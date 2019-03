Ubicada en Brasil 1265

La casa que está ubicada en la calle Brasil 1265 y que pertenece a la Intendencia de Salto será destinada a la Asociación Down de Salto, para que sigan desarrollando su incansable labor que beneficia a tantos salteños de distintas edades.

Así lo informó el intendente Andrés Lima, quien dijo que remitió a la Junta Departamental de Salto, un proyecto de decreto, con el fin de que la misma lo apruebe por mayoría y ese inmueble pase a manos de tan loable asociación civil.

“La Intendencia de Salto quiere realizar un reconocimiento a la Asociación Down de Salto por todo el trabajo que ha hecho en nuestro departamento, esto es transfiriendo un inmueble que tiene la Intendencia en la calle Brasil 1265, donde actualmente la comuna tiene funcionando allí algunas oficinas públicas”, expresó el jerarca departamental.

Dijo que en ese espacio funciona la sede departamental del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y que en el período anterior funcionó la oficina de Juventud, además de otras reparticiones estatales que trabajaban desde allí en su momento.

Por eso, en virtud de las actividades que viene desarrollando la Asociación Down de Salto y que beneficia a centenares de salteños de distintas edades, “nuestra intención es que no dependan de cada administración de turno para ver si tienen espacio para trabajar en ese inmueble”, añadió el Intendente de Salto.

En tal sentido, es que “hicimos un proyecto de decreto que lo enviamos a la Junta Departamental solicitándole a todas las bancadas que concedan la autorización, para que ese inmueble pase definitivamente a la Asociación Down de Salto”.

Lima informó incluso que ayer estuvo reunido con el presidente de la Junta Departamental de Salto, Alberto Subí, “a quien le transmitimos junto a directivos de la mencionada asociación, nuestra voluntad de que el referido inmueble pase a manos de ellos, algo que ahora solo depende de la voluntad de los ediles de todos los partidos”.