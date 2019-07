Eduardo Pereyra, Director Nacional de INEFOP y referente nacional de la Lista 5005 del Frente Amplio

Las relaciones laborales es uno de los temas que, de alguna manera, exhibe al país o muestra al país, como un país de avanzada, con una normativa de inclusión y de libertades de las personas. El sistema de relaciones laborales del Uruguay, es un sistema que es la base para la productividad y para la competitividad. No se puede tener un país que apueste a la innovación, a la inteligencia, con relaciones laborales que, permanentemente exhiban en un nivel de confrontación”, dijo el director nacional del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), Eduardo Pereyra.

Pero en esta oportunidad, lo hizo como uno de los principales dirigentes de la Lista 5005 del Frente Amplio, que integran entre otros, el actual presidente de ASSE, Marcos Carámbula. Pereyra habló con EL PUEBLO.

Una vez conocido el resultado, ¿cómo debe trabajar el Frente Amplio a nivel nacional de cara a octubre?

En primer lugar, el primer rol que tiene que jugar el Frente Amplio, es reivindicar y defender todo lo actuado hasta el momento, que bueno, evidentemente esa defensa no ha sido suficiente, porque tenemos niveles de incomprensión grandes en la población; pero, lo principal, es defender y hacer ver las propuestas, es decir, hacia dónde apunta el Frente Amplio con su programa de gobierno, que, además, tiene una gran ventaja, que es un programa que unifica a toda la fuerza política, que es una cuestión que no pueden decir hoy, los otros partidos políticos, que están manifestando en esto, una gran debilidad, para poder mostrarse unidos.

¿Cuál es la aspiración de la 5005, conformar una bancada parlamentaria o integrar más cargos del próximo gobierno para aportar lo suyo?

Esta campaña es una oportunidad para la búsqueda de la cercanía con la población y, de cara a octubre, debemos profundizar esa cercanía, también, asumiendo críticamente, que el Frente Amplio debe ejercer las distintas responsabilidades, en mucho contacto con la gente; las responsabilidades de gobierno, de gobierno departamental, las tareas legislativas, que no siempre esto sucede, pero, bueno, esta es una oportunidad para reconocer que hemos tenido fallas en esto, y vayamos al contacto, a la explicación de las cosas que hay que explicar, y a la reivindicación de las cosas que hay que reivindicar, con mucho orgullo, porque el país nunca tuvo un período tan largo de crecimiento económico, el país nunca tuvo tantas mejoras como con el Frente Amplio.

El mundo de las relaciones laborales ha sido uno de los fuertes del Frente Amplio, ¿cree que hay que trabajar más políticamente el tema?

¿Cuáles son sus aspiraciones políticas para el próximo período si son gobierno? ¿Y si es oposición?

Nosotros queremos ser gobierno con el Frente Amplio; el Frente Amplio tiene experiencia para gobernar, ha sabido gobernar en situaciones difíciles, y ha sabido gobernar con períodos de crecimiento económicos absolutamente extraordinarios. Hemos gobernado y redistribuido.

Nuestra única intención acá, es ser parte de ese gobierno, entendiendo también, que, si no llegáramos al gobierno, seguramente nuestro país va camino a un retraso, pero, bueno, la población es la que define, y, nosotros, en ese sentido, vamos a hacer el máximo esfuerzo para que nuestro gobierno y nuestro partido político se mantenga en el gobierno, entendiendo que, ha sido altamente superavitario desde el punto de vista de cómo vivía la gente antes, y cómo vive la gente hoy.