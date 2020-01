Huerta La Bendición insiste con los beneficios de las huertas familiares

En esta época estival, se insiste desde varios sectores, especialmente médicos, con el consumo de frutas y verduras como principales elementos de la alimentación diaria. Varias son las nutricionistas y médicos que al conversar estos días con EL PUEBLO exhortan, en este sentido, simplemente a «acompañar lo que la estación nos ofrece, que en esta época son vegetales que contienen mucho líquido, como por ejemplo sandía y melón, sin que falte la lechuga y el tomate».

Si de consumo de líquidos se trata, la sugerencia es beber mucha agua, alrededor de tres litros por día, más allá de que se ingieran, por otra parte, líquidos como mate, té frío o jugos, «aparte de eso el agua común y corriente, el agua de la canilla, es fundamental», comentaba hace algunos días a este diario la licenciada Eloísa Sánchez, especificando además, porque es un punto sobre el que mucho se consulta por parte de la población, que si se tiene que optar entre jug os y licuados, «aunque los dos son buenos, es preferible el licuado, porque mantiene más alimentos, que a veces el jugo pierde, y es bueno acostumbrarnos también a incluir en el licuado de frutas algún vegetal verde, algo a lo que no estamos muy acostumbrados, como la espinaca por ejemplo».

Pero otra de las preocupaciones que con frecuencia asalta a la gente es la de los productos químicos que se utilizan para fertilizar cultivos y que hacen que muchas veces, como decía un lector que se comunicó recientemente con nuestra Redacción, hacen que «las lechugas están gomosas y los tomates no tienen gusto a nada». Es por estos motivos que desde la huerta orgánica «La Bendición – Organic Farm», ubicada en un predio detrás de Aldeas SOS, en la zona de los barrios Nuevo Uruguay y Andresito, su principal, Santiago Arago, promueve con insistencia que «cada uno, con el espacio de tierra que tenga, por pequeño que sea el que disponga, aprenda a cultivar de forma sana». Y pone su huerta a las órdenes y disposición de los salteños para visitas guiadas donde pueden aprender diferentes técnicas que, a su entender, «no son difíciles de aplicar y de a poco se puede ir mejorando, incorporando tecnologías…». Hace algunos meses, en diálogo con EL PUEBLO Arago enfatizaba en que la creación de un ecosistema familiar es una buena oportunidad para «producir, solventar la olla y poder vivir dignamente», además de «proteger la biodiversidad y enfrentar el gran problema de que hemos destruido el planeta, las técnicas modernas de plantar destruyen la biodiversidad.

Cuando llueve, por ejemplo, tenemos arrastre porque no hay raíces y vegetación que sostenga y absorba. Nos vemos obligados a cuidar el sistema, las abejas, la polinización, cuidar que no envenenemos nuestra propia comida».

Quien quiera acercarse a esta huerta podrá recibir de la familia Arago el necesario asesoramiento para iniciar su propia huerta familiar, además de obtener, plantines, semillas, etc.