrir una sucursal de Salto en Paysandú.

¿Cómo fue la inserción en el mercado salteño?

Muy bueno. En realidad colmó nuestra expectativa y esperamos seguir de la misma forma.

¿Hay novedades en nuevas placas anti-humedad?

Sí, hemos lanzado al mercado, cuatro modelos nuevos, compuestos del mismo material: marmolina, cemento blanco, y eso y trece componentes además.

Son placas que luego de ponerla en producción, lo único que hace la mano del hombre, es desmoldarla.

Lo que hoy estamos incorporando, es la Línea Country, que es toda una revolución, porque simplemente se las adhiere con un sellador, dejando un espacio.

Haciendo un efecto espectacular en la pared y en cuanto su adhesión.

Deja un trabajo creativo y muy bonito, al dejar en evidencia, que no están pegadas juntas. Eso da un efecto a la vista, que llama la atención.

Y el problema de humedad no va a existir, ya que el espesor de la placa va a dar lugar a absorberla antes.

Contamos con una cantidad importante de diseños y las medidas son adaptables a todos los espacios y ambientes.

Por asesoramiento, sean bienvenidos a Seccoplac. En Brasil y Julio Delgado.