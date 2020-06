Desde Minas, Lavalleja

Minas, junio de 2020

Querida/o: ¡Feliz Día del Abuelo/a! Que este año se lo merecen más de lo habitual. Muchas personas mayores, con la pandemia, han pasado meses enteros casi sin contacto con sus seres queridos. O más bien prácticamente sin contacto con nadie. En las casas de salud de todo el país los ancianos están prácticamente confinados, y al parecer no hay para ellos protocolos listos para organizar una vuelta a la “nueva normalidad”.

Un testigo protegido por la Policía fue amenazado, para que no declarara. Se trata de un testigo en un caso contra un empresario agropecuario y narcotraficante, que pretendió “exportar” 4,5 toneladas de cocaína, en cargamentos de soja.

Preocupante que logren amenazar a un testigo con custodia personal. Volvieron a colocar una placa de homenaje a Víctor Castiglioni en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, DNII. La placa había sido retirada en el 2016. Castiglioni fue jefe de Inteligencia durante la dictadura cívico militar, y fue quien planificó el secuestro de la maestra Elena Quinteros en 1976, desde el jardín de la embajada venezolana. Quinteros sigue desaparecida. Allí, bajo la jefatura de Castiglioni, quien dejó el cargo en 1982, se practicó la tortura contra detenidos de manera sistemática. El senador del FA Charles Carrera hizo un pedido de informes sobre el tema. La DNII depende del ministro Jorge Larrañaga. Dicen que la decisión de reponer la placa no fue de él. (¿Y eso no empeora aún más las cosas?). El senador blanco Jorge Gandini, que estuvo detenido allí brevemente en 1980 junto a Marcos Gutiérrez (hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz) reclamó también, al igual que todo el FA, el retiro de la placa. Lo mismo el sindicato policial de Montevideo. Acuerdo en Consejo de Salarios de empleadas domésticas. Podrán mantener multiempleo y simultáneamente cobrar seguro de paro por uno de los empleadores. Además deberán cobrar el 100% del salario en caso de que el empleador decida que no vayan en días y horarios ya acordados, por precaución sanitaria. En Livramento se decretó el toque de queda entre las 22:00 y las 5:00 horas, a causa de la pandemia. La ciudad brasileña, que es una sóla con la uruguaya Rivera, tiene casi 90 casos activos de coronavirus, mucho más que todo el Uruguay.

El gobierno uruguayo aplicará hisopados para testear la enfermedad en los puntos de ingreso desde Brasil a Uruguay, al menos en Rivera. Quienes den resultado positivo no podrán entrar al país. La diputada de Cabildo Abierto (CA) Inés Monzillo dijo en la Cámara que en algunos casos el hombre puede llegar a matar a su pareja «por exceso de amor». Luego pretendió explicarlo con un mensaje en Twitter, pero oscureció más que aclaró. La economía uruguaya cayó 1,4 % interanual en el primer trimestre del año. Respecto al trimestre anterior cayó 1,6%. Las exportaciones cayeron 5,8% respecto al primer trimestre y las importaciones crecieron 9.2% interanual.

Luis Lacalle Pou confirmó que dejará de cobrarse el “impuesto coronavirus” a funcionarios públicos que ganan más de 120.000 pesos mensuales, incluyendo los cargos políticos. La ley que se votó oportunamente habilitó cobrar el impuesto por dos meses, con opción a extenderlo dos meses más, cosa que ahora se descartó. El impuesto recaudó 8 millones de dólares en dos meses. Gabriel Gurméndez fue nombrado nuevo presidente de ANTEL. Ya fue director de la empresa en los años 90, y presidente en el año 2002. Luego fue ejecutivo en varias empresas ligadas al magnate de telecomunicaciones mexicano Carlos Slim, propietario de la empresa de telefonía celular Claro, con presencia en Uruguay. Edil blanco de Soriano -que fue presidente de la Junta Departamental- fue formalizado por abuso sexual contra una niña de 9 años, hija de su pareja, también formalizada. Dicen que las primeras denuncias de las maestras de la niña datan de hace más de un año.

El Directorio del PN condenó “enfáticamente” lo ocurrido y pidió al edil su renuncia. Una comisión senaturial estudia el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, líder de CA. El fiscal Rodrigo Morosoli espera a que se levanten los fueros de Manini Ríos para imputarlo por un delito de omisión de denuncia. Esto, por no comunicar a la Justicia cuando era comandante de las FF.AA. que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal militar que en 1973 arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro. Los senadores pidieron información ampliatoria, y demorarán unos días en definir. El propio Manini dijo que está de acuerdo con que se levanten sus fueros, pero los otros dos senadores del CA votarán en contra. Los del FA votarán a favor menos Mujica, que dice que una comparecencia ante la Justicia le permitiría a Manini presentarse como “víctima”. Qué harán los senadores blancos y colorados, no se sabe. (Pregunta: si Manini está de acuerdo con que se levanten sus fueros, ¿no podría simplemente renunciar a ellos en este caso?) Sí podría, y usted debería preguntarle a Manini y no a mí. Fiscal apelará el fallo de jueza que negó la extradición a Panamá de Maya Cirkurel. Fue negada por aspectos formales. Cirkurel, pareja del ministro de Cultura, Pablo Da Silveira, es acusada de participar en un esquema de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que coimeó a dirigentes políticos en muchos países de América. Investigan ataque a balazos a la fachada de edificio de Policía de Investigaciones de Las Piedras, Canelones.

Fueron nueve disparos con una pistola automática desde una moto con dos personas. Aplicarán Ley de Faltas a todos los indigentes que duerman o permanezcan en la calle. Serán retirados, si es necesario a la fuerza. Lo anunció el ministro de Interior Jorge Larrañaga. Una persona en situación de calle murió en la vía pública, de hipotermia. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, denunció que la ministra anterior servía café vencido a sus invitados, cuando iban a su despacho. CA cuestionó a la Justicia en el Senado por procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal, por el asesinato del tupamaro Nelson Berreta. Lo ametralló por la espalda y esposado en 1972, cuando intentaba huir. Por órdenes de un oficial, ya fallecido. El senador de CA Raúl Lozano dijo que hay “una clara persecusión ideológica que nada tiene que ver con la justicia”, en el caso. Otro senador de CA, Guillermo Domenech, reclamó en una entrevista radial una amnistía para los militares y “dar vuelta la hoja”. El semanario colorado Opinar, del sector Batllistas liderado por Sanguinetti, criticó fuertemente en varias notas al canciller, también colorado, Ernesto Talvi, sobre todo por su decisión de renunciar al cargo próximamente. Lo llaman “botarate” y “desertor”, y dicen que tiene “errores de conducción”, entre otras beldades. (¿Botarate?). Sí, botarate, búsquese un buen diccionario. (“Que tiene poco juicio y obra precipitadamente y sin reflexión”, dice el mío). No moleste, gurrumino. Primaria abrió 848 escuelas y jardines en todo el país, en segunda etapa de reinicio de clases. Los grupos se dividen en dos y tres subgrupos, y los niños no concurren todos los días. En la primera etapa la asistencia fue de 50% aproximadamente.

Ayer había sólo 15 casos activos de COVID-19 en todo el país, todo un logro del gobierno, y colectivo. (Que no se nos desmadre). Se reiniciaron actividades en templos religiosos, con protocolo de aislamiento, y próximamente se hará lo mismo con actividades culturales. Un fallo inédito de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) despertó preocupación en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La SCJ declaró inconstitucional un artículo de ley que declara la inimpugnabilidad de las resoluciones de la INDDHH. La INDDHH sólo puede por ley recomendar y proponer medidas y resoluciones, y por tanto no puede obligar a instituciones o personas a hacer nada.

Poder impugnar sus resoluciones -como lo hizo en este caso la Intendencia de Maldonado- debilita a la institución. El gobierno decretó un aumento “especial” de 226 pesos en las pensiones y jubilaciones mínimas. Es un aumento raquítico que ni de cerca cubre la inflación. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) cuestionó la decisión, por “absolutamente insuficiente”. La medida afecta a 125.000 jubilados y 11.000 pensionistas. No se trata del aumento principal de jubilaciones, que suele darse en enero de cada año. La jubilación mínima es ahora de $ 13.783, poco más de 300 dólares. Alcoholes del Uruguay (Alur) ha producido más de un millón de litros de alcoholes líquidos y en gel entre el 1º de marzo y el 15 de junio. Más de la mitad de la producción fue para satisfacer el 90% de la demanda del Sistema Nacional de Emergencias, Sinae. La empresa produce además biodiesel, bioetanol, químicos, alimentos animales, energía y azúcar. Según Pablo Mieres, ministro de Trabajo, el costo de la seguridad social desde que se inició la pandemia en Uruguay ha sido de 181 millones de dólares en seguros de desempleo y enfermedad. Es “la mayor crisis de empleo después de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Mieres. Más de 200 mil uruguayos solicitaron seguro de paro, y otros 50.000 a 60.000 tuvieron un freno repentino en su actividad laboral. El PIT-CNT propone que el gobierno brinde a los hogares más vulnerables una renta básica universal provisoria, 180 kilovatios de energía eléctrica gratuita, 50 gigas de internet, una carga de garrafa de 13 kg y 15 metros cúbicos de agua mensuales, mientras dure la situación de emergencia. Canadá estudia quitar la necesidad de visa para que uruguayos ingresen a ese país. La propuesta ha sido conversada entre ambos gobiernos desde el año pasado. En su convención, los docentes universitarios reclamaron dejar sin efecto los descuentos de 15% en los gastos en ciencia y tecnología y en la educación, producto del Decreto 90/20 del gobierno, que afecta a todo el Estado. O casi todo. Dicen que la medida tendrá “graves efectos” sobre el desarrollo científico y la Universidad de la República (Udelar) en general. El rector universitario Rodrigo Arim dijo en la misma convención que existe “un esfuerzo explícito” para minimizar el rol de la Udelar, en medios de comunicación. Esta, junto al Instituto Pasteur, desarrolló tests de diagnóstico nacionales para COVID-19 en tiempo récord, que permitieron enfrentar eficazmente la pandemia, y creó centros de diagnóstico en varias partes del país. Basta por hoy. Te mando un abrazo apretado, el de siempre. Cuidate.

Juan Antonio Minuano