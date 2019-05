Ya son más de 700 los pacientes del Hospital de Salto que están en lista de espera para poder ser intervenidos quirúrgicamente. En los últimos meses del presente año, la lista se incrementó notoriamente, y desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) no hubo respuestas.

Cuando el número alcanzaba a las 500 personas, EL PUEBLO consultó el encargado de comunicaciones de ASSE, Marcelo Fernández, quien reconoció que esa era la cantidad de personas que esperan ser operadas en Salto, pero afirmó que esa cantidad iba a bajar en los días siguientes.

Aunque ayer, fuentes médicas del Hospital de Salto, informaron a este diario que ese número de pacientes en lista de espera, lejos de bajar se incrementó. Y en los últimos días se conoció que la lista llegó a los 700 pacientes.

“La mayoría de los casos son urológicos”, confirmó Fernández en su momento, algo que fue reconocido por médicos del Hospital, los que además dijeron que uno de los problemas es que el nosocomio no cuenta con un equipo de urólogos como funcionarios del centro asistencial, sino que los mismos conformaron una empresa y le venden servicios médicos al Estado, algo que es absolutamente legal, consignaron a este diario fuentes consultadas al respecto, pero que aducen “limitan el accionar del Hospital porque no cuenta con un equipo de profesionales en esa área al servicio permanente y si no se contrata se van aglomerando pacientes”.

Los informantes señalaron que para poder realizar las intervenciones quirúrgicas “el Hospital cuenta con cuatro salas equipadas de última generación, renovadas y totalmente de vanguardia, pero para esto es necesario contar con recursos humanos, principalmente anestesistas. El año pasado llegaron algunos anestesistas de la región que fueron contratados especialmente y se llegó a intervenir 10 pacientes por día”.

Asimismo uno de los médicos consultados dijo “que meses atrás llegó a llevarse a cabo una coordinación quirúrgica que se llamaba CQC, donde se reunían los especialistas de todas las áreas una vez por semana para coordinar las intervenciones más inmediatas, las que no demoraban más de 10 días en hacerse, pero ahora ni siquiera tenemos esa instancia. Y si bien hubo en el año 2015 alrededor de 400 pacientes en listas de espera y se llegó a bajar en 50”.

Los informantes dijeron que la actual administración prescindió de los recursos anestésicos con los que contaba el nosocomio, por lo cual eso influyó de manera determinante en la cantidad de pacientes que están en lista de espera.

“Yo creo que si no se arregla la situación de las contrataciones de recursos humanos, sobre todo de anestésicos quirúrgicos, quizás al mes de julio, que es en pleno invierno lleguemos a las 1.000 personas en lista de espera para ser operadas, lo que nos lleva a preguntarnos si eso sucediera, ¿podríamos estar incurriendo en un estado de emergencia sanitaria?, no es muy difícil pensarlo”, expresaron los médicos consultados por este diario, quienes coincidieron que debe haber una intervención directa de ASSE para resolver este tema cuánto antes.

Por otro lado, EL PUEBLO procuró la palabra de la dirección del nosocomio, pero la misma no se encontraba disponible. Asimismo, desde el área de comunicaciones las consultas no fueron respondidas.

VIENE EL MINISTRO

Hoy a las 20 horas el ministro de Salud, Jorge Basso, estará en Salto dando una charla en el local central del Frente Amplio, ubicado en la calle Uruguay 1372. En la instancia, el secretario de Estado se reunirá además con la Mesa Política Departamental del Frente Amplio.

NOTA: HUGO LEMOS