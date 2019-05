Marcos Santiago Vandelli y Melany Gabrielli anunciaron el evento Cena Show con la cantante cordobesa Paula Torres de “La Voz Argentina” y la participación de Valentín Silveira de – que se cumplirá el próximo viernes 10 de mayo en el complejo Ayuí a las 21.00 horas.

La artista ya cuenta con su club de fans en nuestro país y presentará sus mejores versiones musicales en una cena show que se celebra con motivo del Día de la Madre.

Las entradas se podrán adquirir en Himalaya, Farmacia Vant Hoff y en Branca 24 horas.

Contactos – 091357534 – 091047602. El costo del ticket es de 1.200 pesos y tiene incluida la comida (entrada, plato principal con opción a repetir), refrescos y postres.

Los postres serán especialmente hechos por una repostera y serán variados.

El evento también se está promoviendo mediante las redes sociales (Facebook e Instagram).

Melany Gabrielli compartió algunos detalles de cómo junto a Santiago Vandelli organizaron el evento. “Perdí a mi mamá hace cinco años y desde entonces no me gusta celebrar el Día de la Madre en Salto.

“Este año comencé a seguir a Paula Torres cuando arrancó el programa La Voz Argentina… me convertí en su fan y la fui a ver a Córdoba una vez.

Luego la vi en Corrientes y cuando volví tenía planificado irme en esta fecha a Paysandú. Pero sentí que ya no puedo escaparme más de la situación y sentí que una buena forma es recordar a las madres de esta manera”.

Melany finalmente pudo establecer un vínculo con Paula y concretar este evento de singulares características.

Para concurrir al show de la artista en Córdoba, Melany fue beneficiada con el hospedaje y las entradas… a posteriori del show fue invitada a subir al escenario viviendo instantes muy emotivos.

HOMENAJEANDO A LAS MADRES EN SU DÍA…

Melany y Santiago se pusieron en contacto con el productor de la artista que vendrá por primera vez a Uruguay.

Las negociaciones continuaron con Ángelo Chiapino – propietario del complejo Ayuí y la idea se fue materializando y consolidando.

La organización comenzó hace tres semanas atrás y la respuesta ha sido excelente tanto por parte de los sponsors como de todos los involucrados.

Se trata de vivir la víspera del Día de la Madre de una forma diferente y con una destacada propuesta musical.

“El perfil de Paula era lo que estábamos buscando… una joven humilde, luchadora y talentosa” – afirmó Vandelli.

Por otra parte Valentín Silveira es un reconocido intérprete de nuestro departamento que sin dudas aportará su calidad artística a una velada que promete ser diferente.

Si bien el evento apunta al día de la madre, la invitación se hace extensiva a todo público; parejas jóvenes, personas mayores y familia.