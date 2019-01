El Contratenor Leandro Marziotte – nacido en nuestra ciudad y que desde hace muchos años se destaca en Europa – se prepara para arrancar el año con todo y nos comparte sus actividades cumplidas.

“El año 2018 ha sido un año con mucho viaje. Aparte de haber cantado en diferentes países de Europa como Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Italia, Francia y Polonia; he tenido la oportunidad de volver a cantar en Colombia, México y Canadá. Había estado anteriormente en estos países haciendo otros proyectos y es siempre muy grato poder volver porque uno va creando vínculos”.

¿Qué particularidades tuvo el concierto de Colombia?

“El concierto de Colombia fue en el Auditorio Mario Laserna de Bogotá con un pianista polaco, Radek Materka, organizado por la Universidad de los Andes. Este mismo concierto, con música italiana y romántica francesa, lo realizamos en la ciudad de Puebla, en México, donde también realicé una clase magistral para los estudiantes de la Universidad de Puebla.

Luego de estos conciertos en Latinoamérica tuve la oportunidad de viajar a Canadá nuevamente, para realizar mi quinta presentación en este país. Realizamos el Oratorio de Händel ‘The Triumph of Time and Truth’ en el Festival Barroco de Montreal, con excelentes colegas cantantes y la orquesta del Ensamble Caprice, dirigida por Matthias Maute”.

-¿Qué otros eventos de relevancia marcaron su agenda la pasada temporada?

-“Dentro de las actividades que me marcaron en este 2018 una fue cantar por segunda vez en la casa donde nació el compositor Händel (1685-1759), que ahora es un museo.

Este compositor barroco nació en la ciudad de Halle, en Alemania, en una familia con una buena posición social y económica. Tenían una casa muy amplia donde había hasta un pequeño teatro.

Justamente ahí se realizan conciertos centrados en el repertorio barroco, repertorio ideal para un registro de voz de contratenor como el que tengo yo. He cantado muchas veces en esta ciudad ya que he realizado diferentes producciones de ópera en el Teatro de Halle. Otra actividad importante fue cantar en el Palacio de Congresos de la ciudad de Cracovia en Polonia junto al reconocido ensamble francés ‘Le Poème Harmonique’, dirigido por Vincent Dumestre. Este concierto fue grabado por la Televisión Nacional Francesa de Cultura.

También tuve la oportunidad de presentarme en diferentes ocasiones con el ‘Ensamble Cappella’ Mediterránea, dirigido por Leonardo García Alarcón, con quien nos presentamos en el majestuoso Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Municipal de Rio de Janeiro, la Sala Sao Paulo y el Teatro de Radio France, teatro oficial de la orquesta nacional francesa”.

Ha sido un año con muchas grabaciones importantes como la realizada en la ciudad de Colonia (Köln) en Alemania para la Sony Music.

Para mí fue un gran honor grabar cantatas alemanas de Bach justamente en su pais de origen. Este disco fue grabado en la Radio Nacional Alemana junto a la Orquesta Musicus Köln dirigida por Christoph Spering.

Otro disco destacado de este año fue el que grabamos para el sello discográfico ALPHA con Cappella Mediterránea, mezclando música antigua española y catalana con canciones modernas de Joan Manuel Serrat.

Un disco muy diferente al que estoy acostumbrado a hacer generalmente.

Y una grabación inédita (un álbum con tres discos) fue la ópera ‘Flavio Crispo’ del compositor Heinichen.

Esta ópera había sido prohibida al momento de ser estrenada en 1720 porque a las autoridades no les gustaba la temática del texto. Luego fue perdida y olvidada sin que nadie nunca la haya interpretado…

Recién en el siglo XXI, gracias a un gran trabajo de musicólogos y expertos, encontraron y retomaron la obra para ser interpretada por la Orquesta de Stuttgart, ‘Il Gusto Barocco’, dirigida por Jörg Halubek.

En esta ópera habían siete roles del cual me tocó interpretar el rol protagónico de Flavio Crispo.

Fue un gran honor, emoción y al mismo tiempo una enorme responsabilidad de interpretar por primera vez en la historia esta música dormida en el tiempo.

El disco salió recientemente en el mes de Diciembre de 2018.

Este nuevo año viene cargado de óperas barrocas.

Preparar una ópera lleva mucho tiempo y hay una gran cantidad de gente trabajando para cada producción.

Cada período de ensayo dura más o menos un mes y medio, donde se trabaja lo musical, lo escénico, el vestuario y un montón de cosas más.

Luego vienen las representaciones que pueden variar en cada teatro, generalmente se hacen al menos seis y en algunos casos hasta doce a lo largo de los meses”.

¿Cuál es su actividad más significativa que marca su agenda de este año?

-“El trabajo más importante para este año se centra principalmente en Francia y Alemania donde voy a interpretar tres óperas: ‘Serse’ de Händel, donde realizaré por segunda vez el rol de Arsamene.

También interpretaré una ópera muy poco conocida de Händel que se llama ‘Rodrigo’. Será un descubrimiento también para mí pero siempre es un desafío conocer nueva música.

Más adelante voy a interpretar el rol principal de la ópera ‘Orfeo y Euridice’ del compositor Gluck.

Este rol de Orfeo es todo un desafío para un contratenor por su amplitud de registro y porque estilísticamente se acerca al período clásico de la música, el cual no estoy acostumbrado a interpretar.

Estoy muy contento de poder cantar y encarnar este personaje por primera vez.

Aparte de estas óperas, realizaré dos conciertos en el prestigioso Festival Bach de Leipzig, donde vivió por muchos años y murió un compositor tan emblemático e importante como Johann Sebastian Bach.

Me presentaré igualmente en el Festival Händel de Halle, en el Festival Händel de Göttingen, en el Festival Glück de Nurnberg y realizaré por primera vez un concierto en el Libano, en la ciudad de Beirut.

Entre otras cosas tendré diferentes conciertos y grabaciones en distintos puntos de Europa principalmente. Cada año es una sorpresa con proyectos programados con mucha anticipación y con proyectos que se concretan durante el año mismo, así que estoy siempre abierto a nuevas aventuras y a disfrutar de cada momento. Creo que soy un afortunado de vivir de lo que me gusta porque no siento que mi trabajo sea un peso, sino que es una pasión”.