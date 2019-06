Se abre una nueva convocatoria de Pro Diseño 2019. proyecto dirigido a empresas de los sectores industrial, comercial o de servicio, que demuestren su condición de ser micro, pequeña o mediana empresa, mediante la tramitación del Certificado Pyme (Decreto 504/007) que otorga el MIEM- Dinapyme y que cumplan con las condiciones que establece el programa.

La charla informativa se llevará a cabo el próximo 7 de mayo de 19. 15 a 20.30 horas en el Centro Comercial e Industrial de Salto.

Tiene por objetivo promover y motivar a empresas a aumentar su competitividad a través de la incorporación de diseño en su negocio, mediante la participación de diseñadores profesionales.

El programa está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de todo el territorio nacional.

Prodiseño es un programa del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lleva adelante la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (MIEM-Dinapyme) en colaboración con la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU).

Las postulaciones deberán realizarse a través del siguiente desde el 7 de mayo hasta 23 de junio de 2019 a las 23.59 horas.

El programa tiene como objetivo promover que mipymes incorporen diseño en sus empresas, a través del otorgamiento de un subsidio sobre dicha inversión, abarca diseño de producto (incluye diseño en proceso de fabricación), textil/indumentaria (incluye zapatos y accesorios), diseño gráfico/packaging, web/multimedia e interiorismo comercial (exhibidores, puntos de venta/POP point of purchase).

Las empresas que podrán postularse para obtener este subsidio serán aquellas de los sectores industrial, comercial o de servicio, que demuestren su condición de ser micro, pequeña o mediana empresa mediante la tramitación del Certificado Pyme (Decreto 504/007) que otorga el MIEMDinapyme y que cumplan con las condiciones que establece el programa.

Las empresas que hayan sido beneficiarias del programa no podrán volver a presentarse a Prodiseño hasta haber concluido con el proyecto previo, puede recibir el subsidio por este programa hasta en un máximo de tres oportunidades.

La empresa que quiera postularse para obtener el subsidio de este programa deberá elegir a la empresa de diseño con la que se postulará.

Para presentarse a este programa, el diseñador deberá cumplir al menos uno de los siguientes cuatro requisitos: Ser Licenciado en Diseño en el rubro que se solicita el subsidio; ser Diseñador Industrial (egresados del ex-Centro de Diseño Industrial).

Contar con un título superior o terciario en diseño expedido por CETP-UTU: Diseñador Gráfico en Comunicación Visual o Tecnólogo – Productos en Gemas.

Asimismo deberá acreditar experiencia en el rubro al que se postula a través de la inclusión de al menos 5 trabajos relacionados al mismo los cuales se incluirán en el portfolio.

Ser socio de la CDU como diseñador independiente o empresa/estudio de diseño.

El diseñador responsable del proyecto deberá subir durante la postulación en línea un archivo en formato PDF que incluya currículo abreviado y portfolio (hasta 5 MB). En caso de no ser socio de la CDU el archivo deberá incluir la imagen del título obtenido.

La empresa de diseño solo podrá desarrollar dos proyectos de trabajo por año, considerando aquellos aprobados en convocatorias anteriores del programa aún en proceso.

Si un estudio de diseño se presenta a la convocatoria con más de dos proyectos y, asimismo, éstos obtienen un puntaje satisfactorio en su evaluación, se podrán apoyar un máximo de dos proyectos (los mejor puntuados).

Si el estudio de diseño ya tiene un proyecto en ejecución sólo podrá ser aprobado el que obtenga mejor evaluación.

Entre los proyectos que se presenten y cumplan con todos los requisitos, se priorizarán: tengan una sólida justificación que sea coherente con el sector de diseño que solicitan, con objetivos claros, resultados esperados acordes, específicos y medibles y un plan de trabajo afín con lo especificado en la totalidad del proyecto.

Se priorizarán proyectos en el que la incorporación de diseño resulte en un cambio en los procesos o el desarrollo de un nuevo de producto.

Explicitarlo en la justificación.

Cuenten con un cronograma preciso y un presupuesto en el que se desagregue las actividades en sub-actividades.

El detalle y la precisión de las planillas de cronograma y presupuestos son fundamentales para comprender el proyecto y, en el caso que sea seleccionado, poder hacerle un correcto seguimiento.

Se hará un ranking de empresas preseleccionadas las cuales podrán ser visitadas y consultadas sobre lo declarado en el formulario online para completar la evaluación. a visita se coordinará en las 3 semanas siguientes

de comunicada la preselección.

En particular se revisará, si fuese necesario, los principales resultados esperados de la incorporación de diseño, indicadores, metas, plazos, etcétera.