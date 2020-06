Desde Minas, Lavalleja

Minas, junio de 2020

Querida/o: Mañana se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Entonces se abrió un período bastante oscuro para el país, que no sabíamos entonces cuanto duraría. Y que se hizo casi eterno para la mayoría. Anuncian para mañana en Montevideo dos caravanas, desde la Plaza Huelga General y la Universidad, hasta la Plaza Lafone, desde las 11 horas. Se nos desmadró el COVID-19 en tierras olimareñas. Al parecer, a partir de una sóla persona que viajó a Yaguarón, en la frontera, y se contagió, se originaron todos los casos allí.

El miércoles había en Treinta y Tres casi 50 casos, el doble que en el resto del país. Con números tan bajos de contagios y enfermos, cualquier descuido nos genera un brote rápido. Las autoridades ya tomaron medidas allí. Fortalecer el aislamiento, seguimiento y cuarentena de todos los casos, rastreo y tests para todos los contactos. A pesar de que las escuelas reabren en todo el país, en Treinta y Tres se cerraron y continuarán así al menos hasta el 3 de julio.

Luis Lacalle Pou viajó al departamento junto a otros jerarcas. Javier García estuvo y ahora deberá hacer cuarentena porque estuvo en contacto con un militar que luego dio resultado positivo. La coalición decidió hacer 32 cambios en la Ley de Urgente Consideración, LUC. Se habían detectado varias posibles inconstitucionalidades, que fueron corregidas. Se excluirá a la prensa del delito de agravio a la autoridad policial, algo que había sido fuertemente criticado aquí y por organismos internacionales. Al parecer se eliminará además el virtual veto de los gobiernos departamentales para la ampliación o creación de áreas protegidas. La LUC comenzó a votarse ayer en Diputados, luego de pasar por el Senado. Se armó un lío de proporciones con Fernando Cristino y la vicepresidenta Beatriz Argimón. (¿Cristino?). Sí, Cristino, que se volvió célebre de la noche a la mañana. El muchacho es relacionista público y representante de modelos, en Punta del Este. Llamó a la vice Argimón, a quien llama “madrina”, y le grabó la llamada, y luego la difundió por redes sociales. Y la llamada es explosiva. Cristino reclamaba al parecer que el hijo de Argimón (socio de Cristino en emprendimientos) le devolviera dinero de un evento organizado en Punta del Este, que según él se había llevado indebidamente.

Además le pidió a Argimón ayudarle a cobrar U$S 5.000 de la Intendencia de Maldonado, que le adeudan por el mismo evento, y que no le pagan porque mantiene deudas con la misma intendencia. Lo peor es lo que dice Argimón en la llamada. Afirma que en las altas esferas del gobierno reciben llamadas extorsivas a diario, da a entender que se graban más o menos masivamente llamadas telefónicas. Y Argimón se refiere a comentarios del propio Cristino en otra llamada, en la que habla de “el dealer (que suministra drogas) de Luis”.

Todo muy explosivo. El propio Cristino presentó a Fiscalía una denuncia por llamadas telefónicas con amenazas de muerte, de números desconocidos y con voces distorsionadas. La bancada de senadores del FA presentó el miércoles una denuncia sobre el tema, ante la fiscalía General de la Nación. Antes de eso se reunieron con representantes del gobierno, pero no encontraron satisfactorias las explicaciones. El canciller Erneste Talvi consideró un “error” del gobierno apoyar a un candidato de EE.UU. a la presidencia del Banco Interamericano de Desarollo, BID. (¿No lo consultaron?) No lo consultaron. El BID, por uná norma no escrita pero respetada, tiene su sede en Washington, y siempre ha tenido un presidente latinoamericano. Cinco ex presidentes latinoamericanos, incluyendo a Julio María Sanguinetti, reclamaron exactamente lo mismo, sin suerte. Kenneth S. George, embajador de EE.UU. en Montevideo, aseguró que su gobierno no incidió en absoluto en la decisión del nuestro.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó documento a potenciales inversores extranjeros, sobre situación y ventajas de nuestro país. Se elogian los indicadores macroeconómicos y la estabilidad institucional. Destacan la alta formalidad en el empleo, la red de seguridad social construida en los últimos años y el acceso casi universal a la salud. Elogian también el manejo de las reservas internacionales, en nivel récord, y de la deuda externa, la transformación de la matriz energética y nuestra posición como líder en energías verdes. (Vos perdoname, pero ese informe lo preparó el FA). No, es de junio de 2020, perdoname vos. ANCAP suspendió el suministro de combustibles, cemento y líquido asfáltico a la Intendencia de Salto, gobernada por el FA. Según ANCAP había tres intendencias con deudas, Salto, Florida y Cerro Largo, y sólo Florida llegó a un acuerdo de pago. Se armó escándalo cuando se conoció la medida, y ahora negociarán una semana con Salto y Cerro Largo para ver opciones de pago. Una abogada denunció ante el Directorio del Partido Nacional (PN) al diputado blanco de Cerro Largo, Christian Morel, por repartir canastas de alimentos hechas con donaciones, con etiquetas con su nombre. Si el directorio no le da pelota, la abogada irá a la justicia. Casi 400 personas fueron desplazadas de sus hogares por las fuertes lluvias de los últimos días. Ahora, dicen, se van las lluvias, y llega el frío polar. Nos vendrá bien el frío, porque hay una inmensa nube de muchos millones de langostas en Argentina, a sólo 150 km de nuestra frontera. Que lleguen o no dependerá de los vientos, y de la temperatura. No vuelan mientras la temperatura no llega a 20 grados. (Delicaditas, las bichas). Por suerte.

El documental uruguayo “El campeón del mundo” fue premiado en festival en línea de la BBC británica. Los premios fueron elegidos por el público, en un festival que fue de acceso gratuito por internet. La recaudación de la DGI cayó 19,2% en mayo, en términos interanuales. La mayor parte de la recaudación, 46%, viene del IVA, el impuesto más injusto. (¿Por qué? Explicate) No me alcanza esta para eso, pero podemos intentarlo en otro momento.

El IRPF, creado por un gobierno del FA, tiene poco más del 18% de la recaudación bruta, pero tiene muchas devoluciones y deducciones. El IMESI responde por el 5%, el IRAE 14%. Decimal más, decimal menos. En Montevideo calculan que en el 2020 se venderán 100 millones de boletos de ómnibus menos que en el 2019. Según el gobierno capitalino, esto significa cuatro veces más que en la última crisis severa del sector, en el 2002. La caída en la venta de boletos se calcula en 40% en términos anuales.

El periodista Gabriel Pereyra fue amenazado del muerte telefónicamente. Recibió la amenaza el mismo día que declaraba en Fiscalía sobre la divulgación de una una amenaza de muerte a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero. Pereyra investiga temas policiales y políticos, y es respetado y admirado por muchos. Recibió múltiples muestras de solidaridad. El 5 de julio se retomarán los vuelos comerciales entre Madrid y Montevideo, según dijo Ernesto Talvi, el canciller. En principio, los vuelos serán sólo para extranjeros y uruguayos residentes, que estén por fuera del decreto de cierre de fronteras. Todos los pasajeros pasarán por tests por coronavirus. Confirmaron condena del coronel José Puigvert por el homicidio de Aldo “Chiquito” Perrini, en 1974. Perrini, militante del FA, fue sacado de su casa en Carmelo y torturado hasta morir en el Batallón 4. Al frente del batallón estaban el general Pedro Barneix y los oficiales José Bardeau y José Puigvert. Al parecer se ensañaron especialmente con Perrini porque protestaba y pretendía impedir que torturaran y violaran a muchachas jóvenes en el mismo cuartel. Un policía oriundo de Tacuarembó fue detenido con drogas en un automóvil. Se comprobó que abastecía bocas de droga en su departamento natal. Fue condenado a cuatro años de prisión.

Era también el flamante chofer del director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Nuevo femicidio. Encontraron el cuerpo de Alison Fernández, de 18 años, cerca del río Santa Lucía. La búsqueda fue organizada por su padre, policía retirado, ante lo que la propia familia consideró desidia de las autoridades. La mamá de Alison también es policía. Pablo Bartol, titular del Mides, estudia posible cese de la flamante directora del ministerio en Florida, Mirna Guadalupe. “Lo que dijo es una pelotudez”, dijo Bartol sobre Guadalupe. (¿Y qué dijo?). Le preguntaron en Florida sobre las personas en situación de calle. “Para mí es malo, al menos que no moleste, pero hay gente que está en situación de calle y que es peligrosa», dijo. (Se le salió la cadena, el descarrillador, el asiento y el manubrio).

Todo eso. Y dijo otras cosas por el estilo, que no vale la pena repetir. El Comité Central Israelita (CCI) repudió artículos en revista del Centro Militar, por “racistas, discriminatorios y antisemitas”. Uno de los textos llama casi abiertamente a un golpe de Estado por parte de los militares. Otro dice que el presidente Lacalle Pou no responde al «sacrosanto pueblo», sino «a los verdaderos mandamases de nuestro país, como hicieron los frenteamplistas: los judíos». (A estos se les salió la bicicletería completa, y deberían comparecer ante la Justicia). Por una vez, coincido con usted. Me despido por hoy, abrigate bien. Un abrazo

Juan Antonio Minuano