Minas, viernes 24 de mayo de 2019

Querida/o: La Marcha del Silencio, la 24ª, se hizo en medio de un aguacero, en Montevideo y en otras 27 localidades de todo el país. «¡Que nos digan dónde están! Contra la impunidad de ayer y hoy», fue el lema de este año. De las capitales del interior sólo no hubo en Canelones, creo. Y además hubo en Bella Unión, Carmelo, Chuy, José Enrique Rodó, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, La Paloma, Pan de Azúcar, Paso de los Toros y Piriápolis. Y en el exterior en Buenos Aires, París, Madrid y Santiago de Chile. (Creo que en 24 años, nunca marchó tanta gente este día). Me parece que fueron cientos de miles, pero que lo digan los especialistas en contar. Una joven montevideana escribió en Facebook un corto texto relatando cómo un hombre, familiar de un detenido desaparecido, la cobijó con su paraguas, y lloró cuando nombraron a su familiar por los altavoces. La muchacha concluye su texto diciendo que se siente más familiar que siempre, que nunca. Su publicación fue compartida más de 12 mil veces en Facebook, un fenómeno viral pocas veces visto en el país. Voceros de Familiares de Detenidos Desaparecidos recordaron que la impunidad se fortaleció hace pocos días, cuando todos los senadores de la oposición votaron en contra de la destitución de cinco generales que no consideraron un deshonor militar en el tribunal que integraron, crímenes atroces cometidos por represores. Del 3 de junio al 17 de julio habrá en Nuevocentro Shopping una muestra sobre Leonardo Da Vinci. Incluye copias de invenciones de Leonardo. (¿Está la catapulta, se puede usar?). No creo, pero pregunte. José Bayardi, ministro de Defensa, reiteró que el nuevo comandante del Ejército, Claudio Feola, se comprometió ante el presidente Vázquez a responder cualquier requerimiento que haya en materia de violaciones de los Derechos Humanos en la dictadura. En su discurso en el Día del Ejército, el 18 de mayo, Feola rechazó “los excesos y desvíos del pasado y no estamos al servicio de ocultarlos, ni de justificarlos”. Reafirmó el respeto de los militares a los Derechos Humanos. La escuela rural Nº 88 de Canelones fue seleccionada para presentar una investigación sobre la calidad del agua del arroyo Canelón Chico en un simposio internacional. El evento, auspiciado por la NASA, se realizará en julio en Detroit, EE.UU.. La investigación de los alumnos, apoyada por la Facultad de Ciencias de la Udelar, comenzó hace tres años. Los organizadores pagan parte del traslado de la delegación escolar, pero igualmente tendrán que recolectar fondos para viajar. En Cerro Largo desaparecieron 500 vacunos. No se pudo ubicar ni los animales, ni el dinero generado por su venta. Hay unos 30 productores afectados. Un hombre fue procesado por las vacas desaparecidas, a 2 años y 4 meses de prisión, con cuatro meses de prisión efectiva. Si cada animal debe tener por ley una caravana electrónica que lo hace ubicable en todo momento, no se sabe bien cómo pueden haber desaparecido tantos animales. El jueves se colocó en Paso de los Toros la piedra fundamental del Ferrocarril Central, que comenzará pronto sus obras, aunque el grueso del trabajo se hará a partir del 2020. En esa localidad se conectará el nuevo ferrocarril con el refaccionado que llega desde allí a Rivera y la frontera con Brasil. Las obras generarían hasta 1.400 puestos de trabajo directos, según el ministro de Transporte, Víctor Rossi. Deudores del BHU siguen reclamando pasar sus deudas de Unidades Reajustables (UR) a Unidades Indexadas (UI). Históricamente, los préstamos del BHU son en UR, que reajustan según el Índice Medio de Salarios, IMS. Las UI reajustan por inflación. Como en los últimos 15 años el salario real creció, o sea que el salario creció más que la inflación, quienes tienen deudas en UR las vieron crecer más que la inflación. Reclaman pasar las deudas a UI. Hay unas 26 mil familias afectadas por esta situación. El fiscal Luis Pacheco solicitó el archivo de la causa contra cuatro hombres y tres mujeres por defraudación tributaria en Maldonado, por una venta de padrones. Uno de los acusados es el edil nacionalista y excandidato a intendente Rodrigo Blas. (¿Se demostró su inocencia?). No, según el fiscal se demostró sobradamente su culpabilidad. Pero para Pacheco ya han pagado multas y recargos y reparado a las personas afectadas, por lo que la causa debería archivarse. Los blancos analizan cambiar los estatutos del partido. Algunos quieren hacer más difícil el ingreso de dirigentes y candidatos en el futuro. Juan Sartori, que pasó de desconocido a candidato en poco tiempo, se opone al cambio y dice que hay que “abrirse más a la sociedad”. El caso de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en Valizas hace más de cuatro años, tuvo un giro inesperado. Dos hombres fueron procesados ahora por coautoría en el homicidio, y esperan esclarecer finalmente el homicidio. Hicieron nuevo estudio sobre uso de internet. 85% de los uruguayos usa internet todos los días, y 40% lo hace intensamente. La penetración de internet es de casi 100%, y 47% la utiliza canales de internet para realizar trámites. El Banco de Seguros (BSE) inauguró nuevo hospital con una inversión de 40 millones de dólares, con 10 millones para equipamientos. El hospital tiene 125 camas de internación y tecnología médica de punta. En Salto los organizadores de la Marcha del Silencio allí evalúan presentar una denuncia penal. Carteles anunciando la marcha del lunes fueron vandalizados horas antes de la marcha. Enzo Benech, ministro de Ganadería, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades con fondos públicos en el Fondo Nacional de la Granja. Este fondo promueve exportaciones y proyectos de apoyo a productores. Se cambió al director del Fondo, y se suspendió a cinco integrantes responsables del manejo del dinero. Diputados aprobó reforma de la Ley Orgánica Militar, con 55 votos a favor en 99. Apoyaron el Frente Amplio, Unidad Popular, Partido Independiente y el Partido de la Gente. La ley incluye reducir en 35% los mandos superiores del Ejército. Los generales pasarían de los 15 actuales a 12, y los coroneles de 200 a 130. El general retirado Guido Manini Ríos, actual candidato presidencial y excomandante del Ejército, se opone a la reforma. La ley pasa ahora al Senado para su discusión. El gobierno prevé crear 12.000 nuevas plazas de educación preescolar para niños de 0 a 3 años, para el 2021. El Sistema de Cuidados atiende a través de INAU a 60.000 niñas y niños en 500 centros. Uruguay es líder en América en la exportación de caviar y carne de esturión siberiano de cultivo. La empresa Black River Caviar produce en Baygorria y su caviar llamado “San Gregorio de Polanco” tiene gran prestigio en el mundo. Comenzaron en la década de 1990, y en el 2017 llegaron a exportar por poco más de un millón de dólares. Según la empresa Cifra, 63% de la población apoyaría la reforma constitucional “Vivir sin miedo” del senador Jorge Larrañaga. 24% en contra y 13% no sabe. El apoyo a la reforma crece. En febrero 58%, y en abril 59%. Para Cifra, Larrañaga no pudo traducir el apoyo a la reforma en un mayor caudal electoral propio. El PIT-CNT pidió al presidente Vázquez en una carta que interceda en la situación de MontevideoGas, propiedad de la estatal brasileña Petrobras. La empresa hizo varios envíos masivos de personal al seguro de paro, y despediría a 60% de los empleados, al menos. Petrobras está liquidando actividades en países de Sudamérica, y en Uruguay también vendería todas sus gasolineras. La Cámara de Comercio presentó informe sobre ventas en el Día de la Madre. Venta de bienes duraderos cayó 23.14% respecto al 2018, calzado 0,85% y vestimenta 2,01%. La principal explicación, según la cámara, es el precio del dólar, cuya cotización roza los 36 pesos, empujado por la devaluación argentina y una estancada economía brasileña. Estudios de Equipos Consultores afirman que se mantiene la tendencia positiva en aprobación de la Intendencia de Montevideo, tras la asunción de Christian Di Candia luego de la renuncia de Daniel Martínez. En el año 2018 el promedio mensual de personas en seguro de paro fue de 37.000 personas, mil más que en 2017. José Mujica anunció que podría ser candidato al Parlamento nuevamente, en octubre. Luego de junio se definirá si encabeza la lista al Senado o a Diputados. Mujica renunció en agosto pasado al Senado. José Luis Falero, intendente blanco de San José, negó ser el autor de un audio de Whatsapp en el que prácticamente se procura vender una candidatura a diputado en Canelones por 300 mil dólares. Falero dijo que el autor del audio se comunicó con él y le pidió disculpas, pero no lo identificó. (¿Y quién fue?) Yo que sé, pregúntele a Falero, usté que conoce tanta gente. Te mando el abrazo de siempre.

Juanpedro Minuano

PS: La Cartita de Juanpedro Minuano comenzó a editarse en la década de 1980 desde Minas, por parte del periodista Héctor Raúl Vernengo (Juanpedro Minuano), ya fallecido. Inicialmente fue enviada a minuanos que vivían en el exterior del país, pero fue ganando popularidad y muchos otros uruguayos comenzaron a leerla con el tiempo. Actualmente se publica cada semana en varios periódicos del interior del país y la reciben por correo electrónico uruguayos en unos 30 países del mundo.