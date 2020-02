El contratenor salteño Leandro Marziotte volverá al Teatro Larrañaga el próximo 7 de marzo junto a la Orquesta de Cámara del SODRE. El reconocido artista volverá a deleitar con su talento al público de sus raíces.

“Es un conjunto de cámara mas pequeño, que generalmente viaja a distintas partes del pais, con los músicos solistas más destacados de la Orquesta del SODRE. Así que tendré el placer de realizar este concierto junto a ellos.

El concierto forma parte de la celebración de los 100 años de los Salesianos en la ciudad de Salto, así que será un buen comienzo de año con mucho para festejar.

Aprovecho para agradecerles por esta invitación, para mi es un gran honor ser parte de este evento tan destacado para la ciudad” – adelantó el artista.

“El programa estará centrado en arias de ópera barroca. La idea es acercar al público salteño un repertorio teatral y operístico que quizás no están tan acostumbrados a escuchar.

Por ello pienso que será una noche muy particular y especial, sobre todo para mi, porque es siempre un placer volver a cantar a mi Salto natal y en el hermoso teatro que tenemos en nuestra ciudad. Justamente el Teatro fue construido para interpretar este tipo de repertorio sin ningún tipo de amplificación”

Sobre el 2019 nos cuenta que fue “Un año muy cargado de óperas. Tuve cuatro producciones de ópera diferentes en diferentes ciudades de Alemania. Canté la ópera «Serse» de Händel, donde interpretaba el rol de Arsamene en el Teatro de Magdeburg; luego la ópera «Rodrigo» de Händel, donde interpretaba el rol de Fernando en el Festival Internacional Händel de Göttingen; la ópera «Die Nachtigall des Zaren» que habla de la vida del castrato italiano Filippo Balatri, interpretada en el Festival Internacional Gluck de Nuremberg; y también el rol protagónico de Orfeo en la opera «Orfeo y Euridice» de Gluck en el Teatro de Lüneburg, hacia las afueras de Hamburgo. Muchas arias de estas óperas serán interpretadas también en el concierto del 7 de Marzo en Salto.

Luego realicé dos conciertos en el Festival Internacional Bach de Leipzig, que es uno de los festivales mas prestigiosos de éste gran compositor.

Se dice que Bach es como la Biblia de los músicos, porque a partir de ahí se construyó la base para la música de todos los siglos posteriores.

Para mi fue un gran privilegio y también un desafío cantar cantatas de Bach con texto en alemán en este festival junto a otros tres solistas alemanes. Por suerte hubo muy buena recepción del público y de la crítica. Así como en los años anteriores, en este 2019 tuve la posibilidad de cantar en distintos teatros de Europa. Dentro de los lugares mas destacados está la majestuosa Catedral de Palma de Mallorca donde interpreté dos cantatas de Johann Sebastian Bach para contratenor y orquesta con la Orquesta Sinfónica de Mallorca. También canté en Toulouse, en la ópera de Dijon y por primera vez en Portugal en un festiva bien al sur, cerca de la ciudad de Faro.

Este año comenzó justamente con la ópera «Orfeo y Euridice» de Gluck, una ópera que mezcla el ballet con el canto.

El rol de Orfeo sostiene casi toda la ópera, ya que en la historia Euridice muere y se basa principalmente en lo que siente Orfeo.

Así que fue un trabajo muy grande, porque aparte tenía que hacer algunos movimientos junto al cuerpo de baile mientras cantaba. Pero valió la pena el esfuerzo porque me generó una gran satisfacción, que se vio reflejada en las excelentes críticas que tuvo la ópera.

Luego he cantado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid junto al ensamble Cappella Mediterranea que está basado en Francia y dirigido por el argentino Leonardo García Alarcón. Para los próximos meses tengo un recital en Roma en la Biblioteca Barroca Histórica Vallicelliana en el centro de la capital, junto al teorbista Diego Leveric.

Tengo una serie de conciertos en distintas ciudades de Bélgica interpretando una obra muy conocida en el mundo clásico como es el Stabat Mater de Pergolesi, para contratenor, soprano y orquesta. También realizaré diferentes conciertos en Francia y Bélgica con el Ensemble Ricercar Consort.

Luego cantaré en la ópera «Teseo» de Händel donde interpretaré el rol de Arcane, en el Festival Internacional Händel de Halle, que es la ciudad donde nació este destacado compositor barroco. Tengo previsto igualmente para este año cantar nuevamente junto a la Orquesta Sinfónica de Mallorca el Messias de Händel y también en el Auditori de Barcelona, en el Auditori de Girona y en la ópera de Tours en Francia.

He tenido el honor de haber sido invitado nuevamente a realizar dos conciertos en Canadá en el Festival Barroco de Lameque, que se encuentra en la provincia de New Brunswick.

Ahí realizaré un recital junto al Ensamble Caprice de Canadá y el Magnificat de Bach para orquesta y solistas. Aparte de todas estas actividades estoy feliz de poder cantar este año en Uruguay, luego de 5 años sin cantar en mi pais. 4) qué nuevos proyectos tenés en mente emprender.

Siempre van surgiendo nuevos proyectos, algunos con mucha anticipación y otros llegan a último momento. Hay que estar abierto y preparado ante las diferentes situaciones, viajes, gente nueva, teatros diferentes, colegas desconocidos, idiomas diferentes…

Uno va aprendiendo a adaptarse a todas las circunstancias!Ahora estoy en una etapa en la que tengo que aprovechar de cantar nuevas óperas, viajar, hacer conciertos, grabar discos. Así como los futbolistas o los bailarines, el cantante de ópera no puede seguir cantando toda la vida.

En el caso de los cantantes la vida no es tan corta, se puede cantar hasta luego de los 50 sin problemas, dependiendo cada caso. Lo importante es saber retirarse a tiempo y dejar una buena imagen de lo que uno puede hacer. El problema es que hay que seguir viviendo y ganando dinero, pero sobretodo el problema es que el escenario tiene algo de adictivo, es difícil dejarlo de un día para otro. Por lo tanto generalmente las opciones de un cantante cuando ya es mayor es seguir pero desde otra óptica, como profesor de canto, como director de escena o director musical o haciendo diferentes proyectos que están vinculados con la música. Porque uno ha hecho música por placer y porque es lo que a uno lo mueve y eso no se puede dejar nunca”.

UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS…

“No se si tengo una experiencia en particular para contar, quizás tenga miles, pero si me parece increíble el intercambio cultural que se genera en Europa, sobretodo al interpretar música barroca.

En muchas ocasiones en los ensambles, grupos o teatros nos toca trabajar con gente de lugares y realidades completamente diferentes.

Ese intercambio cultural y de experiencias enriquece el producto final que se brinda en los conciertos.

Quizás si me comparo con un niño alemán que tuvo a su alcance toda la formación de música clásica desde muy pequeño yo estaría en otro nivel. Pero lo que muchas veces nos halagan o les atrae de los latinoamericanos en la pasión y la energía que brindamos en las interpretaciones, eso no se aprende, sino que se lleva dentro.

Al mismo tiempo un asiático cantando una ópera barroca con texto en italiano quizás se vea mas alejado cultural y lingüísticamente, pero tienen una rigurosidad y una profesionalidad a la hora de trabajar que son envidiables.

Justamente al preparar operas o conciertos en conjunto todo esto se potencia y se comparte, lo que genera que el producto final sea único y mágico. Por eso creo que la diversidad nos aporta y nos hace crecer a todos”.