Ciclo Básico para adultos y jóvenes con condicionamientos laborales

El Liceo Nº5 “Armando I. Barbieri”, en su turno nocturno, te ofrece la posibilidad de culminar ciclo básico!!!

ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS

Se trata de cursos presenciales que se organizan en forma semestral y anual modular: se implementan de marzo a julio y de julio a noviembre.

LA MODALIDAD PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL

La inscripción la harás en la modalidad presencial, pero no podrás superar el 20% de inasistencias.

Podrás optar por la modalidad Semipresencial justificando situación de excepcionalidad (trabajo, enfermedad), y esta situación será considerada por la sala docente conjuntamente con el Equipo de Dirección.

LA APROBACIÓN DEL CURSO

La aprobación se obtiene por asignatura con una calificación mínima de 6 o superior. Pero si no lográs alcanzar el aceptable, realizarás una actividad al final del módulo o semestre que te dará la posibilidad de superarte. Frente a la circunstancia de no aprobación, podrás rendir examen en los períodos correspondientes.

Es importante que tengas en cuenta que para promover el curso deberás aprobar la mitad más una de las asignaturas.

Por medio del seguimiento del profesor en el segundo módulo, con el establecimiento de actividades compensatorias.

PROMOVIDO. Promueven todo el curso de la asignatura aquellos estudiantes que:

a) no superen los topes de inasistencias previstos, en la modalidad que estén cursando.

b) hayan obtenido un promedio general de actuación al finalizar el curso.

Inasistencias: Los estudiantes podrán tener hasta un 30% de inasistencias de las clases que se debieron dictar.

INSCRIPCIONES 2019

Fechas: 18 de febrero

Horario: de 20 a 21:30 Hs.

Documentación: Cédula de Identidad y Carné de vacuna vigente.

Pase liceal.

Cada estudiante que transita por “nuestro nocturno” trae en su “mochila” una serie de características particulares enmarcadas dentro de una población proveniente de contextos socioculturales diversos y con biografías cargadas de experiencias educativas marcadas principalmente por el fracaso escolar: manifiestan cansancio por sus obligaciones laborales, tienen poco tiempo para estudiar y presentan preocupaciones tanto por el trabajo como por la familia”. Subdirectora profesora Soraya Godoy