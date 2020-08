Lic. En Psicología Antonella Bastitta:

Con el afán de poner en tela de reflexión una vez más los procesos de impacto y cambio que estamos experimentando como sociedad, recurrimos a la mirada analítica de la Lic. En Psicología Antonella Bastitta quien hizo las explicaciones del caso. “Yo no lo llamaría proceso traumático a lo que estamos viviendo sino más bien un proceso de transformación, en las conductas de las personas y sus lazos sociales.

La idea es poder adaptarse a este nuevo cambio de una manera positiva.

Pero si de pérdidas y procesos hablamos,debemos hablar de duelo, el cual consta de diferentes fases, todas ellas se pueden relacionar con distintos momentos de la pandemia” – puntualizó.

La primera es de shock, generalmente se piensa “no puede ser”, “no lo creo”. La segunda fase es la de la ira, en este caso puede ser enojarse con la sociedad, con un mismo, con la vida.

La tercera es la denominada de tristeza y melancolía, aquí podemos encontrar un dolor intenso, continuado, por la pérdida, en este caso una forma de vivir, de ser, que quizas ya no pueda ser la misma. Y la cuarta es la fase de aceptación, buscando, y a veces encontrando, un sentido a lo que está pasando, adaptándonos a esta nueva forma de vivir y relacionarnos.

-¿Cómo se va adaptando nuestra psique a esta nueva situación?

-”Nuestra psique sin dudas está más preparada y adaptada que cuando todo comenzó, estamos adaptando poco a poco conductas nuevas que nos protegen y vinieron para instalarse en la sociedad.

Estamos aprendiendo nuevas maneras de trabajar, de relacionarnos, de distraernos, etcétera.

Esta nueva situacion ha perjudicado a unos cuantos en cuanto a la salud mental, las largas semanas en donde se promovía el aislamiento social han sembrado la incertidumbre sobre el futuro y ha dejado a muchas personas con ansiedad, lo que podría alimentar problemas a largo plazo.

Nos resulta muy difícil lidiar con la incertidumbre porque es una sensación de inseguridad.

Puede llevar tiempo volver a la normalidad, incluso más para aquellas personas que enfrentaron pérdidas económicas ,que perdieron a sus familiares o que tuvieron de algún que otro modo problema con el virus “.

-¿Por otra parte hay personas que aceptan las conductas de prevención y otras que se niegan?

-Sí, por supuesto. Hay de los dos puntos… tenemos personas que aceptan las conductas preventivas ya sea porque son población de riesgo, adultos mayores o porque tienen a alguien en su círculo con estas características, o simplemente por el hecho de prevenir y adoptar nuevas conductas que nos benefician, también quienes se niegan o les resulta difícil incorporar estas nuevas conductas en su vida diaria.

Lo real es que no todas las situaciones son iguales…hay personas que queriendo cuidarse o cuidar, no tuvieron la opción ya sea de trabajar desde sus casas y tuvieron que salir igual, estar en contacto con otras personas, y hay quienes teniendo todos los recaudos a su alcance para cumplirlos no lo hacía.

Esto se trata más de tomar conciencia colectivamente, de tener empatía por el otro, de saber que quizás nosotros no seamos población de riesgo pero otras personas como los adultos mayores.

¿Y quién no tienen un adulto mayor cerca? Casi todos.

Lo correcto sería pensar no solo en el daño que podemos hacernos a nosotros mismo si contraemos el virus, sino todo lo que eso trae después, hasta el hecho de poder perjudicar a un persona de riesgo.

De todas maneras adoptar conductas nuevas nunca fue fácil, lleva tiempo y requiere de voluntad, muchas veces de más tiempo, por eso trabajando colectivamente entre todos como sociedad se puede hacer que todo sea más fácil

Tenemos que entender que no solo aprendemos conductas nuevas por experiencia propia sino también por el llamado aprendizaje vicario, es decir aprendemos en función de lo que observamos que les pasa a otros, por eso es importante que si podemos hacerlo siempre demos el ejemplo de conductas preventivas que nos favorezcan como sociedad”.

¿Cómo adaptarse a una convivencia diferente?

-”El proceso de adaptación puede tomar tiempo para algunos ya que los tiempos de procesamiento son diferentes en cada persona. Puede llevar mucho tiempo volver a la normalidad, más para aquellas personas que sufrieron pérdidas económicas o emocionales.

Por eso sugiero que no nos apresuremos a que todo sea como antes ya, sino que nos tomemos nuestro tiempo, que saquemos algo productivo de esta convivencia nueva y que no nos enfoquemos solo en ver cosas negativas.

El ser humano tiene como característica el poder adaptarse a nuevos contextos y desafíos, en este caso mejor que solo adaptarse, deberíamos intentar sacar partido a nuestra situación actual, aunque a simple vista pueda parecer tan solo un conjunto de limitaciones, tiene que existir constantemente una búsqueda de mejorar nosotros y nuestra relación con quienes nos rodean, de este modo resulta más fácil convertir los imprevistos en oportunidades, por supuesto esto es otra conducta que se aprende, un hábito muy positivo.

Sin dudas, la incertidumbre y la pérdida de la sensación de control pueden conducir a un aumento de la ansiedad, el pánico y la depresión, todo esto trae atrás un conjunto de trastornos como los del sueño, alimentación, falta de concentración, etc.

Siempre cabe destacar que no es el caso de todos, en algunos casos puede ser que nos terminemos acostumbrando a posibilidades que la necesidad nos ha hecho descubrir y veamos una oportunidad en eso cómo mencionamos anteriormente”.

-¿Cómo salir de ese laberinto?

-”No hay una fórmula, ya que todo va cambiando y todos somos diferentes. Pero si podemos ir probando que nos hace sentir mejor y nos ayuda a salir de ese momento de pesimismo.

Es bueno que las personas prueben actividades como ejercicios de respiración, relajación, hablar con sus seres queridos, aprender algo nuevo. Pensar con esperanza en el futuro, compartir nuestros problemas si no podemos hacerle frente nosotros mismos y demás esta decir acudir a la ayuda de un profesional si veo que la situación nos sobrepasa.

La resiliencia, terminó muy usado últimamente, se basa en la capacidad que tiene una persona de enfrentar, adaptarse y contraponerse ante situaciones de adversidad”

-¿Como activar la resilencia en nosotros?

-”Hay algunos pasos muy simples que nos pueden ayudar a ser una persona resiliente y sacar provecho de situaciones tales como una pandemia mundial que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida.

Nunca dejemos de cultivar nuestras relaciones, nuestra familia, amigos, serán personas que puedan escucharnos y apoyarnos en los momentos difíciles, lo que facilitará la resilencia.

Hay que tener un pensamiento constructivo, mira las situaciones desde un contexto profundo, analítico, buscando siempre la relación causa/ efecto que te permita en el futuro no volver a tropezar con la misma piedra.

Desarrollar metas y objetivos. Aceptar la realidad, si no se acepta la realidad tal cual es tampoco se puede cambiar por algo mejor.

Actuar… no hay que esperar que la solución llegue a nuestras manos, hay que concentrarse en buscar vías de escapes.

Todo lo que se haga en pro de buscar una solución ampliará nuestra visión del objetivo al que queremos llegar.

Hay que confiar en uno mismo… ser optimisma sin despegar los pies de la tierra y sobre todo aprender a crecer con los problemas.

Pienso que los tiempos en los que se vivieron las pandemias no son los mismos, ni las culturas, ni los medios que se se llevaron a cabo para solucionar las situaciones.

Creo que hoy muchos años después de la última pandemia nada es igual, la sociedad no es la misma, ni sus conductas de higiene, ni la forma en que nos relacionamos con las personas, ni los profesionales a cargo, así que por lo tanto considero que eso es muy difícil de deducir lo que puede venirse d

Sin dudas después de la pandemia nuestras mentes quedarán reforzadas y creando los mecanismos de defensas necesarios por si vuelve a pasar una situación de esta.

Hay quienes ya saben cómo actuar si en un futuro vuelve a pasar, pero no todo es así, también hay quienes pueden frustrarse mucho porque no pueden soportar que ésto pueda pasar.

La realidad es todos tenemos tiempos diferentes…algunos pueden sanar con mucho de lo que hablamos anteriormente y otros puede que necesiten ayuda de un profesional.

Algo de lo que siempre resalto es que para sanar nuestra mente es necesario estar rodeados de nuestros seres queridos, animarnos a hablar y pedir ayuda si así lo necesitamos.

Evitar el exceso de información también ayuda mucho… tenemos que tener cuidado lo que leemos y la cantidad, por ejemplo en una persona que padece ansiedad demasiada información puede complicar el cuadro.

No olvidemos que el ser humano tiene la característica de adaptarse a situaciones y contextos diferentes… por lo tanto nuestra mente sola se va a ir adaptando, dependiendo de cada persona, de los tiempos que tiene, de si necesita ayuda de un profesional, pero si vamos a lo general todos las personas tienen esa capacidad de adaptación”