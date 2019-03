Insólito

Rosita Olivera es una madre de tres jóvenes que han sido desde chicos incentivados a estudiar. Dos de ellos están cursando los estudios secundarios, mientras que el mayor se encuentra realizando cuarto año de Ciencias Económicas en la Universidad Católica – luego de haber ganado una beca del ochenta por ciento.

Se acercó a nuestra redacción frustrada por una situación que acaba de vivir con su hijo Emanuel Trinidad – quien este año cursa 5to. Año Humanístico en el Liceo Ipoll.

Emanuel concurre al Centro de Lenguas donde estudia Francés y Portugués. Luego de concluir el tercer año, deberá cursar el corriente el curso de Profundización de Francés, concurriendo en el horario vespertino.

Lo cierto es que el estudiante el año pasado hizo cuarto año en el turno de la mañana, lo que le permitió seguir con los estudios de los idiomas ya que su idea es formarse para tener buenas posibilidades laborales en el futuro.

Este año le fue designado el turno matutino para cursar quinto año, lo que le impide seguir estudiando en el Centro de Lenguas. Rosita pidió a las autoridades del liceo la posibilidad del cambio de turno y le fue negado.

“Como madre me siento muy mal, sin saber qué hacer. Emanuel quiere seguir estudiando y si no le cambian de turno se va a ver perjudicado en su formación”.

Luego de hablar con la directora del liceo, mantuvo una entrevista con el Inspector de Secundaria Fenández, quien le volvió a negar la posibilidad del cambio de turno.

En el Centro de Lenguas, el curso de Profundización en Francés se dicta solamente en el horario de la mañana-.

“El Inspector me dijo que la solución podría ser enviar a mi hijo al turno nocturno del Liceo 2 o del Liceo 3. Nosotros vivimos en el barrio La Chacrita… uno de los liceos es muy distante, aparte de que los horario coincidirían con las clases del Centro de Lenguas.

Deprimida por esa falta de voluntad expresada en la institución secundaria, Rosita decidió recurrir a nuestro medio de comunicación a fin de que sepa la realidad que le tocó vivir.

Tanto Emanuel como sus hermanos son jóvenes que han demostrado interés por el estudio y ganas de superarse. En el hogar el único sustento económico es el del padre, por ello no tienen la posibilidad de hacer cursos privados y han sabido aprovechar la oportunidad que brinda el Centro de Lenguas de formar gratuitamente a los alumnos en diversos idiomas.