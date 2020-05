En diálogo con el Director General de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Dr. Nicolás Martinelli, manifestó que en estos días salieron a la luz una serie de irregularidades que están siendo investigadas en una auditoría interna.

En uno de los casos, una veintena de ONGs que gestionaban refugios no abonaban el alquiler de los locales con el dinero que la cartera les transfería para ese fin. Además, se indaga sobre deudas del programa Uruguay Trabaja con el BPS por más de 4 millones de pesos, y, también, se está analizando el destino y el estado de varios inmuebles donados al Estado que eran administrados por el Programa Nacional de Discapacidad del Mides.

IRREGULARIDADES

“La conferencia de prensa que realizamos, fue porque entendimos que había que comunicarle a la ciudadanía que ya estábamos comenzando con las auditorias, otro de los objetivos era anunciar la conformación de una auditoria interna y para ellos se conformó un equipo de trabajo que tendrá como objetivo auditar en forma permanente el funcionamiento del ministerio, es decir, una auditoría que no sólo esté mirando para atrás, sino que, principalmente, mire para adelante, para evitar así que sucedan cualquier tipo de irregularidades y en caso que se detecte alguna, poder subsanarla en tiempo y forma, y otro de los puntos que informamos en la conferencia, es la disposición de tres auditorias, una por pago de arrendamientos que se da a las organizaciones sociales que trabajan con refugios, otra para ver el estado de los inmuebles de la dirección nacional de discapacidad y la otra por una serie de multas que recibimos por parte del Banco de Previsión Social vinculadas al programa Uruguay Trabaja de los últimos tres meses de la gestión anterior”, indicó.

En primer lugar, se explicó que una veintena de ONGs que gestionaban refugios no abonaban el alquiler de los locales con el dinero que la cartera les transfería para ese fin. Además se indagan deudas del programa Uruguay Trabaja al BPS y se investiga inmuebles que habían sido donados y eran administrados por el Programa nacional de Discapacidad (Pronadis).

ONGs

Martinelli dijo que se están investigando 22 vínculos contractuales con ONGs que gestionaban refugios y no abonaban el alquiler de los locales con la plata que la cartera les transfería para ese fin. «Puede haber más», indicó el jerarca y contó que hay un caso que debe 15 meses de alquiler.

«Esto ocurrió básicamente en Montevideo, en refugios para personas en situación de calle y también en refugios para mujeres con hijos víctimas de violencia doméstica», dijo, y aseguró que en total son 8 o 9 ONGs las que están en esta situación, dado que algunas tienen más de un contrato.

«Esto desnuda la carencia de controles. Habla también de un mal diseño del pliego, que establece que el primer pago a la ONG se hace el primer mes y representa el 40 o el 60% del contrato de todo el año. Al Mides le cuesta $15 millones por año cada refugio. Una organización que tiene tres vínculos con el Mides recibe el primer mes más de $20 millones. Es plata que lógicamente escapa a todo control del ministerio. De partida ya hay un mal diseño del pliego en el que también tenemos que trabajar para que no siga pasando», manifestó el jerarca.

El entrevistado aseguró que las irregularidades «no fueron consignadas en la transición», tal como dijo la diputada y ex subsecretaria del Mides Ana Olivera, y se preguntó «por qué si tenían conocimiento de la situación no aplicaron los mecanismos pertinentes para corregir».

DEUDAS CON BPS

Otra de las irregularidades que anunció el jerarca en conferencia de prensa fue el atraso de inscripciones de las obras al BPS que generó multas por $4 millones dentro del programa socioeducativo Uruguay Trabaja.

«Ana Olivera dijo que el MIDES le paga anualmente al BPS 1500 millones de pesos y que la relación era muy buena. Aquí se intenta desviar el foco, nadie cuestiona eso, sino que acá hay un programa que entre diciembre, enero y febrero, generó deudas por 4 millones de pesos. Que en el contexto que estamos viviendo hoy, el ministerio tenga que pagar 4 millones de pesos de multas por irregularidades administrativas indigna bastante», expresó Martinelli.

DONACIÓN DE INMUEBLES

Por último, también se refirió a los inmuebles que fueron donados al estado y registraron irregularidades, y contó que el ministerio firmó un convenio con el ministerio de Vivienda para poder detectar inmuebles en poder del estado y reutilizarlos para personas en situación de calle, víctimas de violencia doméstica o cualquier otro destino que el Mides le quiera dar».

CUESTIONAMIENTOS A LAS DENUNCIAS

Desde el Frente Amplio cuestionaron estas denuncias. «Si hay responsabilidades tienen que procesarse ante la Justicia pero no tirar la suspicacia a través de los medios», dijo el presidente del partido Javier Miranda. Martinelli explicó que la idea del ministerio es «comunicarle a la ciudadanía en forma permanente cuáles son los pasos que se van dando» y por eso se decidió realizar una conferencia de prensa para comunicar el inicio formal de las auditorías.

Consultado sobre la crítica de Miranda, que catalogó las denuncias de «operación enchastre», el jerarca aseguró que no se está «en cacería de nada». «Las auditorías son un compromiso de campaña y nos permiten tener una radiografía del momento en el que nos encontramos y eso es lo que estamos buscando», expresó.