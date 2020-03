Con el Dr. Jorge Echudi

El Dr. Jorge Echudi encargado del área de Emergencias del Centro Médico de Salto, expresó la necesidad de que las personas que se encuentran en cuarentena obligatoria, eviten salir de sus hogares, incluso para hacer consultas médicas por síntomas que no sean de Covid -19.

« Es importante que quienes se encuentran en cuarentena obligatoria, ya sea por haber llegado recientemente de viajes de zonas rojas, o por haber estado en contacto directo con personas con Covid 19, si tienen la necesidad de hacer alguna consulta médica, como usuarios del Centro Médico, llamen antes a las líneas telefónicas que se han designado para atender consultas por síntomas respiratorios, aunque sus síntomas sean otros, pero eviten ir directamente a la Emergencia», expresó Echudi.

Recordamos que estas líneas son los números: 091 51 99 97, 098 77 24 19

092 40 26 91 y 091 77 90 85 (para usuarios adultos) y el 092 39 99 38 (para usuarios niños). «Las mismas atienden llamadas de 8.00 a 24.00 has y luego podrán dirigirse al 0800 0730 que funciona desde las 24.00 hasta las 8.00 has», explicó Echudi.

«Los médicos que recepcionan estas llamadas están preparados para atender estos casos y orientarán al paciente debidamente sobre cuáles son los pasos que debe seguir», aclaró el médico.

LINEA PARA ATENDER CONSULTASMEDICAS DE NO URGENCIA

Por otro lado, Echudi informó que el Centro Médico ha extendido el horario de la línea que abrió para recibir llamadas por consultas médicas de no urgencia, (099 28 14 53) que funciona de lunes a viernes, en el horario de 9.00 a 17.00 has.

SE SUGIERE REALIZARTRAMITES DE CAJAS Y FARMACIA POR MENSAJERIAS PRIVADAS

En la entrevista, Echudi manifestó la importancia de que las personas permanezcan en aislamiento, sin circular, por eso exhortó que quienes necesiten hacer trámites en Centro Médico en Cajas o Farmacia, consideren realizarlos a través de empresas de mensajería privada con el fin de evitar aglomeraciones y riesgos de contagios.