Es una realidad que desde hace unos años Primaria ha desarrollado políticas donde los niños van conociendo diferentes lugares del país gracias a las colonias de vacaciones y sistemas de paseos y viajes que son accesibles a parte de los niños de las escuelas de la ciudad de Salto.

Dentro del club de niños La Tablada gestionado por COOPTZES desde hace dos años nos propusimos lograr un viaje de vacaciones inolvidable para los niños, ya que en la anterior gestión nunca se logró por una muy mala administración y siempre fue un debe, no solamente tenemos que visibilizar a la sociedad nuestras actividades innovadoras, educativas y creadoras: sino que también estos niños merecen viajar, conocer y vivenciar lo que en 10 años no se pudo lograr.

Es por eso que desde marzo del 2018 nos propusimos dentro de los objetivos para lograr “El viaje inolvidable de vacaciones del club”, pero en que debía consistir, como lograr sorprender a estos niños que vienen de promesas frustradas y negaciones institucionales que lo único que generaban en ellos era desconfianza” – nos relata el Educador Facundo Molina.

ELECCIÓN Y SORPRESIVAS PROPUESTAS DE LOS CHICOS

En principio con las educadoras y el equipo técnico se buscaron alternativas y posibles propuestas, luego con los propios niños, eso generó sorpresas en los adultos que no se esperaban ciertos planteos. Lo que surgió fue que el 90% no conocía la costa oceánica del Uruguay, comenzamos a tramitar un viaje al sur del país con playas, luego el 80% no conocía el estadio centenario, también coordinamos una visita al museo del fútbol y al estadio Centenario, hace unos 2 años un club de niños de Montevideo “Tres Ombúes” nos visitó y quedaron con una relación vía redes sociales que les generaba las ganas de cumplir la promesa de visitarlos nosotros a ellos, se coordinó entonces un encuentro que además después se convirtió en una estadía en el local, durante el 2017 la unidad de capacitación de la Intendencia habían fabricado un muro de escalada que género en los chicos ganas de conocer más de este deporte, bien, comenzamos a investigar y descubrimos la fundación “la muralla” que quien la lleva adelante es una persona que vivió toda su vida en hogares de INAU, dato no menor, y que está ubicada cerca del puerto en una ex fábrica de metales, entrar en ella para un adulto es sorprendente, imagínate para los niños, más de mil metros cuadrados de tirolesas, muros de escaladas, redes, arneses y más, según los organizadores fuimos los primeros salteños en llegar hasta ese local ya que es nuevo y lo siguen remodelando.

También porque nos acompaña a cada lugar que vamos, llevamos 3 cuerdas de tambores y visitamos el museo del carnaval, donde los chicos se deleitaron con la historia y las imágenes que allí encontraron.

POR FIN LLEGÓ EL DÍA

“Salimos un lunes a las 00:30 desde el local del club, desde el centro del barrio la tablada, con más de 50 personas despidiendo a los chicos, con mil recomendaciones y promesas de que cada registro fotográfico sería enviado a los grupos de watts app donde están los padres asociados ya que algunos niños no había ido más lejos que las termas del Arapey y con el club mismo.

La ansiedad y alegría en el grupo de viaje era evidente, algunos no dormían otros cantaban, otros simplemente conversaban con su circunstancial compañero de asiento de lo que se venía. Pasadas las 5 de la mañana ya nadie dormía y estábamos llegando a la capital, primer para Centro Juvenil Tres Ombúes donde nos recibieron como geniales anfitriones, la ong andares tiene un estilo muy parecido a COOPTZES, salvando la cantidad de años y proyectos con los que cuenta, piensan por y para los chicos, cosa que antes en el club de niños la tablada no contábamos y por eso no se podía lograr generar estas actividades.

Continuando con el itinerario visitamos el estadio, el museo, ya esas caritas y esos gestos veíamos serian inolvidables, felices nos fuimos al museo del carnaval donde disfrutaron, tocaron tambores y se sacaron mil fotos, almorzamos en Mac Donals donde la fundación Mac nos invitó con el 50% de todo lo consumido aliviando una carga económica muy grande y que luego en punta del este volveríamos a realizar, niños que solo en la televisión o en películas habían conocido lo que es una cajita feliz o el cenar O almorzar en Mac Donald cumplieron con otro de sus sueños.

En la tarde la llegada a la fundación la muralla, desde afuera nadie daba nada por lo que podria haber dentro del lugar, pero si fueron tres horas de disfrute constante, niños corriendo, escalando, viajando en roldanas y escalando redes, con una merienda impresionante según testimonio de algunos chicos, es una fundación con convenio con INAU, luego de nuestra visita y de que posteáramos en las redes tanto los docentes como las madres de los niños las fotos y videos vimos que otros grupos de salteños tomaron la idea y concurrieron también, eso está bueno, porque generamos que otras instituciones accedan a estas actividades, desconocidas hasta el momento para muchos”.

NOS FUIMOS AL ESTE

Luego la llegada al campus de Maldonado, el paseo por punta del este, la foto clásica en la brava con los dedos, otra vez Mac Donald y un paseo de artesanos que al conocer quienes éramos y de donde veníamos, les hicieron precios accesibles a los niños para que pudieran llevar recuerdos a sus familias. Después Piriapolis, el cerro San Antonio, el puente de la barra que lo pasamos dos veces como si fuera una montaña rusa y la alegría y los gritos de los niños se hicieran presente”.

ENCUENTRO CON EL CLUB DE NIÑOS Y ALMUERZO EN EL RANCHO DE RAÚL

“Ya no nos quedaba mucho tiempo volvimos a Montevideo después de vivir dos días intensos, divertidos y bien vividos, nos esperaba Raúl, en su local, el rancho sobre la playa de Pocitos un lugar donde se encuentran los jugadores de la selección uruguaya los de antes y los de ahora, donde el día anterior había estado Dady Brieva simplemente porque es amigo de Raúl, personajes en fotografías que fascino a todos los niños, luego de un rico almuerzo nos fuimos hasta el club de niños donde los niños de salto demostraron como tocar y bailar el candombe desde el norte del país, hablaron mucho, intercambiaron ideas de huertas, los susurradores y de una posible nueva visita y así de esa manera nos fuimos despidiendo de la capital para regresar a nuestro salto natal, donde esperaban ansiosas las familias, la mayoría ya nos habían agradecido del viaje a través de las redes publicando las fotos que les enviábamos, los videos y demás.

El equipo docente cansado pero feliz, meta cumplida después de 10 años el viaje inolvidable se realizó, un esfuerzo de COOPTZES que hay que valorar, el apoyo incondicional de su directiva y de todos los socios. También nuestra guía, amiga y colaboradora Marianela Fernández que desde la capital es nuestro pilar y que en breve estará viniendo a salto a realizar una semana de talleres.

EL DÍA DESPUÉS

“Al otro día las madres y padres comentando en los grupos de watts app que sus hijos les estuvieron contando hasta las 2 de la mañana lo que habían vivido, que no pararon de hablar en el desayuno, que estaban felices, y que fue realmente un viaje inolvidable. “estamos en este trabajo con un objetivo, acompañar, apoyar y generar en los niños ciudadanía, club de niños la tablada lo está buscando, tenemos errores como todas las instituciones, pero primero están los niños y eso creemos se nota”.

a experiencia de bañarce en la playa, la arena los caracoles y las olas

Estar colgados de cabeza y viajar en roldanas. Conocer el estadio, los trofeos y las peliculas que nos mostraron. Los niños del club de niños lo bien q nos recibieron y compartieron una rica merienda

El viaje en el bus lo divertido y como se la pasaron cantando y gritando”.

