Ya están disponibles las bases de la edición 2020 del Concurso Hacé Cine, organizado por la Escuela de Cine del Uruguay (ECU) con la intención de fomentar la creatividad audiovisual y brindar la posibilidad de acceder a su Carrera de Realización Cinematográfica.

Para poder participar del concurso hay que presentar un corto de ficción, documental, animación y experimental de un minuto de duración (título y créditos incluidos).

El tema es libre y deberá tratarse de material original e inédito.

Los participantes deberán tener bachillerato completo en cualquier orientación al 1º de febrero de 2020.

El concurso está dirigido a uruguayos de nacimiento o extranjeros con residencia legal en el país, sin límite de edad.

El primer premio del concurso consistirá en una beca completapara cursar la Carrera de Realización Cinematográfica en la Escuela de Cine del Uruguay (ECU), cuya duración es de siete semestres y comienza en marzo de 2020. El segundo premio consta de una beca por un año para cursar la Carrera de Realización Cinematográfica, y el tercer premio es una beca completa para un curso o taller extracurricular a elección del ganador, dictado en la ECU a lo largo del próximo año.

JURADO

Un jurado de tres miembros designado por la ECU elegirá cinco trabajos finalistas, cuyos autores serán convocados a una entrevista personal y presencial en el mes de febrero. Es a partir de estas entrevistas que se decide el fallo del jurado, para el cual se tiene en cuenta tanto el trabajo presentado como el perfil y motivación de cada aspirante.

Concurso Hacé Cine 2020

Bases de participación

Motivación y objetivo:

El Concurso Hacé Cine tiene como objetivo fomentar la creatividad audiovisual y

brindar la posibilidad de acceder a la Carrera de Realización Cinematográfica en la

Escuela de Cine del Uruguay, organizadora del concurso.

El material a presentar deberá ser un corto de ficción, documental, animación

y experimental, cuya duración no podrá exceder un minuto con título y créditos incluidos.

El tema será libre y podrá haber sido grabado en cualquier formato, pero necesariamente deberá ser enviado como archivo AVI, MOV, MKV o MPEG.

Deberá tratarse de material original e inédito. No se aceptarán materiales ya presentados en anteriores ediciones del concurso o ya exhibidos públicamente, ni adaptaciones de obras literarias o de cualquier otro origen.

El corto deberá ser presentado a concurso por una única persona, a quien se considerará como único autor del trabajo (esto no implica que no puedan trabajar más personas en el proyecto, pero el realizador será solamente uno, a quien se considerará como único beneficiario de la beca en caso de resultar premiado). Por realizador se entiende aquella persona que elabora la idea audiovisual y la desarrolla en imágenes y sonidos.

Al inicio, el corto deberá incluir únicamente el título del trabajo y al final el seudónimo del realizador.

Si las hubiere, se podrán incluir los nombres de las personas que participaron en la realización del corto y sus roles.

Cada participante podrá presentar tantos trabajos como desee, pero cada corto deberá ser presentado por separado y estar identificado con un seudónimo distinto.

Los trabajos serán evaluados por un jurado de tres miembros designado por la Escuela de Cine del Uruguay, que seleccionará cinco trabajos finalistas.

Los autores de los cinco trabajos finalistas serán convocados a una entrevista en el mes de febrero con los miembros del jurado, quienes determinarán tres ganadores en base a la entrevista personal con cada finalista.

Es importante remarcar que no se trata de un concurso de cortometrajes, por lo que el ganador o ganadores serán elegidos de acuerdo a un conjunto de méritos y características demostrados tanto en el trabajo presentado como en la entrevista personal.

Los ganadores serán anunciados a partir del día 21 de febrero de 2020, telefónicamente a cada ganador, vía e-mail y a través de la página web (www.ecu.edu.uy) y redes sociales de la ECU.

Premios

Primer premio: consistirá en una beca completa para cursar la Carrera de Realización Cinematográfica en la Escuela de Cine del Uruguay, cuya duración es de siete semestres.

El ganador ingresará como alumno de primer año, a partir de marzo de 2020.

Si bien el premio consiste en una beca completa, el becado o becada ingresará como alumno regular de la ECU, lo que significa que si no cumpliera con el nivel académico requerido y no fuera promovido de año, perderá automáticamente el derecho a continuar con la beca.

Segundo premio: consistirá en una beca por un año para cursar la Carrera de Realización Cinematográfica en la Escuela de Cine del Uruguay.

El ganador ingresará como alumno de primer año, a partir de marzo de 2020.

El becada ingresará como alumno regular de la ECU, lo que significa que si no cumpliera con el nivel académico requerido perderá automáticamente el derecho a continuar con la beca.

Tercer premio: consistirá en una beca completa para un curso o taller extracurricular a elección del ganador, dictado en la ECU a lo largo del año 2020.

En caso de que el ganador de alguno de los premios no pudiera o no quisiera acceder al mismo por cualquier razón, la ECU definirá si el mismo se adjudica al siguiente ganador y así sucesivamente.

El jurado podrá declarar desierto todos o cualquiera de los premios en caso de no haber candidatos con el perfil requerido para obtener las becas.

Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la Escuela de Cine del Uruguay.