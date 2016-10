El Dr. Jorque Quian, Director Nacional de la Salud, confirmó ayer en Salto que era portador de la primera denuncia penal que habría de concretar en la misma jornada contra el propietario de un can, enfermo de Leishmaniasis, que se ha negado a sacrificar al animal y a someterlo a los controles obligatorios en estos casos. La denuncia es por tenencia irresponsable de un animal, manifestó el Dr. Quian.

El Director de la Salud sostuvo: “hoy traje en manos a la Dirección Departamental de Salud la primera denuncia efectiva – porque hay tres o cuatro más en marcha – y la primera efectiva se va a entregar esta tarde en el juzgado penal.

Consultado específicamente sobre ¿qué es lo que se denuncia?, manifestó: la tenencia irresponsable de perros positivos para Leishmania.

Uds. saben que desde febrero se decretó la emergencia sanitaria en todo el departamento, se ha mantenido una activa búsqueda de perros positivos para Leishmania, se ha sacrificado el 80 por ciento de los animales positivos y sobre todo (estamos haciendo) un llamado a la conciencia de la población tanto en Salto como en Artigas, que el recurso que hay en estos momentos para quien tenga un perro positivo es sacrificarlo.

Todos entendemos el valor que puede tener una mascota tanto como compañía como para un niño, pero los valores que están en juego son los de la salud humana y nosotros estamos por ahora felices porque no ha aparecido ningún caso de Leishmania en humanos.

Tenemos una reunión pendiente con el Congreso de Intendentes porque en este tema interviene mucho la higiene de la ciudad y por eso apuntamos a que no existan podas tiradas en el suelo y similares. Es decir, procuramos eliminar todo loq ue facilite la presencia del vector que es la mosquita.

Con respecto a Dengue – agregó el Dr. Quian – es lo mismo. El factor fundamental para la existencia de la enfermedad es el Aedes Aegypti y una de las formas de combatir el aedes es con la prevención sanitarias, que no haya recipientes con agua, que se limpie bien toda la ciudad, así que la participación de la ciudadanía y de las intendencias es fundamental para tratar de disminuir esto que ya ha llegado a toda América Latina.

En relación al número de casos, se excusó de no tener presente la cifra exacta, pero señaló que hubo 24 casos de dengue autóctono, es decir, de ciudadanos uruguayos que se infectaron en el Uruguay y un número similar de casos importados. Es decir de gente que contrajo la enfermedad en otro país y se les diagnosticó aquí.

En cuanto a los factores que se toman en cuenta para declarar la emergencia sanitaria y para levantar la medida posteriormente, afirmó que hay factores que se evalúan permanentemente, como el número de casos de perros positivos, si disminuye la circulación del vector, para saberlo se hacen estudios permanentemente y los seguimos analizando, estudios que se hacen en forma conjunta con la Organización Panamericana de la Salud que nos asesora en este tema y con los veterinarios de Salto.

Añadió que esperan poder informar “en tiempo y forma” cuáles son las medidas sanitarias adecuadas para evitar la enfermedad.

El Dr. Quian sostuvo que en “todo el país está en conocimiento de qué está pasando con la Leishmaniasis en el país, que hay en Salto y han aparecido casos en Bella Unión. En cuanto a las posibilidades de hacer campañas en el exterior, dijo que hay leyes del MERCOSUR que nos limitan en este sentido y además “es imposible” evitar que entre una mascota en un auto y depende mucho de la responsabilidad del ciudadano porque es imposible que entre una mascota en un auto tanto a Salto como a otros departamentos y por eso creemos que hay que transferirle parte de la responsabilidad a los ciudadanos. Agregó.