Llegó anoche a Salto la 26ª Edición del “Rally de las Mil Millas Sport e Históricos”, con poco más de cien automóviles de diversos diseños y de todas las épocas. Recalaron en la Estación ESSO del By pass del acceso sur de nuestra ciudad. Oportunidad que fue aprovechada por los organizadores y la Estación ESSO para realizar una donación de alimentos no perecederos a Aldeas Infantiles.

RALLY SOLIDARIO

EL PUEBLO dialogó con Tomás Gutiérrez, gerente de ESSO Salto, quien explicó que se trata de “una iniciativa que tuvo el Club Uruguayo de Automóviles Sport, que nos eligió como parada oficial para este rally. Dentro de eso se organizó una donación a Aldeas Infantiles de alimentos no perecederos. Cada competidor va a realizar una donación, y la ESSO de Salto a través de determinados proveedores, hemos decidido hacerle entrega de esta mercadería que tanta falta hace”.

“El viernes y domingo vuelven a pasar -explicó Federico Roig Sierra, miembro del directorio de ESSO Salto-, por lo que estamos muy orgullosos que nos tomen a nosotros como un punto de referencia. Para eso tratamos de organizarnos lo mejor posible para atenderlos de la mejor manera”.

RALLY DE REGULARIDAD

EL PUEBLO también dialogó con Marcelo Burghi, secretario del Club Uruguayo de Automóviles Sport sobre los detalles de la competición. “Venimos directamente de Montevideo, pasamos por siete departamentos, pero venimos directamente para Salto, donde hacemos epicentro, y nos vamos moviendo día a día de acá hasta el sábado de noche a los diferentes lugares alrededor de Salto”.

Sobre la dinámica del rally, Burghi contó que “salimos a las doce de calle Liniers, al costado del edificio de Presidencia, al lado del Solís y vinimos regulando, pasando por siete departamentos. Estamos llegando acá a las 20 horas y tenemos previsto llegar al Arapey aproximadamente 21.30 horas el primer vehículo. Se viene haciendo un rally de regularidad, es el único tipo de carrera en la que no se compite con el de al lado sino que se compite contra uno mismo, uno tiene una velocidad, una distancia y un tiempo dado, y lo tiene que cumplir a rajatabla”.

- ¿Dónde está el sabor en este tipo de competencia? ¿En los autos, en la ruta…?

– En el mix. Tenemos gente que viene y compite con un desvío de centésimas, o sea, ha habido mil millas que el que pierde lo hace por dos centésimas. Tenemos el desafío de usar autos hermosos que generalmente están guardados. Habrán visto algún Jaguar o algún Mercedes antiguos, hay un lote de autos que siempre están guardado, porque lamentablemente no se pueden usar todos los días. Y después tenemos lo otro que es lo que le ponemos que es el tinte social, donde armamos la competencia de tal forma de estar todos juntos en el mismo hotel, entonces cenamos, desayunamos todos juntos e interactúas con un lote de gente que ves una o dos veces por año.

- ¿Son los mismos corredores todos los años o va variando?

– Van variando. Es el primer año que tenemos un récord entre los inscriptos de matrimonios. Además, tenemos a muchos padres con hijos corriendo, lo cual es buenísimo. Esta es la única carrera en Uruguay con mayor cantidad de ediciones ininterrumpidas. Hace 27 años que se fundó el club y llevamos 26 ediciones de esta carrera. Fíjese que estamos trayendo a Salto, entre los que corren y la organización, a 250 personas. Hoy estamos recibiendo, que van a llegar de noche tarde, 8 tripulaciones que vienen directo de Argentina, además de brasileros, paraguayos y por supuesto, uruguayos. La verdad que se trata de una movida que para nosotros es muy interesante y es todo dinero que queda acá en Uruguay.

- ¿Por qué tomaron como referencia a la Estación ESSO?

– El año pasado pasamos por acá y encontramos en la ESSO de Salto a gente que nos atendió muy bien, que nos brindó un servicio y fueron siempre amables. Este año para hacer una carrera de estas, vinimos varias veces durante el año y volvimos a experimentar lo mismo. No digo que se experimentó mal en otros lados, que sí pasó, pero no importa, acá experimentamos esto. Y nos gustó mucho que la gente de ESSO de Salto se prendiera de la idea que tenemos nosotros sobre la donación de alimentos, y nos dieron una cantidad muy importante de alimentos que nos pareció bárbaro porque nosotros como club, aparte de lo que dona la gente, ponemos mercadería. Así que estamos súper contentos en ese sentido. Recuerdo que el año pasado cualquier estación era libre para entrar, y nosotros vinimos todos para acá, como hoy de nuevo.