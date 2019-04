Cultura| MEC comunica el lanzamiento de la convocatoria 2019 de Fondo Concursable para la Cultura (FCC), mecanismo concursable abierto a la ciudadanía con el objetivo de contribuir al desarrollo artístico y cultural del país.

Se hará únicamente en forma on line a través de fondos.culturaenlinea.uy. Los interesados deberán registrarse y completar su inscripción en línea antes de la fecha de cierre de cada categoría, adjuntando toda la documentación que se solicita.

CONVOCATORIA

La décimo tercera edición de FCC contará con $18.000.000 destinados a la financiación de proyectos con énfasis en la creación y producción artística y cultural. Como es habitual, los postulantes serán evaluados por jurados externos a Cultura| MEC.

Todas las categorías cierran sus inscripciones el domingo 26 de mayo, a las 23:59 Categorías concursables: Artes Visuales – Danza – Diseño – Fotografía

Música – Propuestas editoriales – Teatro, Artes circenses y títeres – Videojuegos

Los objetivos de la convocatoria 2019 son: Promover la democratización de la cultura, así como el acceso en igualdad de oportunidades a la libre creación y producción de bienes culturales en todo el territorio nacional.

Fomentar la integración de la cultura en el proceso de desarrollo económico y social.

Para la formulación del proyecto se deberán tener en cuenta las pautas establecidas en las presentes bases. La mera presentación al concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de la totalidad de las disposiciones de las bases

Podrán participar: Personas físicas uruguayas, mayores de 18 años de edad. Personas físicas extranjeras con residencia legal, mayores de 18 años de edad. Personas jurídicas uruguayas, con existencia legal acreditada. Siempre y sin excepciones será el titular/responsable legal del proyecto una sola persona física o una persona jurídica representada por su autoridad legal. Cada proyecto que se postule en la convocatoria 2019 tendrá un único titular, quien podrá presentar un único proyecto, siendo el mencionado titular el responsable legal y asumiendo la responsabilidad de la realización del proyecto. Este titular es quien firmará un convenio con la Dirección Nacional de Cultura – Ministerio de Educación y Cultura en caso que el proyecto resulte seleccionado.

No podrán postular proyectos, ni participar en los mismos en ningún rol, ni en ninguna de sus etapas de ejecución: a. personas que tengan relaciones funcionales o contractuales de carácter laboral, permanente y estable con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Personas que tengan relaciones funcionales o contractuales de coordinación, asesoría, conducción o dirección en las Direcciones de Cultura de las Intendencias de todo el país. c. responsables legales que hayan sido seleccionados en dos convocatorias consecutivas de FCC.

La restricción alcanza a las convocatorias 2017 y 2018). Con el mismo criterio no se podrán postular colectivos artísticos o jurídicos que hayan resultado seleccionados en dos convocatorias consecutivas. d. responsables legales que hayan incumplido convenios firmados con el mec. Se contará con un listado público de las personas que se encuentran en incumplimiento con Dirección Nacional de Cultura|mec.

No podrán participar como responsables legales del proyecto: a. integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de Proyectos de Fomento Artístico Cultural. b. personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive con alguno de los miembros del jurado de la categoría en la que postula.

Personas que ocupen cargos de dirección en una misma asociación jurídica con alguno de los miembros del jurado de la categoría en la que postula. Responsables legales que hayan ganado en convocatorias anteriores y mantengan su proyecto en ejecución.

No podrán presentar proyectos organismos ni instituciones públicas, con excepción de las instituciones educativas.

El responsable legal hará constar mediante Declaración Jurada, teniendo presente las penalidades establecidas en el artículo 239 del Código Penal.

que en el proyecto no participan en sus etapas de ejecución ni en ningún rol personas expresamente impedidas por las bases. c. que la información brindada en el proyecto es veraz y asimismo que conocen el alcance de la Ley 17.930 en sus artículos 235 a 253, así como la naturaleza y efectos de las decisiones que son establecidas en el Decreto 364/07.

Los proyectos en los que se verifique o compruebe la participación de personas impedidas, cualquiera sea la forma de actuación en ellos, serán rechazados o eliminados según corresponda (en cualquiera de las etapas de evaluación en la que fuera advertido), sin perjuicio de los procedimientos o demás actuaciones que el mec realice contra los involucrados que violen el impedimento.

Derechos de autor El responsable legal del proyecto asume plena y exclusivamente la responsabilidad emergente de los derechos de autor implicados. Asume toda la responsabilidad por la utilización de cualquier material protegido por derecho de autor y derechos conexos, derechos de la personalidad y derecho de imagen. Se hace responsable de que obtuvo las licencias de derechos, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del material, inclusive lo relativo a derechos de imagen, si fuera el caso; y que el material no viola derechos de terceros, incluyendo, sin limitarse a, derechos de autoría y derechos de la personalidad. Perfiles de postulación – Se postula presentando un proyecto a una de las categorías concursables, seleccionando el perfil emergente o profesional.

Los jurados de las categorías evaluarán los proyectos discriminándolos según cada perfil. Se entiende por emergente a aquellos artistas y hacedores de cultura con una trayectoria artística que no supera los cinco años en el sector artístico correspondiente a la categoría en que postulan. Se entiende por profesional a aquellos artistas y hacedores de cultura que acreditan cinco o más años de reconocida trayectoria artística en el sector artístico correspondiente a la categoría en que postulan.