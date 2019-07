Querida/o: (¿Y, no tenés encuestas hoy?) No me agarre pal chijete usted. Los candidatos se fueron casi todos de vacaciones, a lugares no especificados. Pescando por estos lares seguro no están, porque el frío está que ni te digo. Lacalle Pou resolvió el tema de su candidata a vice sobre el pucho, y anunció a Beatriz Argimón la misma noche de la elección. Martínez se vio envuelto en una telenovela, con un libreto malísimo. Se reunió con un montón de dirigentes del FA, mientras pululaban versiones sobre por qué no quería a Carolina Cosse, del MPP, la segunda más votada en la interna. Al mismo tiempo, se reunió con varias posibles candidatas a candidatas, como la ministra de Turismo Liliam Kechichian y otras, pero todas, menos una, declinaron. (No des más vueltas). Finalmente el viernes anunció a Graciela Villar. (¿A quién?) No sea atrevido. Graciela Villar fue edil del FA en Montevideo por Asamblea Uruguay por años, hasta renunciar para apoyar la precandidatura presidencial de Mario Bergara. Militante social y política de amplia trayectoria, ya de entrada le endosaron que se presentaba como psicóloga social sin serlo. Villar es socioanalista, una tecnicatura y no un título universitario. El diario que se explayó en el asunto fue El Observador, que ya trazó paralelismos con el supuesto título del ex vicepresidente Raúl Sendic. (¿El mismo Sendic que obtuvo con su lista 711 unos 5.000 votos en las internas?). El mismo. Danilo Astori se mostró en desacuerdo con la forma en que Martínez eligió a su candidata a vice, porque “expuso a mucha gente”. Igual, le pareció bien que fuese Martínez quien eligiera, en consulta con el resto del FA. Aunque el Plenario Nacional del FA deberá refrendar la decisión. El colorado Ernesto Talvi eligió al tacuaremboense Robert Silva como candidato a vice. Silva fue consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y trabajó en la implementación de la reforma de Rama. Es abogado, profesor de Administración y con posgrado en “habilidades gerenciales”, sea eso lo que sea. Para Edgardo Martínez Zimarioff, exministro de la Corte Electoral y también colorado, Silva está inhabilitado para ser candidato porque violaría el artículo 201 de la Constitución. No habría renunciado a tiempo a su cargo en el Codicen para poder ser candidato a vice y por tanto a presidente del Senado. Talvi y Silva están haciendo consultas, y hay opiniones encontradas. En Cabildo Abierto, Manini Ríos habría ofrecido la vice a Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes del accidente en Los Andes de 1972. Canessa, que ya fue candidato en el pasado por su propio Partido Azul, rechazó la oferta por motivos familiares. La Asociación Rural, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz decidieron no negociar con los trabajadores en Consejo de Salarios. El Consejo se saldará entonces por decreto del Poder Ejecutivo, al igual que sucedió anteriormente. Según Ernesto Murro, Ministro de Trabajo, el año pasado hubo ocho decretos en 231 consejos de salarios, 4% del total. Un militar de la Fuerza Aérea demandó al Estado por 100 mil dólares. En el año 2017, a raíz de una broma en su cumpleaños, cuando estaba de servicio en el Congo, sufrió serias lesiones en la cara, cuyas consecuencias sufre hasta hoy. El BPS podría suspender las asignaciones familiares a 9.732 mil menores que no concurren a clases. Las familias afectadas pueden apelar la decisión hasta el 31 de julio, probando que sus hijos concurren a un centro de estudios. Los afectados son el 3% de los beneficiarios, entre 5 y 17 años. Una ballena minke que encalló en la costa de Colonia, cerca de Carmelo, no pudo ser rescatada, y murió. Las ballenas visitan a menudo nuestras costas, sobre todo la ballena franca, en la costa este del país, a partir de octubre. Pablo Da silveira, responsable de coordinar un programa único del Partido Nacional, dijo que ya empezaron a trabajar entre los sectores. Tendrán el programa único listo en agosto en la Convención del partido. En Italia el tribunal que investigó el Plan Cóndor condenó a cadena perpetua a muchos acusados, incluyendo a varios exrepresores uruguayos. José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez son los nombres. El tribunal utilizó sentencias y legajos aportados por el gobierno uruguayo. La Ley de Inclusión Financiera se aprobó hace cinco años. En el 2018 se hicieron 152 millones de operaciones con tarjetas de débito, por 160.000 millones de pesos. Esto significó un incremento de 51% en la cantidad de operaciones y de 44% en el monto respecto a 2017. Las transacciones con tarjetas de débito se multiplicaron por 23 respecto al año 2014. Un fiscal de Salto tiene custodia policial las 24 horas, luego de ser amenazado de muerte. El fiscal investiga un asalto en las Termas del Daymán de abril pasado, por el que formalizó a cinco personas, entre ellas a dos policías. Investiga también un atentado contra la casa de la directora de la cárcel de Salto, y el robo de una computadora de la Jefatura de Policía de Salto, que contenía evidencia compremetedora sobre narcotraficantes salteños. Otros dos fugados de la ex Cárcel Central fueron capturados, en Minas. Sólo queda libre el último y más importante de los fugados, Rocco Morabito, jefe de la mafia calabresa. (Se llama ‘Ndrangheta). No, se llama Morabito. (No, la mafia calabresa es la ‘Ndrangheta). Ah, bueno. Al parecer ya habría abandonado el país. (¿La ‘Ndrangheta). No, Morabito, mire que está pesado… La Justicia investiga aún si hubo ayuda interna para la fuga de la cárcel. El ministro Ernesto Murro se mostró triste por la baja votación del FA en las internas. Dijo que ahora hay que levantarse “dignamente y en beneficio del pueblo”. La Fiscalía y la Facultad de Psicología firmaron un convenio para ayudar a víctimas de violencia de género y delitos sexuales. Estudiantes avanzados apoyarán a las víctimas, junto a técnicos especializados. El colorado José Gervasio González Querio, tiene 68 años y es relojero. Y además fue el precandidato presidencial menos votado de las internas, con sólo tres votos en todo el país. Él mismo hizo todo, desde confeccionar las listas hasta distribuirlas. Una enfermedad lo mantuvo en cama una semana antes de las elecciones, lo que le dificultó el trabajo. Es salteño y vive en Montevideo, donde obtuvo sus tres votos. Sus dos hijas también viven allí. Planea presentarse en las elecciones de octubre, con su Lista 714. El lunes Tabaré Vázquez firmó el decreto para incorporar a Paso Centurión y Sierra de Ríos (Cerro Largo) al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. La zona se mantendrá natural y sólo se podrán realizar actividades turísticas. La región es una extensión de la mata atlántica brasileña, y en ella hay especies vegetales y animales únicas en el país. (¿Pumas, yaguaretés?). Felinos con seguridad, puma debe haber alguno, pero yaguareté, vaya a buscar al Pantanal en Brasil que hay un montón. Ya hay 15 áreas protegidas en el país. Verónica Alonso destacó que casi la mitad de los votos de Sartori, 43 mil de 92 mil, fueron de su agrupación, Esperanza Nacional. La agrupación de Alonso tuvo el 64,5% de los votos de Sartori en Montevideo, 85% en Canelones y 66% en Maldonado. Y ya están las encuestas de nuevo. Una de Opción Consultores, hacia octubre. PN 32%, FA 27%, PC 10%, Cabildo Abierto (CA) 5%. PI, Partido de la Gente y Unidad Popular (UP), 1% cada uno. 5% en blanco o anulado, 18% de indecisos. Para Opción, el PN ha estado por encima del FA desde el 2016. Respecto a 2014, el PN tiene 4 puntos más, el FA diez menos y el PC dos menos. El Partido Comunista (PCU) analizó el resultado de las internas y al parecer Oscar Andrade encabezará su lista al Senado. Andrade anduvo mucho mejor de lo esperado en las internas y alcanzó casi 60 mil votos. Los fríos y heladas hicieron subir los precios de las hortalizas de hoja. La lechuga subió casi 100%. Antes el productor recibía 8 pesos por cada una y ahora 15, que sigue siendo muy poco. Guido Manini Ríos, candidato presidencial de Cabildo Abierto, descartó formar ninguna coalición con ningún otro partido opositor. Dijo que CA pretende disputar el balotaje en noviembre. (¡Ah, macho!) Yo diría que se tiene una fe bárbara, o que está hablando para la tribuna. Más de un dirigente de la oposición blanca y colorada ha dicho que no haría alianzas con CA, y eso seguramente dolió. Amnistía Internacional (AI) hizo informe sobre Uruguay. Destacan compromiso “sostenido” del Estado, por ejemplo garantizando que los crímenes de lesa humanidad “no estén sujetos a prescripción”. Aún así, critica que el 97% de los desaparecidos no han sido encontrados, y que el 91 % de las causas judiciales de violaciones a derechos humanos aún no se ha solicitado procesamiento. (Esos números duelen bastante). Hace tiempo que no lo veía tan izquierdoso a usted. (No es por opción política, sino por humanidad). Linda discusión plantea. Además, AI recomienda implementar con “urgencia” recomendaciones para mejorar la vida de los presos y sus oportunidades de rehabilitación, e implementar y financiar las medidas previstas por la ley de Violencia Basada en Género contra las mujeres. América Latina tiene el 13% de la población mundial, pero el 42% de todas las víctimas de homicidios. La tasa media es de 17,2 homicidios al año por cada 100 mil habitantes, el triple del promedio mundial y casi seis veces más que Europa. Centroamérica, con 25,9; Sudamérica, con 24,2; y el Caribe, con 15,1, son las subregiones con las tasas más altas de homicidios del planeta. El Salvador (62,1), Venezuela (57), Jamaica (57) y Honduras (41,7) tienen las tasas más altas del mundo. Argentina, Perú, Uruguay y Nicaragua están en la parte baja de la tabla, pero por encima del promedio mundial de 6,1. Sólo Chile (3,1) está por debajo. El crimen organizado, la violencia familiar y de género son las principales razones. La educación pública (ANEP) gastaba el 80% de su presupuesto en el 2005, y 87% en el 2018, según la rendición de Cuentas. En el período, el gasto por alumno se triplicó. En Primaria fue de 90.000 por estudiante en el 2018, en Secundaria 89.000. En educación técnica 101.000, con 44% de aumento en la matrícula en 13 años. El gasto anual por estudiante en formación docente fue de 119.000.

Juan Antonio Minuano