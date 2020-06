Minas, junio de 2020

Querida/o: Tres infantes de Marina asesinados, femicidios y homicidios que baten récords, Rivera con más casos de COVID-19 que Montevideo. ¿Por dónde querés que comience? (Viniste apocalíptico, hoy. ¿No tenés nada positivo para contar?). No te preocupes que también habrá buenas noticias. El fin de semana, tres infantes de Marina aparecieron asesinados, ejecutados con tiros en la cabeza, en una base semi abandonada en el Cerro de Montevideo. Los jóvenes marinos estaban de guardia allí. Enseguida aparecieron dos hipótesis. Una, algo razonable, una ejecución narco para robar las armas, ya que faltaban las pistolas de los soldados. Otra… una acción guerrillera. Hasta me da vergüenza escribirlo. Esta última versión fue abonada por unos cuantos delirantes u operadores políticos en las redes sociales, como siempre pasa en redes sociales, que aparecen las versiones más disparatadas. Pero también fue abonada por muy, pero muy infelices declaraciones de algunos dirigentes de peso, como el ex presidente Julio María Sanguinetti, quien dijo que lo del domingo le recordó a una acción tupamara de la década de 1970, aunque expresamente dijo que pensaba que esta vez habían sido narcos. Igualmente, la referencia le costó un repudio masivo. Y hubo un largo y expresivo silencio del propio Sanguinetti luego, quien debe estar aún arrepintiéndose de lo que dijo. El triple homicidio se resolvió en pocas horas.

El responsable principal, un marino desertor, adicto a las drogas y conocido de dos de los tres jóvenes asesinados. Los mató para vender las armas, casi inmediatamente. Fue arrestado en pocas horas porque ya había anunciado que podía intentar robar armas en ese lugar, y eso ya había sido denunciado a la Marina por otro efectivo que lo supo, a fines del 2019. El jefe de la Infantería de Marina fue relevado de su cargo. Hubo dos días de duelo nacional por el triple asesinato. En menos de 72 horas fallecieron seis personas por violencia de género: cuatro homicidios, dos suicidios, y además tres tentativas. El domingo, en Rocha, un hombre mató a su hija de 8 años y su hijo de 10, y luego se suicidó. Se había separado recientemente de la madre de los niños. El mismo día, en Durazno, un hombre de 68 años intentó matar a una mujer de 30 de un disparo en la cara, mientras almorzaban juntos. Está hospitalizada. Un día antes, una mujer de 34 años fue hospitalizada con graves lesiones en Las Piedras. Fue brutalmente golpeada por su pareja. Hace una semana en Tacuarembó, un hombre de 45 años mató a su madre, de 79. El lunes, un hombre mató a su esposa arrojándola desde un séptimo piso, en un complejo habitacional en Malvín Norte. Luego se suicidó. Ambos tenían unos 35 años, y la mujer una hija de cuatro años. El miércoles hubo una marcha en protesta por los femicidios y asesinatos. Exportaciones en mayo, incluyendo zonas francas, fueron de U$S 626 millones. Hubo una caída de 26% respecto a mayo de 2019. De enero a mayo fueron U$S 3.086 millones (-18%). La celulosa y la carne fueron los rubros que más cayeron. El arroz continúa aumentando sus ventas al exterior. El rubro más exportado en mayo fue la carne, pero cayó 21% respecto a mayo de 2019, principalmente por pocas compras de China, nuestro principal cliente. El IPC subió 0,57% en mayo, y 11,05% en los últimos 12 meses. La inflación anual fue la más alta desde octubre de 2003. Si en junio la inflación supera el 0,95%, se dispararán cláusulas gatillo de varios convenios salariales colectivos, y habrá aumento automático de salarios para muchos trabajadores. La inflación de enero a mayo es la mayor desde mayo de 1997. El aumento de precios que más incidió en mayo fue la de alimentos y bebidas (0,27% del total), uno de los rubros que más impacta en la población con menos ingresos. Ya hay 18 personas imputadas en la Operación Océano, sobre explotación sexual de menores, fundamentalmente en Punta del Este. Entre los imputados hay un ex juez, docentes, profesionales y varios empresarios de primer nivel. Sólo uno de los imputados está con prisión preventiva.

En Colonia, la Justicia resolvió desarchivar el caso Moreira, sobre el pedido de favores sexuales a cambio de pasantías laborales por parte de quien era intendente allí, Carlos Moreira. La edila involucrada en el caso solicitó la reapertura porque el hermano de la fiscal que lo archivó fue edil suplente en la lista electoral del propio Moreira. No se definió quién será el nuevo fiscal del caso. Miguel Loinaz, presidente de la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) reconoció a Búsqueda que tiene un escritorio en su despacho para que su esposa le lleve los papeles de su actividad privada y otros “quilombos”. Cuando asumió, Loinaz contrató a su propia esposa. Esta renunció luego que un director de la propia CND le dijo a Loinaz que eso era ilegal, y luego que el asunto se hiciera público. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, dijo que revisará el gasto en alimentación escolar. Primaria distribuía 200.000 raciones diarias de comida, antes de la pandemia. El precio promedio por comida es de un dólar, y el sistema de alimentación se financia con el Impuesto de Primaria. Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, interrumpió dos veces en el uso de la palabra a la diputada del FA Verónica Mato, y le hizo leer el reglamento, que prohíbe dirigirse en forma insultante o agraviante a los demás diputados. La diputada estaba hablando sobre la violencia hacia las mujeres y sobre cómo los varones callan o mandar acallar a las mujeres… Las palabras de Mato, y las críticas a Lema, se hicieron virales. Al parecer a Lema le pareció “injusto” que Mato utilizara repetidamente la palabra “varón” de forma vehemente, dirigiéndose a sus colegas parlamentarios. Ayer, miles marcharon en Montevideo en el marco de un paro parcial de la central PIT-CNT. Reclamaron una renta básica universal transitoria, para paliar los efectos socioeconómicos más graves de la pandemia. La consigna del paro fue “La emergencia es la gente”. El miércoles el Senado aprobó en general la Ley de Urgente Consideración, LUC. Ayer comenzaron a votarla artículo por artículo. El FA votará unos cuantos artículos, pero continúa sosteniendo que la ley es anticonstitucional. Eduardo Bonomi, ahora senador del FA, advirtió que los cambios previstos en Colonización permitirán que los colonos no deban vivir en el predio, y que promoverá la concentración de la tierra. El mismo miércoles, pero en la otra cámara, el diputado cabildante Eduardo Lust interpeló a cuatro ministros por la nueva planta de pasta de celulosa y el acuerdo con la finlandesa UPM. La interpelación fue más bien amable -el diputado y los ministros integran la misma coalición- pero Lust dijo que al final quedó «conforme» y «disgustado». Lust y otros cabildantes se oponen a la nueva planta, aunque no su partido, ni la coalición. Un artículo de la revista Sudestada afirma que el reciente nuevo acuerdo entre el gobierno y UPM no significa casi ahorros reales al gobierno, pero mejora la protección de la empresa finlandesa ante desacuerdos y problemas futuros. La interpelación fue de un día para el otro y el FA protestó porque el escaso aviso no le dejó tiempo de preparación. El miércoles comenzó a funcionar una Comisión Binacional Uruguay-Brasil para trabajar conjuntamente en la pandemia de COVID-19, especialmente en la frontera. Rivera tenía ayer en total 45 casos, uno más que en Montevideo y más que cualquier otro departamento. La directora del Mides de Rivera dio positivo, y estuvo reunida con autoridades nacionales. El presidente Lacalle Pou, el ministro de Defensa Javier García, el secretario de Presidencia Alvaro Delgado, el presidente de ASSE Leonardo Cipriani. Todos fueron testeados, con resultado negativo. Lacalle se reunió con Tabaré Vázquez apenas vuelto de Rivera. Vázquez fue testeado y dio negativo. La Policía allanó una estancia en Flores e incautó 22 armas de fuego y más de 3.000 cartuchos. El propietario, austríaco, no estaba en el país. Tres empleados fueron detenidos. Todos los tests de coronavirus realizados en el país el miércoles dieron negativo, por primera vez desde marzo. El presidente Lacalle Pou se reunió con Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en la Torre Ejecutiva. Se comprometió con los familiares a seguir buscando la verdad acerca de los desaparecidos. Los familiares dijeron luego que el aspecto clave es que las Fuerzas Armadas tienen la información que permitiría avanzar en el tema. El diputado colorado Martín Melazzi envió mensajes a productores agropecuarios argentinos con campos en Uruguay. Les ofreció facilitarles el ingreso a Uruguay, “de acuerdo con las normas sanitarias” y “en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores” (MRREE), encabezado por el también colorado Ernesto Talvi. El MRREE dijo que no hay ningún plan para facilitar el ingreso de los productores. Mutualistas alarmadas porque miles de trabajadores enviados a seguro de paro quedaron sin seguro de salud por error, y las mutualistas sin millonarios ingresos por esa razón. Al parecer muchos trabajadores aparecen en el BPS dados de baja en las empresas, y no en seguro de paro. Según el semanario Búsqueda, Tabaré Vázquez y José Mujica tienen muy frecuentes contactos telefónicos. Ambos trabajan para fortalecer al Frente Amplio, y en apoyos puntuales, públicos o no, al gobierno. Vázquez continuará además en contacto con el presidente Lacalle Pou, por el tema de la crisis originada por la pandemia. El psicólogo Martín Quiró asumirá como nuevo director de la Unidad 6 de la cárcel de Punta de Rieles. Esta unidad es considerada en el país como de las mejores del país en oportunidades laborales y educativas para reclusos, y en rehabilitación. Reemplazará a Luis Parodi, quien renunció hace unas semanas por motivos personales, y que ha sido un referente y ejemplo por muchos años en rehabilitación carcelaria. Quiró viene de dirigir una unidad similar pero más pequeña en San José, que tiene los números más altos de reclusos que estudian (68,6%) y trabajan (74,6%) en todo el país. (Yo sabía que alguna buena noticia tenías). ¿Viste? Unos 500 granaderos entraron a los módulos más problemáticos del Complejo Carcelario, la cárcel más grande y problemática del país. Requisaron cientos de cortes carcelarios, teléfonos celulares y drogas. La cotización del dólar se ha mantenido estable las últimas semanas, y esperan que se mantenga más o menos igual, entre $ 44 y $ 45 para la compra. (Comprá, comprá). Sí, caramelos Zabala voy a comprar. Me despido, bien abrigadito, porque el frío aprieta. Cuidate, el abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano