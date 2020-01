Enero de 2020

Querida/o: Acá te saludo, desde el horno minuano. Acá no corre el vientito que hay en la costa, y el calor se sufre más. Playas repletas, campings repletos. Cerquita, en el Arequita, el domingo había más de 2.000 turistas, cupo lleno, y el Santa Lucía lleno de bañistas. El camping de Santa Teresa, en Rocha, cerró el ingreso porque está repleto. En el este hay sorpresa en los restaurantes, porque los uruguayos al parecer han variado su dieta. Se salen más a menudo del asado, la pulpa y las milanesas, y piden platos diferentes y más elaborados. Dicen que es por el aumento del poder adquisitivo y porque al viajar más que antes, conocemos nuevas costumbres culinarias. Lacalle Pou y su futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se reunieron con la cúpula del PIT-CNT. Para Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, la reunión fue “positiva”. Lacalle y Mieres reafirmaron que los Consejos de Salarios funcionarán básicamente como hasta ahora. Mieres aclaró que se buscará “flexibilizar” aspectos, entre ellos negociar por separado salarios de Montevideo y el interior del país, que podrían ser menores. El nuevo gobierno quiere también enfatizar sobre la productividad. Lacalle y amigos iban a un asado en Punta del Este y se encontraron en un camino con un auto en una cuneta. Era de turistas brasileños, y se había salido de la ruta. Pararon, se bajaron, ayudaron y quitaron el auto de la cuneta. Lacalle y sus amigos se ganaron el agradecimiento de los turistas, que no concebían ser rescatados por un presidente, y por supuesto las redes sociales estallaron con elogios hacia el presidente entrante. Gerardo Zambrano, uno de los empresarios rurales más grandes del país, dijo que el nuevo gobierno tiene que “dar y ganar la batalla” en “el tema sindical”. Para completarla dijo que para los sindicatos “el trabajo no es prioridad” y que “los sindicatos han tomado el poder”. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, escribió un editorial titulado «Zambrano encarna la teoría de ‘el mejor sindicato es el que no existe’». Un operador de maquinaria de una obra privada dañó un caño de abastecimiento y dejó sin agua a Piriápolis y a otros balnearios por varias horas. Las redes de agua potable y los sistemas de saneamiento son muy exigidos en la costa, en el verano. El gobierno expresó preocupación porque la Guardia Nacional Bolivariana impidió a diputados reunirse en su asamblea. Dijo que la actitud del gobierno venezolano “daña seriamente” los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con el diálogo y la pacificación. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, pretende ser candidato del FA a la Intendencia de Montevideo, en mayo. Ya tenía el apoyo de Asamblea Uruguay, y ahora sumó el de Izquierda Democrática, un grupo más chico del FA. En Paysandú, un hombre intentó sin éxito robar una moto. Era perseguido por la Policía, se metió en un centro comercial para escapar. Lo capturaron guardias de seguridad y lo inmovilizaron contra el piso. Murió asfixiado. Antes de eso, mientras estaba en el piso, gritaba “me muero, me muero”, y que no podía respirar, en videos que circularon. Dos guardias de seguridad fueron formalizados por homicidio. Javier Falco, presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, habló sobre los perros sueltos y las jaurías que forman. Y las ovejas que matan. Esta semana atacaron en la zona entre 50 y 60 lanares, en un sólo día. Dijo que esos perros hacen mucho daño, y que habría que matarlos. La Plataforma Animalista del Uruguay le dijo de todo un poco a Falco. Un conocido adiestrador canino, Andrés Peirano, le recordó a Falco que la matanza de perros en el campo no es sólo “retrógrada”, sino además “ineficiente”, y recordó que los perros cimarrones nunca pudieron ser eliminados a pesar de grandes esfuerzos realizados en los siglos XIX y XX. Y le recordó que en el país ya se estudia como uno de los mejores métodos para proteger las majadas… el uso de un perro, el Pastor Maremmano. Estos defienden las majadas de zorros, jabalíes, felinos, y de otros perros, claro. Decenas de mujeres entonaron en Piriápolis, en plena rambla, la canción “Un violador en tu camino”. Surgió en Chile, y está dando la vuelta al mundo. Los jueves de enero y febrero, la Intendencia de Montevideo ofrecerá el ciclo “Cine en chancletas”. Habrá cine gratuito en espacios públicos y barrios de la capital. También en Montevideo se hicieron el lunes las Llamadas de San Baltasar. Unas 30 comparsas de tambores recorrieron Barrio Sur y Palermo. Los blancos anuncian que ven con interés la posibilidad de reeditar la coalición multicolor en las elecciones departamentales de mayo. (Yo creo que les interesa sobre todo en los departamentos en los que el FA tiene posibilidades, de cuatro a ocho). Encontraron espuma y manchas marrones en playas de Montevideo. Se analizaron y resultan ser bacterianas, pero sin riesgo para la salud humana. Las playas están repletas, en toda la costa. El lunes llegó al país el humo de los incendios australianos. No hay riesgo serio para la salud humana porque está a mucha altura, unos 9 mil metros, pero a esa altura vuelan justamente los aviones comerciales, lo que podría traer problemas. El martes falleció Carlos Suero. Fue médico traumatólogo de Nacional por más de 50 años, y una celebridad mundial en medicina deportiva y lesiones. Luis Lacalle habló telefónicamente con el secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo. Le pidió estudiar la posibilidad de establecer un tratado de libre comercio (TLC) entre EE.UU. y Uruguay. Para Jorge Díaz, Fiscal de Corte, si el Ministerio Público no tiene un incremento presupuestal, no podrá cumplir como debe con sus responsabilidades. Una fiesta callejera no autorizada en la rambla en Malvín, Montevideo, terminó con un joven herido de bala, y una rapiña. Un adolescente de 17 años fue detenido por la rapiña. Las fiestas callejeras nocturnas no autorizadas en la capital suelen terminar con desórdenes, peleas y daños a vehículos y propiedades. El alcalde de Pocitos cree que si se hacen de esa manera es porque hay quienes ganan mucho dinero con ellas. Alvaro García, director de OPP, podría ser otro precandidato del FA a la Intendencia de Montevideo. Tiene 58 años, es contador y letrista de murgas. Abandonó el Partido Socialista para formar su propio grupo, Plataforma. El Programa Educativo de Verano de Primaria llegará este año a 13.000 niños de 130 escuelas de todo el país, 3.000 más que el verano anterior. Hay piscina, campamentos y actividades de aprendizaje a través del juego. Un joven argentino fue operado luego que le quebraran la mandíbula de un golpe en una fiesta electrónica en Punta del Este. Los videos muestran cuando un joven uruguayo -rugbista- se le acerca casi por la espalda y le pega un puñetazo sin aviso ni razón alguna. El uruguayo está identificado, y él mismo ya bloqueó todas sus cuentas en redes sociales. Pero no le pasará nada, porque el herido no presentó denuncia. Una mujer, brutalmente golpeada por su pareja frente a sus hijos, fue rescatada por vecinos en Montevideo. El agresor intentó colgarse luego, sin éxito. Está con prisión preventiva por seis meses. Desempleo de noviembre llegó a 9,2%, bastante más que en noviembre de 2018 (7,2%). Además, sube 0,4% respecto a octubre. En Montevideo llega a 8,1%, y en el interior a 10%. Desempleo en mujeres 10,9%, y en varones 7,7%. Ingreso de turistas del 1º al 6 de enero aumentó 11,22% respecto al año anterior. En total fueron 134.744 turistas. Argentinos 56.738, uruguayos 47.347, brasileños 16.340, paraguayos 2.202, estadounidenses 1.788 y otras nacionalidades 10.329. (¿Turistas uruguayos en Uruguay?) Me extraña que pregunte, en verano llegan muchos miles de uruguayos que viven en el exterior, a pasar vacaciones aquí y ver a familiares y amigos. En Colonia, efectivos de Prefectura y Aduanas detuvieron a un argentino que pretendía entrar al país con U$S 40.000 escondidos en sus zapatos. Lo descubrieron porque caminaba con dificultad. (Y, sí…). El mismo hombre, se supo, entró al país otras ocho veces en diciembre de 2019. (¿Siempre caminando con dificultad?) Y, yo apostaría a que sí… Una mujer falleció en Paysandú luego de caer del cuarto piso de un edificio. Algunos creen que fue empujada, y hay quienes afirman haber visto cómo ocurría. La otra persona presente en el apartamento, su pareja, está detenida. Luis Lacalle anunció que mantendrá el criterio de Tabaré Vázquez de no darle cargos a la oposición en los directorios que tengan representación social. O sea que el FA no estaría en los directorios de ANEP, ASSE y BPS. El presidente electo está completando la integración de los directorios de entes y empresas públicas. Los equipos de fútbol se preparan en pretemporadas. Peñarol trajo a un montón de jugadores, y Nacional sólo a uno. (¿Acaso estás con chucho?). Me ofende; nuestra Cantera Inagotable nos dará muchas alegrías. Defensor se reforzó también mucho, y bien. Todos empiezan a jugar partidos de práctica en estos días. Uruguay decidió no firmar una declaración del grupo de contacto de países que apoyan al venezolano Juan Guaidó. Nuestro país integra el grupo, pero no firmó, por razones que no se dieron a conocer. Lectores de La Cartita que viven en el exterior me tiran gentilmente de las orejas escribiéndome que no he informado recientemente sobre actividades de entidades uruguayas en el exterior, sobre todo las que impulsan el voto de quienes no residen aquí. (Puede y debe rendir más). Siempre. El abrazo apretado de siempre.

Juan Antonio Minuano