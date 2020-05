Una historia que contar… con la Misionera Gabina Paola Difonso Arias

Gabina Paola nació en el Gran Buenos Aires, en una ciudad denominado Lomas de Zamora en la localidad de Temperley y desde hace algún tiempo se ha instalado en Salto cumpliendo con su misión, un lugar al que llegó por vocación… por un llamado de Dios, cuando apenas era una jovencita de quince años… esa vocación que la hace sentirse viva y que le da un rumbo constante a su vida.

Se crió con sus padres y hermana. Estudió en un colegio vasco de la zona Sur. Luego vivió en Córdoba durante dos años, hasta que finalmente retornó.

“Me formé en idiomas y practiqué muchos deportes: atletismo, jockey, voleibol y bailaba danzas vascas.

El colegio era católico pero convencional.

Cuando culminó el Bachillerato emprendió una Licenciatura en Artes Visuales.

A posteriori se decidió a estudiar Profesorado, Comedia Musical, Canto y producciones de cerámica. “El arte estuvo atravesada en toda mi vida… siempre participe de las misas junto a mi familia. En esa época me impresionó, porque era como que la iglesia estaba retrasada. Y me dije que no podia ser así… que tenía que haber algo más.“De hecho tengo una tía que es Consagrada, lo que me llevó a saber que Dios era algo más que esa experiencia de rituales” – nos contó la misionera cristiana.

Así comienza la singular historia de la misionera cristiana Gabina Paola. “Cuando retorné a Córdoba… volví a estar con el mismo grupo de compañeras que había dejado en tercer año. Una de mis compañeras me contó que estaban creando un grupo en una parroquia.

Fue así que me enteré que estaba funcionando un grupo joven.

Así empecé a sentir necesidad cada vez más de estar conectada con la fe.

Mi hermana en ese tiempo hizo el Proceso Comunitario para la Confirmación”.

UN ESPECIAL VÍNCULO CON DIOS: A LA LUZ DE LA VERDADERA VOCACIÓN Y LA INSPIRACIÓN QUE DESPERTÓ SU HERMANA EN SU VIDA RELIGIOSA

Fue así que vi a mi hermana totalmente transformada y la vi diferente en cuanto a la forma de enfrentar la vida… el trato hacia mis padres fue distinto, había mejorado… tambiém hacia mí… este cambio me llamó poderosamente la atención. Me prometí a mi misma encarar el mismo camino de mi hermana. Pude adventir – al cumplir los quince años y a los quince años fui por el camino que había visto en mi hermana y descubrí a un Dios que me ama y que quiere que viva en el amor… que es cercano a mi vida … que me ama a pesar de mis errores y me da siempre posibilidades.

Empecé a sentir la necesidad de transmitirle a otros mi experiencia, me transformó la mirada dándome un sentido distintos de vivir la vida, de vincularme con los otros y volver a empezar cuando me caigo.

Creo que allí empezó mi deseo de misionar para que todos conocieran ese amor de Dios que había conocido”. Gabina ha estado integrando varios grupos misioneros en la Argentina.

“Estuve año siguiente en varios grupos diferentes de misioneros. Estuve en la Rioja. Durante ese año iba a Capital Federal a un grupo de misioneros que misionaban a jóvenes y tenía de viaje una hora de distancia.

Íbamos a misionar a los boliches y hacíamos talleres… volvíamos tarde.

A los 17 años decidí, me di cuenta de mi verdadera vocación… cumplí la experiencia de ir a misionar a Santa Fe… quería que toda mi vida fuera un canal para que ayudar a otros… me di cuenta que Dios no era algo del momento. Fue en ese momento que se selló mi anhelo de misionar.

Surgió la oportunidad de venir a misionar a Salto. Dentro de lo que ha sido mi vida en el camino de la vida consagrada. Y mi deseo es estar toda mi vida . La vida consagrada supone estar cerca de Dios y ayudar al prójimo.

Ese año fueron 45 y luego al año siguiente ciento y pico.

Me siento muy feliz cuando alguien descubre a Dios a través de mí , mi vida cobra un nuevo sentido. Deseo hacer la misión”.

Gabina brinda una cátedra de la Historia del Arte y Teatro y hace gimnasia artística, orienta a jóvenes en la vida comunitaria.

Como hobby estudia gimasia artística, también en Salto trabaja para el MEC.

“DEBEMOS RENOVAR NUESTROS VÍNCULOS”

Como persona espiritual – ¿Qué análisis hace ante lo que estamos viviendo?

“Todavía estoy en esa búsqueda. Tengo en claro que cuando vamos en marcha y nos cambian los planes, detrás de ello existe un plan mayor de Dios… que no conocemos lo que nos va a venir.

En esa labor constante se promueven las misas voluntarias… creo que se trata de una vida en la que hay que fomentar la solidaridad.

En este tiempo le pido a Dios que pueda crecer la fraternidad universal.

Debemos tener una conciencia global de la realidad mundial. Es un tiempo de recogimiento para buscarnos a nosotros mismos y vincularnos con Dios. Saber qué es lo que más anhelamos, a qué aspiramos.

Debemos dejar de lado el individualismo… los sufrimientos presentes me dan la pauta que algo bueno va a venir. Es necesario reiventarnos a nosotros mismos… y amarnos universalmente. Si nos disponemos desde lugar podemos pensar en una única humanidad hermanada”.