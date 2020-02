El pasado jueves se realizó un taller sobre violencia de género, impulsado por las mujeres políticas que apoyan la candidatura a la Intendencia del nacionalista Carlos Albisu. EL PUEBLO dialogó con una de las promotoras de dicha instancia, la dirigente del Partido Independiente, Leticia Santín, quien valoró el hecho de que se aúnen esfuerzos para dar la importancia debida a una problemática seria y que debe de ser combatida por todo el espectro social y político.

TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Se realizó un taller denominado: “La visión política sobre la violencia de género”, primero de los tantos que se harán en toda la ciudad de Salto, pensándose en abarcar todos los barrios, sin dejarse barrio alguno que no participe en dichos talleres.

Esta idea surgió porque, como mujeres, como parte de la sociedad y como componentes de la familia, estamos muy preocupados por la cantidad, por las altas cifras de homicidios, violaciones, acoso y todo lo que tiene que ver con la problemática actual.

Manejamos el hecho de que en Salto, el Partido Independiente ya venía tratando el tema, y, al efectuar la coalición con el Dr. Carlos Albisu, se lo propusimos y le pareció una muy buena idea, y depositó en nosotros la confianza de empezar a trabajar sobre dicho tema, comprometiéndose él, en continuar trabajando sobre esto, planteándonos la idea de que nos uniéramos con las mujeres de su sector y partido.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ANTE PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

En la Ley de Urgente Consideración, lo que se plantea como cambio respecto a estos temas vinculados a la violencia de género, es el endurecimiento de las penas por delitos graves en el área de violencia de género, tales como violación, abuso y femicidio. Nada más y nada menos, se estipula el aumento de las penas. Lo que es importante y va a ser un gran desafío para el próximo gobierno en esta materia, es la de poder lograr los recursos para que la ley que está vigente desde diciembre de 2018, que es la Ley 19.580 Integral de Violencia de Género, se cumpla. La ley tiene 99 artículos, la que tuvo un proceso de 10 años, y que incluye la prevención, el tratamiento tanto jurídico como el de reparación de la víctima (mujeres y niños); pero también, el de los victimarios, la formación de recursos humanos para detectar situaciones de abuso, de violencia en el área de la salud, para formar a operadores judiciales, a educadores, para detectar situaciones de violencia que a veces pueden pasar desapercibidas en niños y adolescentes. Es una ley muy completa que, lamentablemente, a pesar de que desde el gobierno se aseguró que los recursos para que la ley se implementara en su totalidad estaban, no estuvieron; solamente estuvo el 30% y, lamentablemente, tenemos una ley muy buena, que no se puede aplicar en los hechos, porque no hay recursos. El gran desafío, y que lo suscribimos las mujeres de todos los partidos que conforman la coalición, en un documento que se llama Compromiso por el País, es el intentar, ir aumentando los recursos que se destinan para la ley. La futura Ministra de Economía se comprometió a hacerlo, para que se puedan instrumentar políticas que mejoren la situación.

HISTÓRICA SENTENCIA DE 30 AÑOS POR FEMICIDIO

La verdad es que, cuando lo vi por los medios, me pareció que por fin, así lo sentí, se estaba empezando a hacer justicia real. Es como que ahora, aquella “tomada de pelo” que vivíamos, cuando veíamos que se procesaba al autor de un hecho similar y al tiempo el mismo estaba suelto, cuando lo que se merecía era estar preso, cumpliendo una condena alta, lo cual no nos daba ninguna seguridad, todo lo contrario, teniendo temor a la propia Justicia, triste, pero real; por este fallo, se nos demuestra que, a partir de ahora, ya se comienza a respirar aires de cambio y de seguridad. Creo firmemente que, la Justicia, a partir de ahora, va a empezar a ver toda esta problemática de los femicidios, con otra mirada, con una mirada más profunda. Parar todas nosotras, esa sentencia fue un logro muy importante. Lo decimos, primero, como mujeres y, luego, como políticas.