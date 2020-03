El gobierno presentó este viernes una aplicación de celulares para que las personas puedan hacer consultas sobre eventuales síntomas asociados al nuevo coronavirus Covid-19, así como hacer un seguimiento con médicos especializados si ya tienen este virus.

Se la puede encontrar en las tiendas on line de los celulares con las palabras «coronavirus uruguay» o «coronavirus uy».

Nicolás Jodal, en representación de las empresas privadas que desarrollaron la app, dijo que la mejor forma de atender a la población de forma rápida y segura es de manera digital.

La app ya está autorizada para los celulares que utilizan Android, mientras que se espera en breve la habilitación de los Iphone.

Cualquier persona que tenga la sospecha de haber contraído coronavirus puede bajar de la app un cuestionario armado por especialistas y al finalizar se le indican los pasos a seguir, explicó Jodal. Puede que se concluya que no tiene nada, o que necesita consultar a un médico o hasta hacerse un test para saber si tiene o no coronavirus.

Jodal explicó además que a través de la app se enviará la información al prestador de salud del usuario que hace la consulta para que desde allí haya un seguimiento del caso.

A su vez, el Ministerio de Salud tendrá centralizada la información, accediendo a ella en tiempo real.

Esta es la primera versión de la app, pero hay una segunda que permite hacer un seguimiento al paciente que ya tiene coronavirus, agregó Jodal.

A través de la app se pedirán datos clínicos del paciente, como su temperatura corporal, y un médico lo contactará para hacer una consulta a través de la aplicación.

“Un mismo médico puede atender a muchas personas por hora. No se mueve hacia los pacientes”, dijo Jodal.