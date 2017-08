Neurociencia Aplicada a la Educación

El Licenciado en Psicología y Magister Rodrigo Cuenca viene organizando todos los años el Curso Internacional de Neurociencia Aplicada a la Educación. El curso de postgrado está dirigido a Docentes de Primaria y Secundaria, Maestras Jardineras, Profesores Terciarios y Universitarios, Psicólogos, Psicopedagogos, y Licenciados en Educación, en un área que hoy tiene un lugar especial dentro de las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

-¿Cuál es el perfil y procedencia de los expositores?

“Tenemos docentes de Argentina, Puerto Rico y Uruguay. Es toda gente de amplia experiencia en las Neurociencias Cognitivas aplicadas a la educación., con grado de doctor, magister y especialistas en la temática. Formados en sus países y en el exterior. Algunos de ellos dedicados a la investigación y gestión”.

-¿Qué importancia reviste la neurociencia aplicada a la educación?

-”La naturaleza le brindo a la especie humana un cerebro, que es una de las estructuras más sofisticadas del universo, pero no le dio el manual con instrucciones para usarlo, la Neurociencia Cognitiva con sus investigaciones está mostrando sus características y la utilidad de conocerlas.

Se genera un modelo Neurocognitivo de la Persona para aplicar en distintas áreas. Por ejemplo, se creía que había algo que se denominaba Memoria hoy sabemos por la Neurociencia Cognitiva que existen unos siete tipos de Memoria, cada una con reglas propias.

Forman todos lo que actualmente se llama Sistemas de Memoria articulados en forma sistémica. Cada uno tiene sus reglas para incorporar en forma diferente información como en el proceso enseñanza aprendizaje y poder optimizar el mismo. En el proceso enseñanza aprendizaje es indispensable, preparar el material acorde a este conocimiento.

Podemos seguir enumerando otros procesos como: emocionales. motivacionales, atencionales, toma de decisiones, funciones ejecutivas, etcétera.

Su conocimiento enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje y el mismo se optimiza globalmente”.

-¿Por qué considera necesario capacitar a los docentes y profesionales en esta temática?

-”Creemos que es fundamental porque ofrece a los docentes y profesionales nuevas herramientas para abordar su labor diaria.

Donde hay un cerebro, las neurociencias cognitivas son de utilidad. Entender cómo funcionan los distintos tipos de memoria, construir los contenidos desde la comprensión de las inteligencias múltiples, saber abordar los conflictos en el aula o detectar una posible patología.

Saber cómo operan las funciones ejecutivas o la atención de los alumnos son todas temáticas tan importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje que se vuelven fundamentales para hacer al sistema educativo, no solo eficaz sino también eficiente”.

- ¿Considera importante que haya cambios en el desarrollo o proceso de la enseñanza?

-”Nuestro sistema educativo fue creado bajo los parámetros y necesidades de la Revolución Industrial, han pasado casi 200 años y los parámetros han cambiado, las necesidades han cambiado y las demandas de estudiantes, docentes y de la sociedad en su conjunto se han modificado.

Los docentes pasan con los estudiantes no menos de 5 horas diarias, no hay psicólogo, psicopedagogo, médico y en muchos casos familia que comparta tanto tiempo con los estudiantes. Son los agentes de transformación social más importantes que podemos tener.

Deben transformarse en líderes del aula, debemos considerarnos guías inspiradores de nuestros estudiantes.

Debemos asumir el rol tan importante que nos da nuestra tarea cotidiana para crear de nuestros estudiantes líderes personales, que con el tiempo se transformarán en líderes de la sociedad y las neurociencias cognitivas son el marco teórico más adecuado para lograr estos objetivos”.