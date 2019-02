“Si esto continúa, el boniato se va a terminar pudriendo”, dijo el delegado de la JUNAGRA

La problemática es general en todo el sector hortícola porque toda la zona está en la misma situación con un exceso de agua y una saturación por las lluvias. Zonas como Corralito, el Charrúa, que se encuentra de San Antonio para adelante, son de los lugares más afectados, donde las tierras son negras y con poco drenaje “y eso es complicado para las plantaciones”, dijo el delegado por los productores del norte ante la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y productor de la zona, Ítalo Tenca.

EL PUEBLO consultó al experto en el tema para saber la situación en general de la horticultura en Salto y la zona norte del país a raíz de las intensas lluvias que se registraron durante todo el mes de enero. Al respecto, Tenca no alarmó sobre la situación pero sí advirtió que la situación en compleja y prendió luces amarillas ante lo que pueda pasar si la lluvia continúa en el mes de febrero.

Los cultivos de campo serían de los rubros más afectados por el contacto directo con el agua y la imposibilidad en algunos suelos de absorber más agua.

“Si esto continúa, el boniato se va a terminar pudriendo o no se desarrollaría como debería hacerlo”, dijo el representante ante la JUNAGRA, por el temor de nuevas e intensas precipitaciones.

En cuanto a los cultivos bajo invernáculos, también pueden presentar problemas sobre todo por la falta de solarización de los suelos y porque se está en época de plantines, así que allí algún efecto también va haber.

Más allá de todo, Tenca no avizora una falta de abastecimiento algún rubro, sí tal vez alguna merma y tampoco cree que esta situación pueda llevar a una suba significativa de los precios, porque estamos en una época en que hay producción tanto del norte como del sur del país.

Sin embargo, afirmó que los productores tendrán pérdidas en sus futuras cosechas.

MÁS DE 500 MM DE LLUVIA CAÍDA EN ENERO

Más de 500 mm de agua caída durante todo el mes de enero y tanta cantidad de días nublados “hace que muchas cosas o trabajos no se puedan realizar”, comentó Tenca. Ésta situación, unida a la falta de drenaje en algunas tierras y la saturación por las lluvias afectó sobre todo a los cultivos de campo

Dentro de este sector, las plantaciones que principalmente pueden verse afectadas son las de boniato, zapallo, la preparación de tierras para zanahoria y algún otro cultivo más.

SE COMPLICÓ LA SOLARIZACIÓN EN LOS INVERNADEROS

En cuanto a los cultivos bajo invernaderos “el tema todavía no es tan complejo”, aseguró el entrevistado. “Se vienen pudiendo instalar los plantines que están encaminados y si en febrero no llueve tanto van a poder continuar sin problemas”.

Lo que complicó en lo que tiene que ver a los invernáculos fue el tema de la solarización, que implica la desinfección del suelo por intermedio del sol con un film o nylon muy finito y que se hace en esta época del año.

“Eso no se puede hacer y si se hace no va a tener el efecto esperado porque se requiere de mucha temperatura y sol. El mes ideal es enero y ya se nos fue, si se dan días de sol en febrero no creo que el efecto vaya a ser el mismo como realmente se espera”, explicó el productor.

“Básicamente se ha dado algún problema de cuajado sobre todo en alguna especie de tomate que puede cuajar, haber menos frutos por planta y por ahí andaríamos”, agregó.

NO HABRÍA VARIACIONES EN LOS PRECIOS

En cuanto al abastecimiento de productos de la granja a la población en general, el delegado ante la JUNAGRA estima que por el momento no se vería afectada, así como tampoco tendría que haber una suba importante de precios, aunque de continuar las lluvias esto podría cambiar.

“No creemos ( que el abastecimiento) que se vea afectado porque hay producción del norte y del sur en el mismo momento y por ese motivo no creemos que los valores sufran tantos cambios, pero si esto continúa puede haber afectación”, remarcó Tenca. De alguna manera, en mayor o menor medida esta situación de intensas lluvias y poco sol en el norte del país algún efecto va a tener en la producción local aunque eso no necesariamente quiera decir esto que vaya a impactar en los precios. Seguramente los efectos serán pérdidas para los productores por baja rendición y merma de algún producto o rubro especial”.

“Ese es el panorama de la horticultura en Salto y parte de la zona norte del país”, concluyó el delegado ante la JUNAGRA.