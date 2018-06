Carta remitida exclusivamente a EL PUEBLO

Reflexiones del más novato Ciudadano Ilustre del Departamento de Salto: Sergio López Suárez

Desde un principio me llamó la atención que las informaciones brindadas, en general, no pusieran el énfasis en que la iniciativa de otorgarme el honor de ser Ciudadano Ilustre del Departamento de Salto, partió del Consejo de Educación Inicial y Primaria, (CEIP), del Instituto de Formación Docente de Salto “Rosa Silvestri”, y de la Asociación de Amigos de la Escuela Pública.

En este sentido, quiero agradecer infinitamente a quienes tienen la responsabilidad enorme de guiar el rumbo de la educación, que hayan decidido proponer mi nombre para recibir esta inmensa distinción.

No necesito insistir en que se trata de tres instituciones imprescindibles para la enseñanza y formación cultural de nuestros niños iniciales y escolares. Del ensamblaje constructivo de sus tareas se irá forjando el nivel cultural de nuestro pueblo.

Fueron estas instituciones, a las que les debo toda la formación que tengo, con las que me sentí comprometido a defender, pues ellas han confiado en mi labor cultural a lo largo de mi vida.

Desde un principio estuve informado por el edil César Gustavo Bentos Pereira de que era muy probable que no fuera aprobado este reconocimiento tan importante para cualquier ciudadano.

Cuando me anunció que en la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, la propuesta había sido aprobada por mayoría, fue evidente que había ediles que no estaban de acuerdo con que se me concediera esta distinción. Fue entonces que yo le pregunté a Bentos Pereira si no había otro recurso, y él me comentó que se podía llamar a una Sesión Extraordinaria, pero que él consideraba que en ella la situación final no tendría cambios. Por si fuera poco, el edil Bentos Pereira, tratando de protegerme ante la violencia de asistir a esa sesión, me sugirió que si quería dejar sin efecto las instancias posteriores que surgirían, lo hiciera; pues consideraba que no era justo que yo viviera esa violenta situación.

Pero yo no podía fallarle a las tres instituciones vinculadas a la educación que me respaldaban, demostrándome un cariño y un respeto especial que pude comprobar era más amplio que lo que yo había imaginado. Centenas de personas, de todos los matices políticos, me apoyaron con su numerosísima presencia en la Junta Departamental; y luego del resultado negativo de la Sesión, fueron miles los mensajes que aun no he podido responder porque siguen llegando, por decenas, día a día para brindarme su solidaridad.

Muy equivocado estuvo el edil del Partido Colorado, Mauricio Silea, cuando cuestionó, muy suelto de cuerpo, que el “Frente Amplio haya traído a sala este tema y dijo que el candidato no daba en la talla con la distinción que pretendían darle…”

¡Qué soberbia! ¡Por favor! Obviamente este señor está convencido que su criterio es superior al de las tres instituciones que me postularon por mi trayectoria desde hace más de cuarenta años dentro del mundo de la cultura y en especial por mi dedicación orientada hacia niños y jóvenes.

Vuelve a equivocarse el edil colorado al conjeturar lo siguiente: “Traen este homenaje a sala de una persona solo porque militó en el Frente Amplio, esto es parte de la demagogia frentista que genera expectativas en una persona que no lo merece”, dijo Silea quien argumentó que cuando una candidatura se presenta en la comisión es votada por unanimidad y este no fue el caso.”

2. Sepa, Sr. Silea, que nadie me llevó ni me trajo, fui yo quien pidió se buscara una manera en la que yo pudiera realizar mi agradecimiento a las instituciones que me postularon y a los ediles que se preocuparon por asesorarse y defender mi nombramiento.

También el edil Alberto Subí, procura, infructuosamente, dejar mal parado a los ediles del Frente Amplio al expresar: “… es el “Frente Amplio el que debía pedirle disculpas al escritor López por traerlo” a presenciar una sesión en la que no recogería la aprobación para ser declarado Ciudadano Ilustre.” Otro edil que insiste, maliciosamente, en que fui “traído”. ¡Qué mal informado!

Don Alberto Subí. La invitación que recibí fue del CEIP, el IFD y la Asociación de Amigos de la Escuela Pública. Quienes deberían pedir disculpas, ya que usted lo menciona, deberían ser ustedes. A mi entender, como mínimo, tendrían que pedírselas por escrito, pues al votar en contra de su proposición, ignoraron la capacidad profesional específica que poseen estas enaltecedoras instituciones educativas.

Por mi parte no tengo ningún interés en recibir disculpas de nadie, especialmente de los 17 ediles que votaron en contra, porque actuaron en bloque sobre un tema que desconocían.

Pero, como dice ANINA: “Las cosas de la vida son de ida y vuelta”. Y lo esencial, a los 17 ediles, les fue invisible a los ojos: En la Sesión Extraordinaria, mientras los observaba dentro de la pecera…

Yo ya era Ciudadano Ilustre, gracias a un decreto propuesto por el ex Intendente Germán Coutinho.

Ironías de la vida. Transcribo en parte la normativa Nº 6522 que produjo el milagro inesperado: “Nº 6.522- Establecer normativa en cuanto a reglamentar formas de homenajear a personas o instituciones nacionales o extranjeras que visiten nuestro Departamento.-

Oficio Nº 979/2011 (18 de agosto).- Intendente de Salto, Sr. Germán Coutinho Rodríguez.-“

………………………………………………………………………………………………………..

“ Art. 5º) En el caso de que la iniciativa sea del Intendente, la Junta Departamental dispondrá de diez días corridos a contar desde el día de la notificación personal a cada una de las bancadas de la Corporación, para expedirse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera adoptado resolución, la propuesta se tendrá por aceptada.

Art. 6º) Comuníquese, etc.

SALA DE SESIONES “GRAL. JOSÉ ARTIGAS” DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SALTO, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.

Sr. Julio César Franchi Azambuja Presidente, Mtro. Carlos Martínez Noriega Secretario General”

Epílogo: Debido a que la iniciativa fue realizada por el Intendente Andrés Lima, y habiendo sobrepasado largamente los 10 días, la fecha en que se realizó la Sesión Extraordinaria, a pesar que los 17 ediles no me dejaron nadar junto a ellos, ya estaba todo el pescado vendido.

Sergio López Suárez

CIUDADANO ILUSTRE DEL DEPARTAMENTO DE SALTO