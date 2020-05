Se trata de una más de las tantas actividades que ante la suspensión de eventos presenciales, se realiza mediante soportes digitales con el fin de generar intercambios en el área del conocimiento y la formación. En este caso la propuesta llega desde las Inspecciones de las asignaturas Inglés y Literatura, en el marco de los lineamientos del Consejo de Educación Secundaria.

Es así que se convoca a los docentes de dichas asignaturas de todo el país, que este año tengan grupos a su cargo, a participar del taller interactivo y multidisciplinar «Leer el mundo/Leer la palabra». Este será llevado a cabo por el Dr. Gabriel Díaz Maggioli, el próximo martes 25 de mayo a las 17:00 horas, a través de la plataforma Zoom.

No se requiere inscripción previa, pero los cupos serán limitados: cuando se completen cien cupos se cerrará la sala.

DÍAZ MAGGIOLI: El Dr. Gabriel Díaz Maggioli, docente de Inglés, es Director General del instituto uruguayo –con sede en Montevideo- «Pocitos Day School, y el pasado año se convirtió en el primer presidente latinoamericano de la International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL).